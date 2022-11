Vốn tín dụng ưu đãi tiếp sức cho học sinh, sinh viên khó khăn tiếp tục đến trường

Theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23-3-2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV), từ ngày 19-5-2022, mức cho vay tối đa của HSSV tại Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) được nâng từ 2,5 triệu đồng/tháng/người lên 4 triệu đồng/tháng/người. Thời gian qua, với nỗ lực của cả hệ thống Ngân hàng CSXH trên địa bàn tỉnh, 100% HSSV của các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp cận với vốn vay ưu đãi để viết tiếp ước mơ đổi đời từ con đường học hành.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vụ Bản tổ chức giải ngân vốn vay học sinh, sinh viên cho các gia đình tại điểm giao dịch xã Thành Lợi.

Để tạo điều kiện cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục theo đuổi con đường học tập, ngay từ đầu năm, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã xây dựng kế hoạch và báo cáo với Ngân hàng CSXH Việt Nam bổ sung nguồn vốn cho ngân hàng cấp huyện để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn cho HSSV. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng tích cực thu hồi nợ đến hạn của chương trình để có nguồn tiếp tục giải ngân quay vòng cho sinh viên đang theo học tại các trường đã có hồ sơ vay vốn trước đây. Việc HSSV vay vốn ưu đãi để phục vụ việc học tập được thực hiện thông qua hộ gia đình; đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng CSXH. Trường hợp HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ; hoặc mất cha hoặc mẹ, nhưng người còn lại không có khả năng lao động thì được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng CSXH nơi nhà trường đóng trụ sở. Những tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngân hàng cũng tích cực triển khai các văn bản hướng dẫn các gia đình có con em đang theo học hoàn tất hồ sơ trực tuyến để kịp thời giải ngân nguồn vốn. Bên cạnh đó, nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của chương trình tín dụng HSSV, cũng như cho vay HSSV để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến, bám sát quan điểm “không để các em phải bỏ học vì lý do tài chính và thiếu thiết bị học tập trực tuyến”, thời gian qua, toàn hệ thống Ngân hàng CSXH trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội rà soát nhu cầu vay vốn và nỗ lực triển khai hiệu quả chương trình này.

Có mặt tại điểm giao dịch xã Yên Lợi (Ý Yên), chị Hà Thị Cúc, phụ huynh cháu Nguyễn Thị Ngọc, thôn Thanh Nê không giấu được niềm vui khi được giải ngân vốn vay HSSV từ Ngân hàng CSXH và chia sẻ: Gia đình tôi là hộ cận nghèo. Nhà chỉ có 7 sào ruộng, mỗi năm thu không đủ ăn. Cả hai vợ chồng đều phải làm thêm các nghề phụ để nuôi cháu lớn ăn học. Năm 2017, Ngân hàng CSXH huyện Ý Yên cũng tạo điều kiện cho gia đình tôi được vay vốn 50 triệu đồng để đầu tư phát triển chăn nuôi bò để có sinh kế và thu nhập ổn định. Dẫu vậy, khi cháu thứ 2 là Nguyễn Thị Ngọc đỗ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định, gia đình chúng tôi rất trăn trở bởi không biết phải lo chi phí học hành cho cháu 4 năm tới. Rất may, được Hội Phụ nữ xã giúp đỡ, gia đình tôi đã được vay 20 triệu đồng với mức vay 4 triệu đồng/tháng để trang trải chi phí đầu năm học mới cho cháu Ngọc. Chung niềm vui cùng chị Cúc, chị Bùi Thị Anh cũng được giải ngân 20 triệu đồng từ nguồn vốn vay HSSV để trang trải chi phí cho tân sinh viên Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội Ngô Thị Hạnh nhập học năm thứ 1. Chị Bùi Thị Anh chia sẻ với chúng tôi: Suốt mấy tháng nay, gia đình tôi cứ canh cánh với nỗi lo chi phí để cho cháu Hạnh ăn học trên Hà Nội vì gia đình đông con, cả 4 cháu đều đang tuổi ăn học, cháu thứ 4 hiện vẫn đang học lớp 8. Kinh tế gia đình vốn khó khăn do tôi không có việc làm, chồng tôi làm nghề tự do, thu nhập không ổn định. Vì thế, có vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH, các con tôi đã có thể yên tâm học tập. Mong các cháu ra trường có việc làm, thu nhập ổn định để cùng bố mẹ trả nợ đúng hạn.

Từ đầu năm đến hết tháng 10-2022, tổng dư nợ chương trình cho vay HSSV của Ngân hàng CSXH huyện Ý Yên đạt 27 tỷ 350 triệu đồng giúp cho 788 HSSV được vay để trang trải chi phí học tập, yên tâm học hành. Ngoài bổ sung nguồn vốn kịp thời đáp ứng nhu cầu cho HSSV vay, Ngân hàng CSXH huyện cũng tích cực thu hồi nợ đến hạn để tiếp tục xoay vòng giải ngân. Nguồn vốn vay từ chương trình này đã hỗ trợ chi phí trong sinh hoạt, học tập, tiếp sức cho các em viết tiếp ước mơ đến trường, có cơ hội tìm kiếm việc làm ổn định, tạo lập cuộc sống. Tính rộng ra trên địa bàn toàn tỉnh, tính đến hết tháng 10-2022, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã giải ngân cho 1.815 lượt HSSV vay vốn với doanh số cho vay đạt 24 tỷ 524 triệu đồng, nâng tổng số dư nợ của chương trình cho vay HSSV đạt 144 tỷ 272 triệu đồng với 4.000 HSSV còn dư nợ, hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Ngoài Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đang triển khai song song Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30-5-2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng CSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng CSXH cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, đối với các khoản vay có lãi suất trên 6%/năm và giải ngân trong thời gian từ ngày 1-1-2022 đến 31-12-2023 sẽ được hỗ trợ lãi suất 2%/năm. Như vậy, các hộ đang vay vốn theo chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn với lãi suất 6,6% năm cũng được giảm xuống còn 4,6%/năm trong thời gian nghị định quy định. Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh bảo đảm thực hiện hỗ trợ lãi suất đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng.

Để chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn tại các địa phương tạo điều kiện tốt nhất để các gia đình có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng HSSV kịp thời và vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Tiếp tục tuyên truyền lan toả mục đích nhân văn của nguồn vốn vay HSSV, giúp thêm nhiều hơn nữa con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục “giấc mơ đèn sách”. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu về hoạt động tín dụng chính sách xã hội; nắm rõ chính sách cho HSSV nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay ưu đãi; về việc sử dụng vốn phải đúng mục đích và nghiêm túc thực hiện trả lãi, nợ gốc theo quy định. Đảm bảo giải ngân nhanh chóng, kịp thời giúp HSSV giải quyết một phần các khoản đóng góp với nhà trường và chi phí trong sinh hoạt, học tập vào mỗi đầu kỳ học./.

Bài và ảnh: Đức Toàn