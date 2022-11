Nghĩa Hưng tập trung khắc phục các bất cập của hạ tầng giao thông, điện lực

Thời gian qua huyện Nghĩa Hưng đã đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới được 8 tuyến đường trục huyện dài gần 38km, tổng kinh phí đầu tư trên 192,7 tỷ đồng; 55,25km đường trục xã với tổng kinh phí đầu tư trên 284,6 tỷ đồng; 72km đường thôn, xóm với tổng kinh phí 75 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2021, huyện đã huy động được trên 91 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu. Hệ thống giao thông đường bộ được nâng cấp cải tạo đảm bảo cấp kỹ thuật và liên hoàn giữa các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện và đường xã góp phần tạo thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương. Cùng với việc quan tâm đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, huyện cũng quan tâm giải quyết những vướng mắc, bất cập phát sinh, tồn tại của hạ tầng giao thông, điện lực để phục vụ mục tiêu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn.

Thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Thành Lợi giai đoạn III đoạn từ đập Đô Quan đến cống Cầu Cổ, huyện Nghĩa Hưng.

Cụ thể, trên tuyến Quốc lộ 37B đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Châu có 2 cống Hà Dương và Phú Kỳ có mặt cống cao hơn mặt đường, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hai cống trên nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Đáy do Sở NN và PTNT làm chủ đầu tư; khi lập dự án đã để lại 2 đoạn đường không đổ bê tông mặt chờ xây dựng cống mới sẽ hoàn thiện mặt đường, tránh làm hai lần gây lãng phí. Tuy nhiên, hiện tại chưa có kinh phí xây dựng được cống mới. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông, UBND huyện Nghĩa Hưng đã chỉ đạo, bố trí nguồn lực cải tạo, duy tu, sửa chữa 2 đoạn đường trên bằng đá base; mặt cống và mặt đường đã lưu thông êm thuận, đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn trong thời gian chờ thực hiện dự án, cống mới được xây dựng và đưa vào khai thác.

Đối với hạ tầng điện, cũng trên địa bàn xã Nghĩa Châu, ngoài 2 cống nêu trên, tại nhiều khu vực thôn, xóm còn cột điện cũ không sử dụng nhưng chưa được di chuyển, vẫn nằm trên đường giao thông, gây trở ngại cho người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Hiện nay, trên địa bàn xã Nghĩa Châu đang được cấp điện từ 11 trạm biến áp, lưới điện đang vận hành an toàn, đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm 2021, Công ty Điện lực Nam Định đã chỉ đạo Điện lực Nghĩa Hưng thu hồi các cột điện cũ nằm trên đường giao thông đã tháo dây không còn nhu cầu sử dụng. Thời gian qua, cùng với thực hiện chương trình xây dựng NTM, Điện lực Nghĩa Hưng đã vận dụng lồng ghép các dự án cải tạo lưới điện để hỗ trợ địa phương di dời các cột điện. Đối với các vị trí là cột viễn thông chưa thu hồi, Điện lực Nghĩa Hưng đề nghị UBND xã trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp viễn thông để triển khai thu hồi. Điện lực Nghĩa Hưng cam kết sẽ hỗ trợ địa phương tối đa về thủ tục và kỹ thuật để triển khai di dời các cột điện còn nằm trên đường giao thông. Tình trạng nêu trên cũng còn tồn tại ở một số vị trí trên địa bàn xã Nghĩa Lạc. Hiện nay, xã Nghĩa Lạc được cấp điện từ 11 trạm biến áp, trong năm 2021, ngành Điện đã thực hiện đại tu, sửa chữa, cải tạo lưới điện tại 3 trạm biến áp Đồng Lạc 1, 2, 4 và đã lập kế hoạch xây dựng mới 1 trạm biến áp, dự kiến thi công cuối năm 2022. Trong quá trình cải tạo, sửa chữa các trạm biến áp, ngành Điện đã tiến hành thay thế một số cột điện không đảm bảo an toàn. Đối với các cột điện khác vẫn đang được sử dụng để cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn xã, không còn cột chưa thu hồi theo kế hoạch của ngành Điện. Hiện tại lưới điện hạ thế xã Nghĩa Lạc đang vận hành an toàn, đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của địa phương. Tại xã Nam Điền, các hộ dân kiến nghị ngành Điện có kế hoạch kéo thêm đường điện hạ thế từ vị trí cổng chào xã Nam Điền đến khu vực trụ sở làm việc Đảng uỷ, UBND xã phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Xã Nam Điền đang được cấp điện từ 10 trạm biến áp; trong năm 2021, ngành Điện đã thực hiện đại tu, sửa chữa, cải tạo lưới điện tại 3 trạm biến áp Nam Điền 2, 3, 4; đã lập kế hoạch xây dựng mới 1 trạm biến áp, dự kiến thi công cuối năm 2022. Hiện nay, các hộ dân sinh sống ven đê từ cổng chào đến khu vực trụ sở UBND xã đang được cấp điện từ các trạm biến áp Nông Trường 16, Nam Điền 1, Nam Điền 5; các trạm biến áp này vẫn đang vận hành ổn định, đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu của các hộ dân. Do thực tế khu vực này có nhiều thay đổi so với hiện trạng trước đây dẫn đến tình trạng một số hộ sử dụng điện tự ý kéo dây sau công tơ qua nhà hộ dân khác. Về công tác quản lý kỹ thuật và hợp đồng mua bán điện quy định dây sau công tơ là tài sản của khách hàng. Vì thế Điện lực Nghĩa Hưng đề nghị khách hàng sử dụng điện có biện pháp quản lý phù hợp. Trong trường hợp ngành Điện có dự án cải tạo, xây dựng tuyến đường dây 0,4kV cấp điện cho các hộ dân nêu trên, đề nghị UBND xã phối hợp với ngành Điện để bố trí mặt bằng phù hợp.

Bên cạnh việc quan tâm giải quyết những tồn tại, bất cập của hạ tầng kinh tế kỹ thuật, để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong năm 2022 và thời gian tới, huyện Nghĩa Hưng tập trung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV để tăng cường quản lý và thực hiện nghiêm quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội định hướng đến năm 2030 của huyện và các xã, thị trấn; hoàn thành lập quy hoạch xây dựng chung các xã đến năm 2030; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030; lập quy hoạch chi tiết một số khu dân cư tập trung trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công các dự án đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

Bài và ảnh: Thành Trung