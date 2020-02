Hội Liên hiệp Thanh niên Hải Hậu đẩy mạnh các phong trào thi đua

Những năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Hải Hậu luôn xung kích, đi đầu trong các phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuổi trẻ xã Hải Đông ra quân trồng rừng phi lao chắn sóng.

Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Hàng năm, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiều phong trào hành động thiết thực, gắn với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương như: Chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn giao thông, xung kích bảo vệ Tổ quốc... Các tổ chức Hội cơ sở đã tích cực vận động hội viên, thanh niên hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia các diễn đàn “Thanh niên sống đẹp - Sống có ích”, “Thanh niên sống đẹp - Vì cuộc sống cộng đồng” góp phần cổ vũ thanh niên sống đẹp, đề cao giá trị đạo đức, nhân văn, hướng đến cộng đồng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được các cơ sở Hội chú trọng, tích cực triển khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, tổ chức chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, duy trì các hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông, các mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Cổng trường an toàn giao thông”. Tiếp tục duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn dân cư. Nhiều hoạt động của Hội hướng đến những thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thanh niên yếu thế, thanh niên vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, giúp họ khắc phục tâm lý mặc cảm, tự ti, xây dựng ý chí phấn đấu vươn lên tạo lập cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Với phương châm “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Hội một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”; 5 năm qua (2014-2019), Hội Liên hiệp Thanh niên huyện chỉ đạo 58 cơ sở đoàn, hội trong toàn huyện duy trì thường xuyên hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; phối hợp với Đoàn thanh niên huyện, Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức hàng trăm hoạt động tình nguyện như: ra quân dọn vệ sinh môi trường, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông... Hội Liên hiệp Thanh niên huyện phối hợp với Ban Thường vụ Huyện Đoàn triển khai công trình “Hàng cây Thanh niên”. Đến nay, toàn huyện xây dựng được 35 hàng cây với hơn 8.000 cây xanh được trồng; ủng hộ hơn 2.000 ngày công xây dựng nhà văn hóa xóm; làm mới và tu sửa hơn 30km đường giao thông trị giá hàng trăm triệu đồng. Hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới đã có trên 2.000 thanh niên tham gia hưởng ứng, có 400 thanh niên trong toàn huyện và 1.000 đoàn viên, học sinh Trường Trung học phổ thông Thịnh Long tham gia, tổ chức thu gom rác tại bãi biển Thịnh Long. 5 năm qua, thực hiện chương trình “Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện” đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện đã quyên góp ủng hộ trên 150 triệu đồng bao gồm tiền mặt và sách vở đồ dùng học tập, quần áo trao tặng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, Lai Châu... Tiêu biểu trong hoạt động là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các xã: Hải Triều, Hải Cường, Đoàn Trường Trung học phổ thông Hải Hậu A, Trung học phổ thông Thịnh Long… Bên cạnh đó, nhân ngày Thương binh liệt sỹ (27-7) hàng năm, Ủy ban hội các xã, thị trấn đã phối hợp tổ chức các hoạt động ra quân thu hút gần 50 nghìn đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia tổng vệ sinh môi trường khuôn viên nghĩa trang, đền liệt sỹ. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 867 lượt gia đình chính sách trị giá trên 500 triệu đồng, 146 buổi về thăm các địa danh lịch sử, tổ chức lễ thắp nến tri ân tại 33 nghĩa trang liệt sỹ thu hút đông đảo hội viên, thanh niên và nhân dân đến tham dự. Triển khai khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.500 đối tượng chính sách, thân nhân các chiến sỹ làm nhiệm vụ trong Hải quân nhân dân Việt Nam. Ngoài ra, Ủy ban Hội huyện phối hợp với Ban Thường vụ Huyện Đoàn xây dựng Quỹ “Vũ Văn Hiếu” và Quỹ “Chắp cánh ước mơ tuổi trẻ Việt Nam giai đoạn 2016-2021”, trao 300 suất học bổng thắp sáng ước mơ và các phần quà với tổng số tiền trên 300 triệu đồng cho 300 đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi vượt khó vươn lên học tốt trong toàn huyện. Giới thiệu 25 đối tượng học sinh, sinh viên nhận các học bổng do Tỉnh Đoàn, Trung ương Đoàn và các Quỹ học bổng trao tặng với số tiền trên 20 triệu đồng. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, thanh niên đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa máy móc hiện đại vào sản xuất, tìm thị trường mới cho sản phẩm. Tiêu biểu thanh niên các xã: Hải Đông, Hải Cường, Hải Sơn, Hải Minh, Hải Đường, Hải Long, Hải Chính... Phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 6.400 hội viên thanh niên. Phối hợp với Trung tâm dạy nghề thanh niên khu vực Sông Hồng - Trung ương Đoàn, các trường đại học, cao đẳng tổ chức chương trình “Tư vấn tuyển sinh - Hành trình về nguồn”, “Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp” cho hơn 8.000 thanh niên lớp 12 các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong toàn huyện. Tổ chức cho thanh niên nông thôn tham gia các lớp tập huấn “Thanh niên với công tác dạy nghề và giải quyết việc làm” và “Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn” thu hút gần 2.000 thanh niên tham gia; khai giảng 40 lớp đào tạo nghề cơ khí, nghề may cho gần 1.600 thanh niên nông thôn. Phối hợp với Đoàn Thanh niên quản lý tốt nguồn vốn 120 của Trung ương Đoàn với tổng dư nợ 380 triệu đồng hỗ trợ thanh niên vay phát triển kinh tế.

Để thúc đẩy các phong trào ngày càng phát triển, thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện tiếp tục đổi mới việc tổ chức hoạt động gắn với chuyên môn, đa dạng các hình thức, loại hình... để phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương./.

Văn Huỳnh