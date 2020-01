Nỗ lực trấn áp tội phạm về kinh tế trên địa bàn tỉnh

Trong những năm gần đây, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm kinh tế trên địa bàn tỉnh diễn ra rất đa dạng và tinh vi. Đáng ý chú là tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thông đồng, móc ngoặc của một số cán bộ thoái hóa, biến chất ở cơ sở với các đối tượng bên ngoài nhằm làm sai nguyên tắc, gây thiệt hại cho Nhà nước. Thủ đoạn gần đây là một số cán bộ ngân hàng lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao, lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng và công tác quản lý, giám sát lỏng lẻo, thông đồng trong nội bộ làm giả chứng từ để chiếm đoạt tài sản của tập thể, cá nhân.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh) rà soát hồ sơ đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm kinh tế, năm 2019, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh) đã tăng cường phối hợp với các ngành chức năng nắm chắc tình hình, phát hiện, xử lý 339 vụ, 353 đối tượng; trong đó khởi tố hình sự 41 vụ, 54 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 298 vụ, 299 đối tượng liên quan. Các vụ việc bị điều tra, khởi tố tập trung chủ yếu là vận chuyển hàng giả, hàng cấm 22 vụ, 24 bị cáo; án tham nhũng 7 vụ, 18 bị cáo. Điển hình, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tiến hành khởi tố vụ án xảy ra tại xã Điền Xá (Nam Trực); khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nhuần (sinh năm 1952), nguyên Bí thư Chi bộ xóm 31 và Phạm Văn Đăng (sinh năm 1962), nguyên Trưởng xóm 31 về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Hai trường hợp này đã có hành vi cho thuê đất trái thẩm quyền, gây thiệt hại 442,4m2 đất công. Điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh đã khởi tố thêm đối tượng Đặng Văn Bắc (sinh năm 1951), nguyên Phó Bí thư Chi bộ xóm 31 cùng có hành vi lạm quyền khi thi hành công vụ. Tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Tuyết Lan, kế toán trưởng và Phạm Thị Kim Thi, thủ quỹ thuộc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao nhằm làm trái quy định chế độ tài chính kế toán, bỏ ngoài sổ sách việc thu chi tiền đặt trước của người tham gia đấu giá để cho vay gây thiệt hại 5 tỷ đồng. Tại Nam Trực, Công an huyện đã khởi tố vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ, tự ý thu tiền đo đạc đất sai quy định đối với các đối tượng là lãnh đạo xã Nam Mỹ (Nam Trực) bao gồm: Nguyễn Quốc Lịch, nguyên Bí thư Đảng ủy xã; Trần Văn Dũng, nguyên Chủ tịch UBND xã, Trần Phát Đấu, nguyên cán bộ địa chính xã; Nguyễn Văn Tấn, nguyên cán bộ tài chính xã. Công an huyện Hải Hậu khởi tố vụ án tại xã Hải An (Hải Hậu) khi các đối tượng là cán bộ xã đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao khai tăng thêm số lợn, chủng loại, trọng lượng lợn bị tiêu hủy trong đợt dịch tả lợn châu Phi, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 500 triệu đồng. Các đối tượng: Phạm Văn Đảm, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Đặng Văn Dương, nguyên cán bộ địa chính, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới xã; Đỗ Thị Tám, nguyên kế toán ngân sách xã; Vũ Hữu Đính, nguyên cán bộ thú y xã Hải An đã bị khởi tố, sớm xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Đặc biệt, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đã xảy ra vụ việc đáng tiếc tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nam Định. Đối tượng Doãn Thanh Bình, sinh năm 1986 ở xóm 8, xã Giao An (Giao Thủy), cán bộ Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nam Định đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt số tiền khoảng 16 tỷ đồng tiền vay vốn của khách hàng, gây bức xúc trong dư luận. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh đã phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ban hành văn bản cảnh báo một số vụ việc vi phạm liên quan đến hoạt động cấp tín dụng. Đó là lợi dụng việc giải ngân bằng hình thức chuyển khoản, trực tiếp thanh toán cho người thụ hưởng, một số cán bộ ngân hàng đã tráo chứng từ hoặc cho khách hàng ký sẵn vào các tài liệu còn trống, sau đó in, viết thêm thông tin không đúng hoặc lập các chứng từ, tài liệu, hồ sơ khống để rút tiền ngân hàng, lấy trộm thông tin cá nhân của người khác để lập tài khoản, lập hồ sơ khống làm thẻ ATM để rút tiền, chiếm đoạt. Qua đó, Công an tỉnh cảnh báo quy trình, quy chế của một số ngân hàng còn thiếu chặt chẽ, quy định về trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân có nơi còn thiếu cụ thể, đạo đức nghề nghiệp của một số cán bộ, nhân viên tín dụng bị suy giảm. Một số khách hàng không nắm rõ quy trình cấp tín dụng, đặc biệt là việc giải ngân vào tài khoản người thụ hưởng; thiếu trách nhiệm khi ký xác nhận vào tài liệu, chứng từ cũng là nguyên nhân khó quản lý, gây ra thất thoát vốn vay. Do đó, trong thời gian tới, các ngân hàng, tổ chức tín dụng cần áp dụng thêm nhiều biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là thường xuyên tập huấn chuyên môn; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp; làm rõ trách nhiệm của từng cán bộ, nhân viên trong quy trình thẩm định, cho vay vốn để tránh mọi bất trắc có thể xảy ra. Những nỗ lực của lực lượng Công an kinh tế đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thời điểm này, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tập trung tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường mở rộng địa bàn, phạm vi hoạt động nhằm tấn công quyết liệt các loại tội phạm, tập trung vào các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, trốn thuế, gian lận thương mại; đặc biệt là buôn bán, vận chuyển pháo nổ, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ; thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần bình ổn giá cả thị trường, giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân vui tết đón xuân./.

Bài và ảnh: Xuân Thu