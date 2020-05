Những công bộc của dân

Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nơi trực tiếp làm việc, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho dân đã thay đổi tư duy, lề lối làm việc với tinh thần thực sự là những “công bộc của dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Cán bộ Tư pháp xã Hải Bắc hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cho người dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt cơ sở vững chắc cho việc xây dựng nền hành chính hiện đại của nhà nước ta. Nền hành chính ấy, theo Bác là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Vận dụng tư tưởng của Bác vào công tác CCHC, đội ngũ cán bộ, công chức xử lý TTHC đang nỗ lực hành động theo hướng gần dân, sát dân. Treo trang trọng ngay gian chính của Phòng giao dịch hành chính một cửa xã Hải Bắc (Hải Hậu) là dòng chữ “Cán bộ, công chức xã Hải Bắc phấn đấu vì sự hài lòng của nhân dân”. Đây chính là phương châm hành động trong xử lý công việc chuyên môn của toàn thể cán bộ, công chức xã Hải Bắc nói chung và bộ phận giải quyết TTHC nói riêng. Xã đã đầu tư xây Phòng giao dịch hành chính một cửa đảm bảo đúng diện tích theo quy định; trang bị bàn nghế, tủ tài liệu cho nhân viên làm việc và phục vụ người dân đến giải quyết TTHC… với tổng trị giá 1,3 tỷ đồng. Tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn tốt, tinh thần trách nhiệm cao phụ trách điều hành, giải quyết mọi yêu cầu của người dân về TTHC tại Phòng giao dịch. Theo đó, các cán bộ được phân công thường trực giải quyết TTHC cho người dân 6 ngày trong tuần, chỉ trừ chủ nhật, trường hợp người dân có công việc đột xuất vẫn được cán bộ sẵn sàng giải quyết không nề hà ngày nghỉ. Đồng chí Lê Duy Dương, Chủ tịch UBND xã cho biết: Do đặc thù của vùng nông thôn nên bà con thường tranh thủ đến giải quyết công việc ngoài giờ hành chính (trước hoặc sau buổi lao động) nên xã yêu cầu cán bộ công chức hỗ trợ người dân xử lý các TTHC ngoài giờ hành chính. Không dừng lại ở đó, nhằm hỗ trợ người dân một cách tối đa trong quá trình giải quyết TTHC, nhiều khi cán bộ xã còn về tận nhà để hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hồ sơ. Những nỗ lực trong thực hiện CCHC của cán bộ công chức xã đã rút ngắn quy trình, giảm thời gian, chi phí đi lại, so với quy định chỉ giải quyết thủ tục trong giờ hành chính, gia tăng mức độ tín nhiệm của người dân đối với cơ quan hành chính cấp cơ sở. Trong 5 tháng đầu năm 2020, xã Hải Bắc đã tiếp nhận 1.781 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Không chỉ ở xã Hải Bắc, mà tại nhiều địa phương khác cũng đã và đang đẩy mạnh công tác CCHC, đặc biệt là chú trọng vào vai trò và hiệu quả của bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) cũng là một trong những địa phương được đánh giá cao trong việc thực hiện công tác CCHC. Đặc biệt là việc nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, viên chức. Với gần 1.600 hộ dân, hơn 5.000 nhân khẩu, trên địa bàn xã lại có cụm công nghiệp tập trung của huyện với 6 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút hàng nghìn lao động tại chỗ và từ các địa phương khác đến làm việc, sinh sống nên số lượng TTHC mà địa phương phải giải quyết hàng ngày nhiều, liên quan đến nhiều lĩnh vực. Để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC ở địa phương, xã đã tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT; cung cấp hộp thư điện tử công vụ cho các cán bộ công chức xã; tập huấn kỹ thuật ứng dụng CNTT nói chung cũng như sử dụng các phần mềm chuyên dụng như: quản lý hành chính, kế toán, tư pháp, địa chính, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu… cho đội ngũ cán bộ, công chức của xã. Ngoài ra, xã còn đầu tư thêm máy tính, máy in, máy photocopy để đáp ứng nhu cầu của người dân khi đến giao dịch và trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác giao dịch trực tuyến các thủ tục mức độ 3, 4. Cán bộ phụ trách bộ phận hành chính một cửa nhiệt tình hỗ trợ công dân hoàn thiện hồ sơ, thậm chí không ít lần còn hỗ trợ chi phí in sao văn bằng, giấy tờ… để sớm hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, chính xác. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân đã giúp công tác giải quyết TTHC nhanh gọn, tạo được niềm tin cho công dân, giảm khoảng 50% thời gian giải quyết công việc so với trước; hầu hết các thủ tục đều được giải quyết trong ngày. Chị Trần Thu Trang, công nhân nhà máy Golden Victorya, đóng trên địa bàn đến giải quyết thủ tục đăng ký tạm trú tại xã cho biết: Tôi làm công nhân nên đi làm cả ngày tối mới về, nên cuối chiều thứ 7, tranh thủ cơ quan cho nghỉ sớm, tôi mới về làm thủ tục nhưng cũng không rõ hồ sơ cần chuẩn bị những gì. Rất may, các cán bộ xã đã tận tình hướng dẫn, trực tiếp in sao hồ sơ cũng như hướng dẫn giải quyết TTHC trực tuyến để giảm thiểu thời gian làm việc trực tiếp tại trụ sở xã và cũng thuận tiện cho việc quản lý, xử lý hồ sơ của địa phương.

Toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, để xứng đáng là “công bộc của nhân dân”, đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp xử lý TTHC của hai địa phương trên là điển hình tiêu biểu trong xây dựng nền hành chính phục vụ, vì dân, trong sạch, chuyên nghiệp và hiện đại. Đồng thời càng khẳng định muốn công tác CCHC đạt hiệu quả cao không chỉ đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng CNTT và chấp hành tốt quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo của các cấp chính quyền mà điều quan trọng quyết định là cung cách làm việc của cán bộ công chức trực tiếp giải quyết TTHC với người dân ở cấp xã./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương