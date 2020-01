Nỗ lực xóa "điểm đen" ngăn ngừa tai nạn giao thông

Năm 2019, điểm sáng trong công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) của tỉnh thời gian qua là việc khắc phục, xóa điểm đen tai nạn giao thông (TNGT) và các điểm tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh.

"Điểm đen" trên tuyến Quốc lộ 10, đoạn qua địa phận xã Liên Minh (Vụ Bản) mới được cải tạo, nâng cấp tạo thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông thuận tiện, an toàn.

Trong năm 2019, Sở GTVT đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương, đơn vị rà soát, bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ, xử lý các điểm đen trên các tuyến tỉnh lộ; báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hoàn thành đầu tư xử lý 4 điểm đen tai nạn giao thông trên Quốc lộ 10 và điểm đen nút giao chân cầu Lạc Quần trên tuyến Quốc lộ 21. Trên tuyến Quốc lộ 10 qua địa bàn tỉnh tồn tại một số điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông là các vị trí Km 119+550, Km 119+950, Km 120+440 qua địa phận xã Liên Minh và Km122+030 của thị trấn Gôi (Vụ Bản). Nguyên nhân là do tuyến Quốc lộ 10 nằm song song với tuyến đường sắt Bắc - Nam, trên tuyến có nhiều điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ trong khi cốt đường có độ chênh lệch lớn tạo xung đột giao thông nên hay xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Trước tình hình trên, Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT đã trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp trên 22 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương để xử lý. Giải pháp kỹ thuật cho cả 4 điểm đen trên là điều chỉnh cao độ mặt đường bộ để giảm độ chênh giữa đường sắt và đường bộ; mở rộng mặt đường về bên phải tuyến với tổng chiều dài 1.510m (3 điểm đầu xử lý mở rộng mặt đường về bên phải tuyến thêm một làn đường rộng 3,5m, nâng chiều rộng nền mặt đường từ 12m lên 15,5m); vuốt nối đường ngang, bố trí rãnh dọc, bố trí sơn đường, lắp đặt biển báo, nối dài tôn hộ lan phía đường sắt theo Quy chuẩn 41:2016/BGTVT. Các điểm đen này đã được hoàn thành việc xử lý khắc phục trong tháng 12-2019. Điểm đen nút giao khu vực chân cầu Lạc Quần (vị trí Km174+100 đến Km174+600 trên tuyến Quốc lộ 21, huyện Xuân Trường) được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê chuẩn với phương án: điều chỉnh xén đảo giao thông và sơn kẻ mặt đường tại dốc cầu để mở thêm làn đường rẽ trái cho các phương tiện lưu thông theo hướng đi thành phố Nam Định. Giảm kích thước đảo giao thông hiện hữu để mở rộng làn xe cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ Hải Hậu, Giao Thủy đi thành phố Nam Định kết hợp xây mới đảo tròn (bán kính 11m) tại trung tâm nút giao để tổ chức lại giao thông khu vực nút giao bằng vòng xuyến. Mở rộng mặt đường cục bộ trên tuyến (từ vị trí Km174+677 đến Km174+845). Sơn vạch kẻ đường bằng sơn nhiệt phản quang; lắp đặt đinh phản quang tại các vị trí đường hai chiều, đầu đảo giao thông mới và hướng từ huyện Xuân Trường sang. Điều chỉnh, bổ sung biển báo hiệu đường bộ trong khu vực nút giao, lắp đặt mới 2 camera theo dõi giao thông, bổ sung 4 đèn chiếu sáng (loại đèn cột cao 9m, chụp 8 bóng LED công suất 250W) ở các vị trí để phục vụ phương tiện lưu thông. Tại thành phố Nam Định, giao thông tại nút giao vòng xuyến khu vực BigC giao cắt giữa Quốc lộ 10 và Quốc lộ 21 nối các tuyến Quốc lộ 10, Đại lộ Thiên Trường, đường Đông A và 4 tuyến đường gom vào Khu đô thị Hòa Vượng, các siêu thị BigC và Trần Anh khá phức tạp. Khi có tín hiệu đèn xanh, ngoài phương tiện từ 2 trục đường chính còn có phương tiện từ 2 tuyến đường gom kế bên cũng nhập vào, khiến mật độ giao thông tăng cao. Bên cạnh ý thức hạn chế của người tham gia giao thông thì vấn đề chính là hệ thống tổ chức giao thông ở đây bất hợp lý: Nút giao thông này vừa có đèn tín hiệu, vừa có vòng xuyến giao thông quá rộng, trong khi đang đi theo vòng xuyến nhiều phương tiện phải dừng theo tín hiệu đèn đỏ chờ làn kế bên gây ùn ứ, mất an toàn giao thông. Ngoài ra, khoảng cách từ đầu dải phân cách cứng trên Quốc lộ 10 đến mép vòng xuyến tương đối gần làm cho các phương tiện xe siêu trường, siêu trọng khó vào cua, nguy cơ xảy ra tai nạn luôn rình rập. Trong năm 2019, Sở GTVT đã được Tổng cục Đường bộ cấp kinh phí điều chỉnh giảm bán kính đảo giao thông từ 15m xuống 10m để mở rộng làn đường cho các phương tiện lưu thông; điều chỉnh lại độ dốc ngang đường, thu hẹp dải phân cách giữa trên Quốc lộ 10, sơn kẻ mặt đường, lắp đặt biển báo, điều chỉnh các pha đèn tín hiệu đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông thuận tiện, an toàn. Ngoài ra, trong năm 2019 Sở GTVT đã tích cực phối hợp với UBND các huyện Nam Trực, Xuân Trường và Giao Thủy cho lắp đặt bổ sung hệ thống an toàn giao thông bằng đèn tín hiệu, sơn vạch kẻ đường, biển báo tại một số nút giao tiềm ẩn tai nạn giao thông như trên các nút giao tỉnh lộ 489C với tỉnh lộ 488C và đường dân sinh; trên tỉnh lộ 487 với Quốc lộ 21B và đường huyện Nam Ninh Hải; trên tỉnh lộ 489 tại ngã ba cầu Đại Đồng; xử lý lún võng tại đầu các cầu, cống trên các tuyến đường tỉnh bằng nguồn vốn sự nghiệp giao thông vận tải.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì đường bộ, nâng cao công tác đảm bảo an toàn giao thông, trong năm 2020, Sở GTVT tiếp tục tăng cường chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị quản lý đường bộ tăng cường phối hợp với các địa phương có tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đi qua. Chú trọng và nâng cao vai trò quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác tuần đường, tuần kiểm nghiêm túc, thường xuyên liên tục, qua đó kịp thời phát hiện những vi phạm công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ để xử lý. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác lập lại trật tự ATGT theo Quyết định số 994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 20-11-2017 của UBND tỉnh. Tăng cường giám sát thi công tại điểm đấu nối, kiểm tra hiện trường, nếu không bảo đảm thiết kế kỹ thuật và tổ chức giao thông được chấp thuận, kiên quyết yêu cầu chủ công trình sửa chữa, bổ sung bảo đảm yêu cầu. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp đấu nối trái phép, kiên quyết xử lý đóng ngay các điểm đấu nối trái phép vào các tuyến đường./.

Bài và ảnh: Thành Trung