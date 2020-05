Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh có nhiệm vụ quản lý 72km bờ biển, trong đó có tuyến đê biển dài 91km cơ bản đã được xây kiên cố chịu được bão cấp 9-10. Tuy nhiên còn một số đoạn đê biển như khu vực cống số 4, xã Hải Chính, cống Hạ Trại, xã Hải Triều, cống 1-5, thị trấn Thịnh Long, đê kè Hải Thịnh II, Hải Thịnh III (Hải Hậu) và khoảng 8km đê biển tại khu vực đê, kè xã Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng) là những trọng điểm xung yếu, nguy hiểm, có nhiều khả năng xảy ra sự cố gây mất an toàn khi bão đổ bộ trực tiếp; có 4 cửa sông lớn đổ ra biển (sông Hồng, sông Sò, sông Ninh Cơ, sông Đáy) và nhiều bãi ngang neo đậu tàu thuyền. Khu vực ven biển có trên 1.000 đầm nuôi trồng thủy, hải sản và 1.024 lều, chòi trông coi đầm, bãi trên mặt nước. Có hơn 2.100 phương tiện nghề cá, trong đó có khoảng 51,26% phương tiện có công suất dưới 20CV; 548 phương tiện trang bị máy thông tin vô tuyến điện, galaxy để liên lạc giữa tàu với tàu và BĐBP. Năm 2019, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp với sự ảnh hưởng của 8 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó cơn bão số 2, số 4 ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh, đặc biệt cơn bão số 2 với cấp gió mạnh, mưa lớn đã làm ngập úng nhiều vùng, gây thiệt hại không nhỏ về tài sản của Nhà nước, nhân dân ở các huyện ven biển của tỉnh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Nghĩa Hưng) rà soát các phương án PCTT, TKCN sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, BĐBP tỉnh đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và của UBND tỉnh về công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã căn cứ diễn biến thời tiết để bổ sung kịp thời phương án vào kế hoạch tìm kiếm, cứu nạn (TKCN) phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng thường xuyên bám, nắm địa bàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối kết hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ tổ chức TKCN, hỗ trợ di dời nhân dân trong bão. Đặc biệt, khi xảy ra thiên tai, sự cố, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đều chủ động điều động cán bộ, chiến sĩ, các loại phương tiện tổ chức phòng chống thiên tai (PCTT), TKCN theo các phương án đã được luyện tập. Cụ thể, trong năm 2019, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng, Hải đội 2 thường xuyên nắm chắc số lượng tàu thuyền, phương tiện vận tải trên biển, cửa sông, phối hợp với các lực lượng, các ngành và địa phương tổ chức tuần tra, phát hiện kịp thời các sự cố trên hệ thống đê kè, cống ở những nơi xung yếu; sử dụng tàu Hải đội 2, xuồng máy của các đồn biên phòng và tr­­­ưng dụng ph­­­ương tiện của ngư­­­ dân đến từng hộ dân ở khu vực ngoài đê, các lều chòi coi đầm bãi nuôi trồng thuỷ sản để vận động về nơi tránh trú an toàn. Các trạm kiểm soát ở cửa sông, các tổ kiểm soát l­­­ưu động ở bãi ngang, bến bãi neo đậu tàu thuyền đã làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện nghiêm lệnh cấm biển của Chủ tịch UBND tỉnh khi có bão, áp thấp nhiệt đới. Duy trì nghiêm lực lượng trực tại cơ quan Bộ Chỉ huy, tổ chức các đoàn của Bộ Chỉ huy và cơ quan trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo trên địa bàn 3 huyện ven biển. Sau bão các đồn biên phòng đã cùng với địa phương tổ chức các đoàn công tác giúp nhân dân khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Cụ thể, trong năm, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng thông báo, vận động được 6.890 lượt người trên các lều, chòi trông coi đầm bãi ở khu vực ven biển vào nơi tránh trú bão an toàn; tổ chức sắp xếp neo đậu tại bến cho 7.130 lượt phương tiện với 24.850 lượt người. Trong các cơn bão số 2, 3, 4 Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức 9 lượt đoàn công tác xuống trực tiếp chỉ đạo các đồn, Hải đội 2 phối hợp với địa phương phòng chống bão; các đồn, Hải đội 2 sử dụng 16 lượt ca nô, xuồng máy và trưng dụng 5 tàu của ngư dân để kêu gọi tàu thuyền vùng nuôi trồng thủy sản và khu vực cửa sông, ven biển vào tránh trú bão an toàn. Bộ Chỉ huy còn chỉ đạo các đồn biên phòng, Hải đội 2 sử dụng 1 tàu, 5 lượt ca nô, xuồng máy cùng 60 cán bộ, chiến sĩ và trưng dụng 12 lượt tàu cá và 52 ngư dân tổ chức cứu hộ, cứu nạn; đã tổ chức cứu hộ, cứu nạn 7 vụ với 5 phương tiện và 30 thuyền viên, ngư dân bị nạn trên biển. Các đơn vị còn phối hợp với Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải khu vực 1, Vùng I Cảnh sát biển, BĐBP các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để theo dõi và sử dụng phương tiện, thông tin liên lạc kêu gọi ngư dân đánh bắt hải sản trên biển; đã tổ chức cứu nạn 4 tàu với 24 ngư dân của xã Hải Chính, Hải Triều (Hải Hậu) bị tai nạn, hư hỏng máy trôi dạt trên biển đưa vào bờ an toàn, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình... góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, mưa, bão gây ra.

Do chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, lực lượng BĐBP đã tham gia hiệu quả vào công tác PCTT, TKCN, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới biển khi có tình huống xảy ra. Qua những hành động, việc làm hết mình vì nhân dân trong mùa mưa bão của lực lượng BĐBP đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân địa phương. Thượng tá Phạm Văn Hóa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Bước vào mùa mưa bão năm nay, BĐBP tỉnh chủ động nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết, chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và chuẩn bị nhân lực, vật lực sẵn sàng điều động khi cần. Các phương tiện, vật chất được kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng, kịp thời tiếp ứng cho các đơn vị làm nhiệm vụ. Đồng thời, tổ chức tốt công tác huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho bộ đội để thực hiện có hiệu quả công tác PCTT, TKCN. Với các phương án đã xây dựng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn sẵn sàng trong công tác PCTT, TKCN. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ PCTT, TKCN của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn