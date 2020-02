Nghĩa Minh tập trung các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Nằm ở phía bắc huyện Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Minh có mạng lưới giao thông đa dạng gồm cả đường bộ và bến khách ngang sông. Trên địa bàn xã có 2 tuyến đường huyết mạch với gần 2km Quốc lộ 37B và trục tỉnh lộ 487; có bến phà Đống Cao qua sông Đào sang huyện Ý Yên. Trên địa bàn xã hiện đang có công trường thi công xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình dài gần 3km nên mật độ phương tiện giao thông cơ giới qua lại đông, hoạt động giao thông phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông (ATGT).

Ban ATGT xã Nghĩa Minh giám sát việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT trên các tuyến đường qua hệ thống camera tại phòng trực Công an xã.

Đồng chí Trịnh Văn Bạ, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban ATGT xã Nghĩa Minh cho biết: “Với hệ thống giao thông đa dạng cả đường bộ và đường thủy, trên địa bàn xã lại có Công ty TNHH Golden Victory thu hút trên 7.000 lao động thuộc 5 huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực, Trực Ninh, Vụ Bản, Ý Yên làm việc và các trường học với đủ 4 cấp học (mầm non, tiểu học, THCS và THPT) nên vào giờ cao điểm sáng, chiều hàng ngày các trục đường huyết mạch qua địa bàn xã có lưu lượng khoảng 10 nghìn người tham gia giao thông; chủ yếu là xe máy và xe đạp nên gây nhiều khó khăn, phức tạp cho công tác bảo đảm trật tự ATGT của xã”. Trước tình hình đó, Đảng ủy, UBND, Ban ATGT xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, Ban ATGT xã đã chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch bảo đảm ATGT, chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể, các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự ATGT bằng nhiều hình thức đa dạng: thường xuyên thông báo các quy định và tình hình đảm bảo trật tự ATGT trên hệ thống loa phát thanh, lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị của xã và các chi bộ thôn, xóm; triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT các khu vực có lưu lượng người và phương tiện tham gia đông như khu vực các trường học, cổng Công ty TNHH Golden Victory; chỉ đạo lực lượng Công an xã duy trì thường xuyên tổ điều tiết giao thông gồm 3 người trực tiếp xuống đường ngày 2 buổi vào giờ cao điểm để phân làn, hướng dẫn giao thông tại các trọng điểm. Để phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, ATGT, xã trích ngân sách lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các trục đường huyết mạch, các điểm đấu nối từ đường dong giao cắt giữa các khu dân cư vào quốc lộ, tỉnh lộ. Đầu năm 2020, xã Nghĩa Minh đã lắp đặt thêm 4 cụm camera với 6 mắt tại các nút giao thông, nâng tổng số mắt camera giám sát của toàn xã lên 56 cái, chưa kể hệ thống camera giám sát của các hộ dân tự lắp. Nhờ có hệ thống camera giám sát ở 100% các điểm đấu nối từ đường dong ra đường chính nên các tình huống bất ngờ về an ninh trật tự, ATGT xảy ra đều được lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý, không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua địa bàn ngay trong quá trình giải phóng mặt bằng, xã đã vận động nhân dân tự nguyện hiến, góp đất, giải tỏa cây cối, vật kiến trúc để mở rộng vỉa hè toàn tuyến rộng từ 6-7m, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT, lòng lề đường để dựng rạp hiếu, hỉ ảnh hưởng đến hoạt động giao thông. Hệ thống đường giao thông nội đồng cũng được quy hoạch, xây dựng đồng bộ với nền đường rộng từ 7-8m đủ diện tích cho nhân dân phơi nông sản sau thu hoạch mà vẫn đảm bảo người và phương tiện lưu thông. Hàng tuần, Ban ATGT xã chỉ đạo lực lượng Công an xã và cán bộ văn hóa tổ chức kiểm tra, rà soát kịp thời nhắc nhở, yêu cầu tháo dỡ hoặc lập biên bản thu giữ đối với các hộ dân tự ý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đặt biển quảng cáo, căng băng rôn... làm hạn chế tầm nhìn, cản trở giao thông. Yêu cầu đơn vị thi công dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình không được lưu thông các phương tiện chở vật liệu xây dựng vào các tuyến đường huyết mạch của xã. Đối với các phương tiện chở vật liệu xây dựng được phép lưu thông phải có che phủ bạt kỹ càng, nếu để rơi vãi vật liệu xuống đường chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm thu dọn ngay đảm bảo vệ sinh môi trường, mặt đường thông thoáng; nếu không chấp hành sẽ báo cáo Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh xử lý vi phạm hành chính. Để đảm bảo ATGT đường thủy nội địa, Ban ATGT xã đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; định kỳ hàng tháng kiểm tra, nhắc nhở chủ bến, người lái và hành khách tham gia giao thông tại bến phà Đống Cao chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn bến khách ngang sông như không giao phương tiện cho người không có chứng chỉ hành nghề theo quy định; đảm bảo chất lượng kỹ thuật phương tiện, các trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm,... nhắc nhở khách chấp hành quy định đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa khi ở trên phà...

Với những giải pháp tích cực, đồng bộ tình hình trật tự ATGT của xã Nghĩa Minh đã có chuyển biến tích cực. Năm 2019, tai nạn giao thông trên địa bàn xã giảm gần 40% so với năm 2018. Thời gian tới xã Nghĩa Minh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về ATGT, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để thực hiện thắng lợi mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương), góp phần bảo đảm trật tự ATGT./.

Bài và ảnh: Thành Trung