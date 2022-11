Nông dân xã Hải Quang thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân (HND) xã Hải Quang (Hải Hậu) đã phát động, triển khai thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững” đến cán bộ, hội viên trong toàn xã. Qua phong trào ngày càng có thêm nhiều điển hình, các mô hình kiểu mẫu của tập thể, cá nhân được các cấp Hội biểu dương, khen thưởng.

Gia đình ông Đinh Văn Tuấn, xóm Quang Phương, xã Hải Quang (Hải Hậu) phát triển mô hình trồng nấm.

Đồng chí Lâm Thanh Khiết, Chủ tịch HND xã cho biết: Để phong trào đạt hiệu quả, hàng năm, HND xã phát động hội viên đăng ký phấn đấu đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; tích cực đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ thuật, tiếp cận các nguồn vốn vay, phát triển các mô hình kinh tế tập thể… Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã tạo động lực khích lệ hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất; khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, nguồn vốn để phát triển sản xuất; mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của nông dân; nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi có quy mô sản xuất lớn với số vốn hàng tỷ đồng, thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm, tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động địa phương. Ông Bùi Văn Sớm, xóm Quang Thanh là một trong những điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Năm 2015, được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của UBND xã, HND xã, bằng nguồn vốn sẵn có và vay mượn thêm, ông Sớm đã thuê 3ha đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển đổi xây dựng mô hình vườn trồng cây ăn quả, cây dược liệu, nuôi tôm thẻ chân trắng, cá nước ngọt. Với tâm nguyện mô hình kinh tế trang trại của gia đình phải không ngừng được mở rộng cả về quy mô và diện tích, sản xuất ra những sản phẩm sạch, an toàn và phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập ổn định, ông đã nỗ lực vượt khó, nghiên cứu cải tạo, quy hoạch vùng đất cho phù hợp để trồng cây ăn quả, cây dược liệu. Được hỗ trợ nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, tham quan học hỏi thực tế từ các mô hình, ông đã có thêm kiến thức áp dụng vào sản xuất, phát huy được lợi thế về chuyển đổi đất đai, tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường. Ông đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp VAC, trồng cây đinh lăng dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO của Tổ chức Y tế thế giới do Công ty Cổ phần Dược phẩmTraphaco hướng dẫn. Qua đó đã tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động, thu nhập ổn định đạt 4-5 triệu đồng/người/tháng. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế, mở rộng sản xuất, ông tiếp tục đầu tư mua thêm đất trồng lúa ở quanh khu vực trang trại để chuyển đổi, mở rộng trồng cây đinh lăng, nâng tổng diện tích lên 4ha. Ông đầu tư hệ thống giàn phun nước tưới tự động giúp giảm bớt sức lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Được sự hỗ trợ của các cấp HND, ông còn thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón hữu cơ tại hộ, từ đó có thêm nguồn phân bón hữu cơ rất tốt để chăm sóc cây trồng, vừa tiết kiệm được về kinh tế, vừa bảo vệ môi trường hiệu quả. Hiện tại, gia đình ông đã trồng hơn 12 vạn gốc đinh lăng, trung bình mỗi năm cho thu nhập 600-800 triệu đồng. Từ mô hình này, gia đình ông đã liên kết với 28 hộ nông dân trong xã với tổng diện tích 30ha do ông làm chủ, đứng tên ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dược phẩm Traphaco, bình quân mỗi năm cung cấp cho công ty trên 100 tấn củ và rễ đinh lăng đạt tiêu chuẩn chất lượng VietGAP, đồng thời tăng thu nhập cho các hộ thành viên trong tổ liên kết. Sản phẩm thu hoạch đến đâu đều được xuất tới đó với giá cả luôn ổn định, cao hơn so với giá thị trường. Cùng với trồng đinh lăng, gia đình ông còn kết hợp nuôi tôm thẻ chân trắng trên diện tích 2,3 mẫu ao và trồng xen canh 1ha ngô để làm thức ăn chăn nuôi gà, vịt. Từ trồng đinh lăng và năng động phát triển thêm các loại hình kinh tế, gia đình ông đã có một cơ ngơi khang trang, có điều kiện nuôi các con ăn học thành đạt. Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, bản thân ông luôn tích cực tham gia phong trào của HND xã và các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện tại địa phương, giúp đỡ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn vượt khó vươn lên. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), gia đình ông đã tự nguyện ủng hộ trên 60 triệu đồng để làm đường nội đồng của xóm; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân đóng góp, ủng hộ vật chất, ngày công lao động cho xóm, tham gia mua BHYT, công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên gia đình sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng mô hình “Vườn kiểu mẫu” do Hội phát động… Nhiều năm liền, ông được bình xét, công nhận đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và có nhiều thành tích xuất sắc trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Còn tại xóm Quang Phương, gia đình ông Đinh Văn Tuấn

16 năm qua đã phát triển nghề trồng nấm. Với 2 sản phẩm chính là nấm sò nâu, mộc nhĩ, trung bình mỗi ngày, ông thu được 3-5 tạ nấm. Sản phẩm của gia đình ông đã đạt chứng nhận OCOP, được bán chủ yếu cho thị trường các tỉnh Tây Bắc, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Cơ sở trồng nấm của gia đình ông hiện tạo việc làm cho 10 lao động với thu nhập 170 nghìn đồng/người/ngày. Ngoài ra, trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế đều có những hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Tiêu biểu như: hộ ông Chung, ông Thích xóm Quang Bắc; ông Huân, xóm Quang Trung trồng lúa, rau màu, cây ăn quả, trồng hoa cây cảnh, cây dược liệu. Ông Hoạt xóm Quang Phương, ông Lâm xóm Quang Bắc nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản. Ông Nam xóm Quang Sơn phát triển ngành nghề. Ông Lăng xóm Quang Thanh kinh doanh dịch vụ… Nhờ thường xuyên đổi mới trong việc phát động, triển khai thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”, hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm, hộ khá, giàu tăng lên rõ rệt, diện mạo làng quê từng ngày đổi mới. Số hộ đạt tiêu chí sản xuất, kinh doanh giỏi hàng năm tăng cả về số lượng, chất lượng.

Thời gian tới, HND xã Hải Quang tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh của hội viên; khuyến khích, động viên, nhân rộng thêm nhiều mô hình, điển hình tiên tiến mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ, hội viên, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Lam Hồng