Làm giàu từ trang trại cây ăn quả

Siêng năng, sáng tạo, biết khai khác tối đa lợi thế về điều kiện đất đai ở địa phương và chọn cây trồng phù hợp, chị Nguyễn Thị Hương, xóm 7 Lam Sơn, xã Yên Hưng (Ý Yên) đã xây dựng được trang trại trồng trọt hiệu quả, tạo nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình, được mọi người mến phục.

Chị Nguyễn Thị Hương, xã Yên Hưng (Ý Yên) thu hoạch ổi lê Đài Loan.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông khó khăn, chị Nguyễn Thị Hương luôn trăn trở tìm hướng đi để phát triển kinh tế gia đình, có thể làm giàu ngay trên đồng đất quê hương. Năm 1991, chị Hương lập gia đình riêng. Để lo kinh tế gia đình, chồng chị bươn chải đi làm ăn xa. Vừa phải lo cho gia đình với hai bà mẹ già đã ngoài 80, vừa chăm sóc 2 con nhỏ, cuộc sống của chị Hương càng khó khăn hơn; chị phải xoay xở làm đủ nghề, kể cả làm thuê cho bà con trong làng. Khi xã Yên Hưng thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa” xây dựng nông thôn mới, xã tiến hành dồn đổi, quy hoạch đất nông nghiệp, đặc biệt là quy hoạch chuyển đổi các vùng cấy lúa kém hiệu quả sang sản xuất các loại cây, con khác phù hợp, có hiệu quả kinh tế hơn để tăng thu nhập cho bà con. Năm 2014, chị Hương đã mạnh dạn đấu thầu 0,72ha đất công của xã là chân ruộng cao, thường xuyên khô hạn, trồng lúa khó khăn, chuột phá hại nhiều không cho thu hoạch, nhiều vụ đã bị bỏ hoang để cải tạo phát triển kinh tế gia đình. Được tạo điều kiện vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội cộng với vốn gia đình tiết kiệm được và vay mượn từ anh em họ hàng, chị Hương đã đầu tư gần 300 triệu đồng vượt lập, cải tạo khu ruộng xấu thành vườn trồng 500 gốc bưởi Diễn, bưởi da xanh, ổi các loại kết hợp chăn nuôi gia cầm, mỗi lứa trên 300 con gà, ngan, vịt.

