Góp phần kiềm chế gia tăng các loại tội phạm

Năm 2019, các lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, tích cực các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phòng ngừa xã hội, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Trong công tác đấu tranh chống tội phạm hình sự, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt kế hoạch đấu tranh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm theo các chuyên đề; thành lập các tổ công tác đặc biệt tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Kết hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; hướng dẫn các đơn vị, địa phương chủ động phòng ngừa, đấu tranh, quản lý đối tượng, địa bàn. Tập trung điều tra, khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như: Đấu tranh với chuyên án 128C tại huyện Xuân Trường, triệt phá 1 băng nhóm tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, bắt khởi tố 6 đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản. Tại thành phố Nam Định, Công an thành phố đã phát hiện một băng nhóm gồm 3 đối tượng có dấu hiệu hoạt động bảo kê, chứa chấp và dẫn dắt gái đưa đến các quán karaoke, quán bar trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6-8-2019, Công an thành phố đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Làm nhục người khác” để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy vẫn rất cam go, quyết liệt. Trước thực trạng đó, Công an tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1287/QĐ-UBND, ngày 20-6-2019 về việc thành lập Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh, tăng cường phối hợp với các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm túy; đấu tranh phá 29 chuyên án, triệt xóa 14 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, 21 điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn, bắt 7 vụ chứa chấp sử dụng ma túy tổng hợp trái phép trong các nhà nghỉ, quán karaoke. Vào 17 giờ 15 phút ngày 2-6-2019, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã điều tra, khám phá 2 chuyên án, bắt 4 đối tượng đang vận chuyển, tàng trữ trái phép 8kg ma túy đá, 15 nghìn viên ma túy tổng hợp đưa về địa bàn tỉnh ta tiêu thụ. Tiếp đó, ngày 20-8-2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an huyện Giao Thủy kiểm tra hành chính quán karaoke Sơn Ca ở thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) phát hiện 12 đối tượng nam, nữ thanh niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 4 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 0,5 gam ketamin, 3 triệu đồng cùng một số vật chứng khác có liên quan. Ngày 29-8-2019, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Ý Yên kiểm tra quán karaoke, nhà nghỉ Kiều Anh thuộc thôn Dinh Tần, xã Yên Bằng (Ý Yên) phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 10 viên ma túy thuốc lắc, 20 gam ketamin cùng một số vật chứng khác có liên quan. Kiểm tra phòng VIP tầng 5 của quán phát hiện thêm 7 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1 bộ dụng cụ và khởi tố 2 đối tượng mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Trong những ngày cuối năm, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục nắm chắc địa bàn, đối tượng, đã xác lập, đấu tranh thắng lợi 3 chuyên án, triệt xoá 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý liên tỉnh và nhiều tụ điểm ma tuý phức tạp, kịp thời bắt giữ các đối tượng, thu hồi số lượng ma túy lớn cùng nhiều vũ khí quân dụng. Cụ thể là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng liên vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Kon Tum đưa về Nam Định tiêu thụ; bắt quả tang đối tượng Vũ Công Hoàn, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú ở thôn Thạch cầu, xã Nam Tiến (Nam Trực), chỗ ở hiện tại 133/21/21 đường TA16, phường Thới An, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đang tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý tại khu vực khuôn viên Resort Bắc Hà, khu du lịch Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm (Giao Thuỷ), thu giữ 20 bánh heroin, 5kg ma tuý đá, 1 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan...

Tết Nguyên đán Canh Tý đang đến gần. Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm những ngày cuối năm theo chỉ đạo của Bộ Công an và của UBND tỉnh diễn ra từ ngày 15-12-2019 đến ngày 14-2-2020, Công an tỉnh đang tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng Công an các cấp huy động tối đa lực lượng, tập trung phòng ngừa, tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tiếp tục làm giảm phạm pháp hình sự, nhất là trọng án, không để xảy ra tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu “xã hội đen”, băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc dư luận. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao đặc biệt nghiêm trọng, cháy, nổ lớn, tạo chuyển biến tốt hơn về trật tự an toàn xã hội./.

Bài và ảnh: Xuân Thu