Liên đoàn Lao động huyện Nam Trực quan tâm, chăm lo đời sống người lao động trong các doanh nghiệp dệt may

Nam Trực có khoảng 90% số công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động trong lĩnh vực dệt may, trong đó công ty đông lao động nhất khoảng 2.800 người. Những năm qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện đã luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động dệt may, tạo động lực để họ lao động sản xuất, đồng hành, gắn bó với doanh nghiệp.

Gia công sản phẩm áo xuất khẩu ở Công ty Cổ phần Kinh Bắc - Thành Nam, xã Bình Minh.

Theo đó, LĐLĐ huyện Nam Trực và Công đoàn cơ sở đã chủ động tuyên truyền, phổ biến các kiến thức cơ bản về bảo vệ sức khỏe, các quy trình an toàn lao động sản xuất, thường xuyên kiểm tra công tác bố trí nhà xưởng, máy móc, thiết bị trong các doanh nghiệp đảm bảo tính khoa học, an toàn, thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh. Tại Công ty Cổ phần Kinh Bắc - Thành Nam (xã Bình Minh), chuyên sản xuất, kinh doanh gia công may mặc, trong khu nhà xưởng rộng hàng nghìn m2, không gian sản xuất thoáng mát, các dây chuyền sản xuất may, là, khu gia công sản phẩm được bố trí khoa học, các dụng cụ, thiết bị được sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp; tất cả máy móc đều đảm bảo độ an toàn và được bố trí ở khu vực hợp lý; khoảng cách di chuyển và vận chuyển vật liệu đều đảm bảo khoa học. Các khu vực để nguyên vật liệu bán thành phẩm, thành phẩm, khu vực phế thải được phân chia riêng biệt. Đối với công nhân lao động đều được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, tuân thủ đúng các thao tác kỹ thuật, quy trình công nghệ khi sử dụng máy móc, thiết bị. Chị Hoàng Thị Ngọc Hiên, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, hiện nay, công ty có hơn 350 công nhân lao động, trong đó có gần 300 lao động nữ, thu nhập bình quân của người lao động luôn ổn định từ 6 đến 9 triệu đồng/tháng, ngoài ra, công ty thường xuyên thưởng cho người lao động theo năng suất, đảm bảo các chế độ đãi ngộ, khuyến khích công nhân vượt năng suất lao động và thưởng tháng lương thứ 13. Trong các dịp như Tháng Công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động, công ty đều tặng từ 50-60 suất quà, mỗi suất từ 300-500 nghìn đồng/người. Để chăm lo đời sống, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn công ty luôn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đời sống cho người lao động, ngoài việc đảm bảo các chế độ theo luật và các quy định của Nhà nước, công ty còn thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để người lao động được hưởng các chế độ như: hỗ trợ kinh phí đi lại phụ cấp xăng xe, hỗ trợ người lao động nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi; lao động nữ mang thai từ 7 tháng trở lên, hỗ trợ đột xuất khi người lao động gặp khó khăn, được bố trí xuất ăn trưa. Ngoài ra, công ty ký hợp đồng với Phòng khám Đông Đô (thành phố Nam Định) tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tổ chức khám chuyên khoa; duy trì tổ chức giao lưu các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tổ chức sinh nhật cho công nhân...

Trên địa bàn huyện còn có nhiều công ty, doanh nghiệp có đông người lao động như công ty: TNHH LongYu (xã Tân Thịnh), TNHH Việt Pan Pacific (xã Đồng Sơn), Cổ phần May Nam Định (xã Nam Tiến)… luôn tuân thủ các quy tắc trong công tác bảo vệ môi trường nhà xưởng; các doanh nghiệp luôn đề ra chính sách lương, thưởng rõ ràng, minh bạch và thực hiện đúng các cam kết thỏa ước lao động tập thể. Định kỳ các doanh nghiệp đều tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động để cùng giải quyết, tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc, tuyên truyền cho người lao động nắm được mục tiêu, chiến lược phát triển của doanh nghiệp để đồng hành. Các công ty, doanh nghiệp đều xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; thực hiện đúng các quy định về hợp đồng lao động, bảo đảm việc làm, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động… Chị Hà Thị Thanh Huyền, công nhân may của Công ty TNHH Long Yu cho biết: Công tác bảo vệ môi trường luôn được công đoàn công ty chú trọng tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội zalo, facebook nội bộ và trong các hoạt động phong trào. Người lao động chúng tôi xác định, một trong các phương pháp bảo vệ môi trường tốt nhất là làm việc khoa học, sáng tạo cùng tay nghề chuyên môn vững vàng, giúp tăng năng suất, hiệu quả công việc, hạn chế sai sót, tránh làm đi, làm lại một sản phẩm nhiều lần tránh được độ khấu hao của thiết bị, máy móc, đồng thời giảm thiểu được các chất thải, khí thải trong quá trình làm lại sản phẩm hỏng. Nhờ đó, những năm qua, đời sống của người lao động ngày càng được cải thiện, ngoài tiền lương ổn định với mức thu nhập 8 triệu đồng/tháng, các chế độ khác như: thưởng, trợ cấp, phụ cấp, hỗ trợ kinh phí đi lại, xăng xe, đều được công ty chi trả kịp thời, khuyến khích được người lao động tích cực làm việc, gắn bó lâu dài…

Đồng chí Trần Quốc Doanh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Nam Trực cho biết: Để chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở dệt may trên địa bàn, thời gian qua, LĐLĐ huyện Nam Trực thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho người lao động, tổ chức nhiều cuộc hội thảo phổ biến những quy định mới về bảo vệ môi trường, các quy định về đánh giá tác động môi trường đối với ngành dệt may theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, ngày 13-5-2019 của Chính phủ. Đồng thời chia sẻ, thảo luận các giải pháp áp dụng sản xuất sạch và hạn chế thấp nhất hóa chất độc hại trong ngành dệt may. Công đoàn các cấp chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng, đời sống, việc làm của công nhân lao động, giải quyết khó khăn, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động. Thường xuyên tổ chức hoặc tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, chế độ, chính sách đối với người lao động; chủ động tham gia thương lượng, xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể đều có các mục liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, nhờ vậy đã hạn chế tình trạng vi phạm các chế độ, chính sách đối với người lao động, đặc biệt là các vi phạm về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, LĐLĐ huyện chú trọng phổ biến các kỹ năng cơ bản cho doanh nghiệp giảm thiểu tác hại của hóa chất đến con người và môi trường, hướng dẫn, xây dựng, tổ chức, thẩm định kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, phát triển các sản phẩm an toàn hơn, tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên liệu có thể tái sinh, tránh làm phát sinh phụ phẩm, phát triển các hóa chất và sản phẩm có thể phân hủy sau khi sử dụng./.

Bài và ảnh: Ngọc Linh