2 năm đầu, do đất mới cải tạo nên độ chua phèn còn cao, kỹ thuật trồng cây và chăn nuôi gia cầm vẫn theo phương thức truyền thống cho nên cây ổi chỉ ra quả 1 vụ đúng vào thời điểm chính vụ nên giá rất “bèo bọt”, bưởi cho thu không đến 20 triệu đồng/200 gốc; đàn gia cầm bị dịch cúm liên miên nên hiệu quả kinh tế rất thấp. Sau những thất bại ban đầu, chị Hương đúc rút ra kinh nghiệm quan trọng nhất trong sản xuất nông nghiệp, đó là phải áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Chị đã trực tiếp đi học tập kinh nghiệm từ các vườn cây ăn quả đạt hiệu quả kinh tế cao tại Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Bình; tham gia các buổi tập huấn do Hội Phụ nữ và Hội Nông dân xã tổ chức. Từ các kiến thức được học kết hợp những kinh nghiệm tự tích lũy ngay tại vườn nhà, năm 2019, chị Hương tiếp tục nhận đấu thầu thêm gần 0,6ha đất ruộng kém hiệu quả để đầu tư, cải tạo tổng thể 1,3ha đất ruộng trồng các loại cây ăn quả đặc sản đang được ưa chuộng như 500 gốc bưởi da xanh, bưởi Diễn; 400 gốc ổi lê Đài Loan; 200 gốc hồng xiêm, xoài Thái Lan; 150 cây chanh. Dưới tán cây ăn quả, chị trồng xen canh các loại rau ngắn ngày để “lấy ngắn nuôi dài”, vừa có thu nhập sớm, vừa bổ sung dưỡng chất cho đất. Chị áp dụng nghiêm ngặt kỹ thuật chăm sóc đối với từng loại cây, nhất là việc bảo vệ quả, bọc nilon để ngăn ngừa côn trùng đốt, chích đẻ trứng bảo đảm quả khi thu hoạch vừa đẹp về mẫu mã, vừa ngon về chất lượng; thực hiện mô hình trồng trọt theo hướng hữu cơ. Chị không sử dụng phân bón hóa học mà thay thế bằng những phụ phẩm nông nghiệp như dùng rơm rạ phủ gốc cây, vừa có tác dụng giữ ẩm, tự phân hủy tạo mùn cho đất. Đặc biệt, để bổ sung dinh dưỡng cho cây, chị dùng đậu tương giã nát và cá rô phi ngâm ủ tạo thành phân bón hữu cơ kết hợp phân vi sinh bón vào gốc cây; dùng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, không sử dụng thuốc diệt cỏ nhằm đảm bảo sản xuất các sản phẩm bưởi, ổi, hồng xiêm, mít, chanh… đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, chị áp dụng tỉa ghép cây ổi ra quả quanh năm, rải vụ để lúc nào cũng có sản phẩm cung ứng ra thị trường mà không lo cảnh “được mùa mất giá”. Từ năm 2020, gia đình chị Hương bước vào thu hoạch bưởi da xanh, bưởi Diễn, ổi lê. Đến năm 2021, gia đình chị đã thu được 1.600kg bưởi da xanh, với giá bán từ 30-40 nghìn đồng/kg; 12 tấn bưởi Diễn, giá bán 10 nghìn đồng/kg; ổi cho ra quả quanh năm, cách 3 tháng thu hoạch 1 lứa thu hoạch được 3 tấn với giá 12-15 nghìn đồng/kg… sau khi trừ chi phí cho lãi 200-250 triệu đồng. Sản phẩm bưởi, ổi ngon lại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên được khách hàng tin dùng. Hiện các sản phẩm của gia đình tiêu thụ rộng rãi cả trong và ngoài tỉnh... Mỗi vụ, vào kỳ thu hoạch rộ hoặc chăm sóc cây, gia đình chị Hương còn tạo việc làm cho 2-4 lao động thời vụ với mức thu nhập 160-180 nghìn đồng/người/ngày tùy theo công việc. Thu nhập ổn định, chị Hương có điều kiện nuôi các con học đại học; ra trường các cháu đều có công việc mức thu nhập ổn định.

Không chỉ chịu khó, đảm đang, chị Hương còn là hội viên gương mẫu, tích cực thực hiện các phong trào, hoạt động Hội Phụ nữ như việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia các cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, làm tốt vai trò người con hiếu thảo, người vợ, người mẹ mẫu mực. Hưởng ứng phong trào “Phụ nữ Ý Yên chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao”, chị Hương đã ủng hộ 20 triệu đồng để rải đá “cứng hóa” mặt đường nội đồng tạo thuận tiện cho gia đình và bà con có diện tích canh tác quanh vùng thuận tiện đi lại; đồng thời ủng hộ, đóng góp làm đường thoát nước, lắp đặt hệ thống cột điện chiếu sáng của thôn. Trong các buổi sinh hoạt chi Hội Phụ nữ thôn, chị Hương luôn chia sẻ với bà con, hội viên về cách sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp để giúp nhau phát triển; đồng thời vận động bà con trong xã cùng nhân rộng mô hình trồng vườn. Đến nay xóm 7 Lam Sơn đã có 6 gia đình phát triển mô hình trồng vườn ổi, bưởi, cam…

Tháng 10-2021, sản phẩm ổi, lê Yên Hưng với hương vị ngọt, ngon, an toàn thực phẩm vinh dự được trưng bày và giới thiệu tại Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-2026. Chị Hương đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Mong muốn của chị Hương là tiếp tục liên kết với bà con trong xã mở rộng diện tích trồng cây ăn quả đặc sản và phát triển thị trường tiêu thụ; xây dựng thương hiệu, tham gia chương trình sản phẩm OCOP và VietGAP các sản phẩm bưởi, ổi Yên Hưng. Người phụ nữ đảm đang, dám nghĩ, dám làm với mô hình kinh tế trang trại cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao của chị Nguyễn Thị Hương thực sự là một trong những tấm gương phụ nữ Việt Nam hiện đại tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác dạy, vượt khó vươn lên, làm giàu chính đáng ngay trên đồng đất quê hương./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh