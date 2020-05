Mỹ Tân làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Bằng các hình thức hoạt động hiệu quả, công tác khuyến học, khuyến tài ở xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) đang hoạt động ngày càng khởi sắc. Qua đó, tiếp sức cho nhiều học sinh vươn lên học tập, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong gia đình, dòng họ, cộng đồng cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, khơi dậy truyền thống hiếu học tại địa phương.

Giờ học tạo hình của các cháu Trường Mầm non Mỹ Tân (Mỹ Lộc).

Hội Khuyến học xã đẩy mạnh tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tới từng gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng, tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ của Đảng uỷ, UBND xã, Mặt trận Tổ quốc bằng các hình thức: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp hội khuyến học về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền về truyền thống dạy và học trong các nhà trường, các cấp hội cơ sở thôn xóm, dòng họ. Công tác tổ chức và phát triển Hội được quan tâm. Đến nay toàn xã có 21 chi hội khuyến học, 16 ban khuyến học dòng họ với tổng số 3.800 hội viên (chiếm 30,1% dân số trong xã), bao gồm: 18 chi hội khuyến học thôn, xóm; 3 chi hội khuyến học nhà trường; 16 ban khuyến học dòng họ. Hàng năm, các chi hội khuyến học thôn, xóm, nhà trường, ban khuyến học dòng họ được kiện toàn, duy trì hoạt động thường xuyên với mạng lưới hội viên rộng khắp. Các chi hội khuyến học tiêu biểu hoạt động tốt gồm chi hội khuyến học: thôn Hồng Phú, thôn Tân Đệ, thôn Bình Dân… Công tác xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài được Hội Khuyến học xã và các cấp hội khuyến học quan tâm vận động và sử dụng quỹ đạt hiệu quả, đặc biệt là công tác vận động người dân địa phương và con em xa quê thành đạt, có điều kiện quan tâm ủng hộ quỹ khuyến học địa phương để động viên con em học hành tiến bộ. Những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân đã đóng góp ủng hộ kinh phí cho công tác khuyến học địa phương, tiêu biểu như: Gia đình nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã ủng hộ quỹ khuyến học xã hàng trăm triệu đồng; Tập đoàn Bệnh viện phòng khám đa khoa Việt Mỹ đã tài trợ hàng trăm triệu đồng để các cấp hội khuyến học trong xã trao thưởng cho học sinh vượt khó học giỏi; anh Trần Văn Hiệp, 1 doanh nghiệp ở Phủ Lý (Hà Nam) là người con quê hương đã tài trợ cho quỹ khuyến học thôn Hồng Phú 500 triệu đồng… Từ sự đóng góp của nhân dân địa phương và con em xa quê hương, đến nay, tổng số quỹ khuyến học khuyến tài toàn xã đã lên tới 1 tỷ 100 triệu đồng; trong đó chi hội khuyến học thôn Hồng Phú có quỹ khuyến học cao nhất xã 450 triệu đồng; chi hội khuyến học các thôn: Tân Đệ, Bình Dân, đường 10 luôn duy trì quỹ khuyến học ở mức 30-40 triệu đồng… Các cấp hội khuyến học toàn xã có phong trào “Mùa thu khuyến học”, “Đêm Trung thu khuyến học” và khuyến học nhân ngày giỗ tổ họ, qua đó công tác khuyến học được duy trì thường xuyên. Ở từng cấp khuyến học đều có tiêu chí khen thưởng và động viên các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hàng năm, Hội Khuyến học xã và các cấp hội cơ sở đều tổ chức khen thưởng cho học sinh và thầy cô giáo đạt thành tích cao trong dạy và học. Trong 5 năm gần đây, các cấp hội khuyến học trong xã đã khen thưởng cho học sinh vượt khó học giỏi với số tiền 350 triệu đồng. Riêng năm 2019, các cấp hội khuyến học trên địa bàn xã đã trao thưởng cho 1.021 học sinh đạt thành tích cao trong học tập và học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 98 triệu đồng; trong đó riêng hỗ trợ 1 học sinh mổ tim bẩm sinh và 2 học sinh mắc bệnh hiểm nghèo 27 triệu 600 nghìn đồng. Cùng với phát triển quỹ khuyến học, Đảng uỷ, UBND xã và Hội Khuyến học xã đã kêu gọi, vận động tạo nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất các nhà trường. Trong năm 2019, từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn kinh phí xã hội hoá, xã đã xây dựng thêm 10 phòng học 2 tầng cho Trường THCS Mỹ Tân, 6 phòng học 3 tầng cho Trường Mầm non Mỹ Tân. Trong năm 2020, xã đang tiến hành xây dựng 10 phòng học 2 tầng cho Trường Mầm non Mỹ Tân và 9 phòng học 3 tầng cho Trường Tiểu học Mỹ Tân.

Đến nay toàn xã đã có 3.350/3.800 gia đình đạt “Gia đình học tập”; 13/15 dòng họ đạt “Dòng họ học tập”; 15/18 thôn đạt “Cộng đồng học tập”; nhiều điển hình tiêu biểu như gia đình các ông: Phan Văn Tịnh thôn Đoàn Kết, Phạm Văn Quỳnh thôn Hồng Hà 2, Nguyễn Văn Dũng thôn Hưng Long. Các “Dòng họ học tập” tiêu biểu như: họ Chu Đình, thôn Hồng Phong 1; họ Phan, làng Thượng; họ Vũ, làng Trung Trang. Các “Cộng đồng học tập” tiêu biểu như: Hồng Phú, Đường 10, Hưng Long, Đoàn Kết, Bình Dân… Tiêu biểu cho học sinh vượt khó học giỏi của xã là em Vũ Thị Anh, học sinh lớp 12, mồ côi cả cha lẫn mẹ, là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền. Tại các gia đình hiếu học, các thành viên trong gia đình đều có tinh thần trách nhiệm cao trong tập trung nguồn lực, đầu tư thời gian cho con em học tập. Số gia đình có con em học tập ra trường công tác thành đạt ngày càng nhiều, các thành viên trong gia đình hoà thuận, hiếu lễ, biết quan tâm chăm lo cho các thành viên khác cùng tiến bộ.

Sự phát triển phong trào khuyến học khuyến tài ở Mỹ Tân đã và đang thúc đẩy con cháu trong xã học hành tiến bộ, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ phát triển giáo dục, xây dựng, phát triển quỹ khuyến học của địa phương; khuyến khích, động viên các cháu học sinh tích cực học tập. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường học, không có học sinh bỏ học. Các trường học ở cả 3 cấp học của xã đều đã đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2018-2019, toàn xã có 40 cháu đỗ đại học, 3 cháu đỗ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Tổng kết năm học 2018-2019, Trường Tiểu học Mỹ Tân và Trường THCS Mỹ Tân đã trao thưởng cho các thầy cô giáo và học sinh có thành tích dạy tốt, học tốt với tổng số tiền thưởng là 50 triệu đồng. Trung tâm Học tập cộng đồng xã hàng năm chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, HTX nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về kiến thức, kỹ thuật sản xuất thâm canh, phát triển kinh tế hộ gia đình cho hàng nghìn lượt người, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng xã hội học tập. Từ năm 2019 đến nay, Trung tâm đã mở gần 20 lớp gồm: Nâng cao dân trí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống, ngăn chặn tệ nạn xã hội, học nghề ngắn hạn, thu hút trên 4.580 lượt người tham gia.

Để làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, thời gian tới, Hội Khuyến học xã Mỹ Tân tích cực tuyên truyền quảng bá, nhân rộng các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác khuyến học khuyến tài; củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học ở các cấp thực sự tâm huyết, nhiệt tình, có năng lực, trình độ; làm tốt công tác vận động xây dựng quỹ tạo nguồn lực để phát triển hoạt động khuyến học khuyến tài./.

Bài và ảnh: Minh Thuận