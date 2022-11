Tăng cường quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông

Để đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, kéo dài tuổi thọ công trình, tiết kiệm chi phí, trong chỉ đạo công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã chú trọng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì để phát hiện kịp thời hư hỏng từ sớm để sửa chữa, khắc phục.

Thi công thảm mặt cầu công trình sửa chữa cầu Đò Quan (thành phố Nam Định).

Trong năm 2022, Sở GTVT đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh cải tạo, nâng cấp một số công trình giao thông để chống xuống cấp, đáp ứng yêu cầu gia tăng năng lực vận tải. Trong đó, công trình cải tạo cầu Giao Nhân trên tuyến tỉnh lộ 488 thuộc địa bàn huyện Giao Thủy đã lựa chọn xong đơn vị tư vấn thiết kế, đã trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Công trình sửa chữa các cầu trên sông Vọp thuộc khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy (Giao Thuỷ) đã trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư. Sửa chữa vạch sơn đường các tuyến tỉnh lộ 485B, 486B đoạn qua khu đông dân cư và sửa mặt cầu Đò Quan (thành phố Nam Định) với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí quản lý bảo trì đường bộ Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh. Trong công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, Sở GTVT đã tổ chức nghiệm thu công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các quốc lộ, tỉnh lộ, đường dẫn các đầu bến phà, cầu phao. Đã tiến hành sửa chữa định kỳ 17 công trình trên hệ thống quốc lộ. Ngoài ra, Sở GTVT cũng triển khai 2 công trình bổ sung, đột xuất trên các tuyến Quốc lộ 21 và 21B. Đến đầu tháng 11-2022, 2 công trình đã được Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đang chờ Cục bố trí vốn để thực hiện đấu thầu xây lắp.

Đối với hệ thống đường địa phương, Sở GTVT giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì thực hiện 6 công trình sửa chữa, cải tạo, đảm bảo giao thông theo kế hoạch năm 2022. Trong số 5 công trình đường bộ thì 2 công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, còn lại đều đã triển khai thi công xong, chuẩn bị nghiệm thu đưa vào khai thác; 1 công trình đường thủy đang lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng. Công tác sửa chữa định kỳ hệ thống đường địa phương do Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì thực hiện theo kế hoạch năm 2022 được UBND tỉnh giao triển khai 13 công trình (9 công trình làm mới, 4 công trình chuyển tiếp). Đối với 9 công trình làm mới đang triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng theo hồ sơ đã ký; 4 công trình chuyển tiếp đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 3 công trình; 1 công trình đang triển khai thi công là sửa chữa, cải tạo và bổ sung hệ thống rãnh thoát nước dọc tuyến đường từ gầm cầu Tân Phong đến bến phà Tân Đệ cũ (Quốc lộ 10 cũ). Đối với công trình sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu và sơn vạch kẻ đường trên các tuyến đường tỉnh bổ sung từ nguồn vốn địa phương đã lựa chọn xong đơn vị tư vấn thiết kế. Thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 2-8-2022 của UBND tỉnh, cuối tháng 10-2022, Sở GTVT đã triển khai thi công công trình sửa chữa mặt cầu Đò Quan (thành phố Nam Định) thảm lại mặt cầu bằng bê tông nhựa; thay thế cục chắn bánh cũ trên cầu; hoàn thiện hệ thống thiết bị cảnh báo an toàn giao thông theo quy chuẩn hiện hành. Nhà thầu phấn đấu đến 15-11-2022 hoàn thành toàn bộ công trình sửa chữa cầu.

Để đảm bảo chất lượng các công trình, Sở GTVT tăng cường chỉ đạo nhà thầu thi công và các đơn vị chức năng đại diện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan quản lý phải đề cao trách nhiệm quản lý, giám sát việc thi công, sử dụng vật liệu đúng chủng loại. Nhà thầu thi công chủ động mời các đơn vị liên quan (bao gồm cả Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện và UBND các xã có dự án đi qua) kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật được duyệt với hiện trường nhằm rà soát phát hiện các bất cập để điều chỉnh kịp thời trước khi thi công. Xây dựng biểu tiến độ thi công chi tiết, biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ phù hợp với phạm vi mặt bằng đã được bàn giao và được Sở GTVT chấp thuận. Tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung máy móc, thiết bị, vật tư, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, Sở GTVT yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm các quy định công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công, bố trí đầy đủ cọc tiêu, biển báo công trường, đèn tín hiệu cảnh báo ban đêm, người cảnh giới… Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông (Sở GTVT) phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý chất lượng thi công và nghiệm thu công trình theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26-1-2021. Đối với những hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng thì cương quyết dỡ bỏ, mọi chi phí nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm. Phân công cán bộ có đủ năng lực thường trực tại hiện trường trong thời gian đơn vị thi công, nghiệm thu theo quy định, kịp thời, không làm ảnh hưởng đến tiến độ của nhà thầu; chú ý quản lý chặt chẽ chất lượng vật liệu đưa vào sử dụng và các biện pháp thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình./.

Bài và ảnh: Thành Trung