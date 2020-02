Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" ở Mỹ Lộc

Thấm nhuần Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, công tác dân vận luôn được Huyện ủy Mỹ Lộc quan tâm chỉ đạo. Đặc biệt, khi phong trào thi đua “dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới (NTM) được phát động, cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng, tham gia với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Nông dân xã Mỹ Tân thi đua phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu từ nghề trồng hoa.

Huyện Mỹ Lộc có xuất phát điểm kinh tế thấp hơn so với các địa phương khác trong tỉnh nên khi triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM có nhiều khó khăn. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất và với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Mỹ Lộc đã từng bước vượt khó đi lên. Để xây dựng thành công huyện NTM, với phương châm hướng mạnh về cơ sở, Huyện ủy Mỹ Lộc đã chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng NTM”, thường xuyên quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 07 về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2021; trong đó xác định cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt để tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM. Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, mỗi cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, địa phương đều sâu sát, gần dân “nghe dân nói, xem dân làm” để tuyên truyền cho nhân dân nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền ở cơ sở xây dựng NTM. Bên cạnh đó, Ban Dân vận Huyện uỷ chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể triển khai các mô hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực như: Vận động nhân dân hiến đất làm đường bê tông, kênh mương nội đồng tại các xã Mỹ Thành, Mỹ Trung, Mỹ Thịnh, Mỹ Tiến, Mỹ Phúc; Mô hình khuyến học, khuyến tài và tự quản về an ninh trật tự ở xã Mỹ Thuận, xã Mỹ Tân; Mô hình “Tuyến đường tự quản” tại xã Mỹ Hưng; Mô hình “5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ Thị trấn Mỹ Lộc; Mô hình “Dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn” ở xã Mỹ Hà; mô hình “Hội CCB chung tay xây dựng NTM” ở Hội CCB huyện. Từ đó xuất hiện nhiều điển hình trong việc tích cực hoạt động từ thiện xã hội tiêu biểu như sư thầy Thích Đàm Tâm, Trụ trì Chùa Sắc (Mỹ Thắng) ủng hộ hiện vật trị giá trên 700 triệu đồng; bà Trần Thị Mỳ (xã Mỹ Thắng) ủng hộ trên 1 tỷ đồng; ông Trần Đình Cù (xã Mỹ Hà) hiến 360m2 đất nông nghiệp; gia đình cụ Bùi Thị Tuất ủng hộ 280m3 bê tông tươi, dỡ bỏ 55m2 tường bao, hiến 30,6m2 đất thổ cư... Toàn huyện đã xây dựng và nhân rộng được gần 70 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng NTM. Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã động viên và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 11,6%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (nông, lâm, thủy sản 17%, công nghiệp, xây dựng 54%, dịch vụ 29%); thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/người/năm. Toàn huyện đã huy động nhân dân đóng góp được 30,664 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp 10,89km đường trục xã, 21,64km đường trục thôn, 10,17km đường trục chính nội đồng với tổng kinh phí đầu tư trên 27 tỷ đồng (nhân dân tự nguyện góp 10.540 ngày công lao động, hiến 61.804m2 đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng và xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn); cải tạo, nâng cấp, xây mới 6 trạm y tế xã; đầu tư xây dựng 11 trường học tổng mức đầu tư khoảng 66 tỷ đồng; 100% thôn, xóm, tổ dân phố đã xây dựng quy ước, hương ước; 93,4% thôn, xóm, tổ dân phố được công nhận chuẩn văn hóa; 82% số hộ là gia đình văn hóa; 97% thôn, xóm có nhà văn hóa; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87,7% dân số. Hiện 11/11 các xã, thị trấn đã về đích NTM góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện. 4 xã gồm: Mỹ Thành, Mỹ Tân, Mỹ Thịnh, Mỹ Tiến đã đăng ký xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu, bền vững.

Có được thành quả trên là do sự quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo ra chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị góp phần hoàn thành xây dựng huyện NTM./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn