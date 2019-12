Bảo đảm an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn và quan trọng của Đảng, Nhà nước, những năm qua, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả các biện pháp công tác giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn. Trong đó, đưa việc xây dựng lực lượng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện và bố trí công an xã chính quy là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột phá nhằm tăng cường nguồn lực cho công an cấp huyện và cơ sở, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã Nam Thái (Nam Trực) triển khai kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh đã triển khai thực hiệu hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 của Bộ Công an về “Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới” với các giải pháp cụ thể như: Bố trí số lượng các đội tại Công an cấp huyện đúng quy định của Bộ Công an; bổ sung biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên và cán bộ làm công tác điều tra tại Công an các huyện; đồng thời mô hình cơ quan điều tra Công an cấp huyện được kiện toàn theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình đấu tranh phòng, chống tội phạm ở từng địa bàn. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Đến nay, Công an tỉnh đã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 204/204 xã, thị trấn (đạt 100%) xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh với tổng số 596 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có: 204 đồng chí trưởng Công an xã; 135 đồng chí phó trưởng Công an xã và 257 Công an viên. Để trang bị, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã chính quy, Công an tỉnh đã phối hợp mở 4 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề nghiệp vụ cho 480 cán bộ Công an xã chính quy. Lực lượng Công an xã được củng cố, kiện toàn về tổ chức, bảo đảm chất lượng, đã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Với việc tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh, lực lượng Công an đã phát huy vai trò tích cực, hiệu quả trong thực hiện các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình địa bàn từ đó làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai hiệu quả các biện pháp bảo đảm và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn. Đồng thời tham mưu phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trên cơ sở đó đã xây dựng và duy trì hiệu quả của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, nhằm thực hiện hiệu quả tiêu chí về an ninh trong xây dựng nông thôn mới. Điển hình như các mô hình: “Tự quản về an ninh trật tự”,“Xứ họ đạo bình yên”, Cụm giáp ranh an toàn về an ninh trật tự; “Thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn xóm”, “Bình yên làng nghề”; “Giáo xứ, giáo họ không có ma túy, không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội”; mô hình “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn an toàn”. Thông qua hoạt động của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp các nguồn tin quan trọng cho lực lượng Công an trong công tác phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực nông thôn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an xã chính quy đã đấu tranh, khám phá 16 vụ phạm pháp hình sự, 21 vụ phạm tội về ma túy, xử lý 35 vụ việc vi phạm hành chính; phối hợp bắt giữ hàng chục đối tượng truy nã; tiếp nhận, giải quyết 100% các vụ việc từ cơ sở. Với những biện pháp chủ động, tích cực, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn luôn được giữ ổn định, không xảy ra đột xuất, bất ngờ; kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững bình yên địa bàn... Toàn tỉnh đã chuyển hóa 48/48 địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; 100% các xã, thị trấn đều sớm đạt tiêu chí số 19 về quốc phòng, an ninh trong xây dựng nông thôn mới.

Những hiệu quả về công tác an ninh trật tự đã góp phần tích cực vào thành quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến cuối tháng 7-2019, cả 10/10 huyện, thành phố của tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới; về đích trước 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới./.

Bài và ảnh: Thu Thuỷ