Đảm bảo an toàn trong xây dựng cột điện chiếu sáng đường giao thông

Gần đây, thực hiện phong trào “thắp sáng đường quê”, các địa phương đã triển khai lắp đặt hệ thống đèn đường trên các tuyến giao thông nông thôn, mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, trên một số tuyến đường huyết mạch trong địa bàn tỉnh việc lắp đặt cột điện thiếu sự tham gia của cơ quan chuyên môn dẫn đến tình trạng trồng cột điện chiếu sáng sát vào lề đường, hàn đính, gá vào hộ lan tôn sóng vừa gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn điện.

Ban ATGT tỉnh kiểm tra tình trạng cột điện chiếu sáng vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên tuyến Quốc lộ 37B, đoạn qua xã Yên Bình (Ý Yên).

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải (GTVT), tình trạng mất an toàn giao thông (ATGT) và an toàn điện khi xây dựng cột điện, đèn chiếu sáng, lắp đặt biển quảng cáo ven đường xảy ra ở hầu hết các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn các huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Nam Trực, Giao Thủy... Cụ thể, trên tuyến Quốc lộ 21B qua địa bàn các huyện Hải Hậu, Trực Ninh, Nam Trực có đến 12 điểm người dân tự ý trồng cột điện sát tôn hộ lan, trên bờ kè mép tôn hộ lan hoặc hàn gắn thẳng vào hộ lan tôn sóng. Trên tuyến Quốc lộ 37B qua địa bàn các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Ý Yên nhiều cột điện chiếu sáng được gắn thẳng vào chân rào tôn hộ lan... Theo cán bộ Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở GTVT) những cột điện, cột đèn chiếu sáng, biển quảng cáo lắp đặt ven các tuyến đường huyết mạch là nơi thường xuyên có lưu lượng người và phương tiện lưu thông cao, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây ra mất an toàn điện nếu chẳng may rò rỉ điện sẽ gây chập, cháy hoặc bị điện giật hàng loạt dẫn đến hậu quả khôn lường. Toàn bộ các loại cột điện, cột đèn chiếu sáng, biển quảng cáo này đều vi phạm hành lang ATGT đường bộ. Trên tuyến Quốc lộ 37B, đoạn qua xã Yên Bình (Ý Yên) và tuyến tỉnh lộ 490C đoạn qua xã Trực Thuận (Trực Ninh) người dân không chỉ tự ý lắp đặt cột điện chiếu sáng sai quy định mà còn kéo dây điện qua đường đấu nối với các loại biển quảng cáo, sử dụng các loại quạt, đèn để bán hàng ngay trên lề đường. Qua công tác kiểm tra, ngay khi phát hiện tình trạng này, để phòng tránh các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, tai nạn điện, Sở GTVT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến đường được giao quản lý trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24-2-2010 của Chính phủ, Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 20-11-2017 của UBND tỉnh. Yêu cầu các chủ công trình xây dựng không phải là công trình giao thông đường bộ chỉ được xây dựng ngoài hành lang đường bộ. Đối với các công trình thiết yếu như cột đường dây tải điện, cột đèn chiếu sáng xây dựng trong hành lang đường bộ phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng, bảo đảm quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn. Tuyệt đối nghiêm cấm trồng cột điện, cột đèn chiếu sáng sát lề đường, hàn đính, gá vào hệ thống tôn hộ lan tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn điện. UBND các huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương tháo dỡ ngay hệ thống cột điện chiếu sáng hiện đang hàn đính, gá vào hệ thống hộ lan tôn sóng, để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra. Trong tháng 12-2019, Ban ATGT tỉnh đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT tại 10 huyện, thành phố; trong đó tập trung chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục, xử lý tình trạng mất ATGT và an toàn điện khi xây dựng cột điện, cột đèn chiếu sáng ven đường.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay trong tháng 12-2019, các địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATGT và an toàn điện khi xây dựng cột điện, cột đèn chiếu sáng, lắp đặt biển quảng cáo ven đường. UBND huyện Hải Hậu đã giao các phòng chức năng, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và yêu cầu các hộ dân trên tuyến Quốc lộ 21, 21B, 37B và tỉnh lộ 489B, 488C... tháo dỡ các cột đèn điện chiếu sáng tự chế, hàn dính, gá vào hệ thống hộ lan tôn sóng gây mất an toàn về điện; vận động nhân dân thay thế, di chuyển cột không đảm bảo tiêu chuẩn cột đúc, đèn Led sang các vị trí phù hợp với hành lang ATGT, đảm bảo tuyệt đối an toàn về điện trong quá trình sử dụng và ATGT đường bộ. UBND huyện Trực Ninh ban hành văn bản yêu cầu chủ sở hữu các công trình cột điện, cột đèn chiếu sáng đang hàn đính, gá vào hệ thống tôn hộ lan khẩn trương tháo dỡ cột đèn, dây điện để tránh mất an toàn về điện (đặc biệt các địa phương có các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ đi qua); giao Phòng Công Thương chủ trì phối hợp với Điện lực Trực Ninh và UBND các xã, thị trấn đề xuất biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn trong quản lý, sử dụng công trình điện nói chung và các loại cột điện, đèn chiếu sáng ven đường. Theo báo cáo của Phòng Công Thương huyện, trên địa bàn huyện Trực Ninh có 5 xã là Trực Hưng, Trực Thuận, Trực Đại, Trực Nội, Trực Thắng để xảy ra tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện. Trong năm 2019, các xã Trực Hưng, Trực Thuận đã tiến hành tháo dỡ, di dời 67 cột điện chiếu sáng vi phạm; các xã Trực Nội, Trực Thắng, Trực Đại đang triển khai di dời trên 40 cột đảm bảo an toàn điện. UBND huyện Nghĩa Hưng cũng đã triển khai và hoàn thành di dời các cột điện vi phạm trên tuyến Quốc lộ 37B đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Trung.

Tuy nhiên, ở nhiều địa phương việc di dời các cột điện vi phạm hành lang an toàn đường bộ, mất an toàn điện vẫn còn chậm. Trong thời gian tới, Ban ATGT tỉnh yêu cầu Sở GTVT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt khẩn trương công tác di dời cột điện vi phạm; yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên kiểm tra, rà soát, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt các quy định bảo vệ hành lang ATGT đường bộ để phòng tránh các nguy cơ, tai nạn đáng tiếc xảy ra./.

Bài và ảnh: Thành Trung