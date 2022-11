Khởi nghiệp từ mô hình chế biến gia vị

Gia vị thực phẩm là nguyên liệu gắn liền với đời sống hàng ngày của mỗi bữa ăn gia đình người Việt Nam. Hiện tại, thị trường trong và ngoài nước cung cấp rất nhiều loại gia vị làm tăng thêm hương vị hấp dẫn khi chế biến các món thịt, cá, rau, củ, quả. Nắm bắt được thị hiếu đó, chị Lê Thị Quỳnh Giang, xã Yên Bằng (Ý Yên) đã bàn bạc với gia đình tập trung vốn đầu tư mở cơ sở chế biến các loại gia vị như: tương ớt, tương cà, nước tương, sa tế… mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chị Lê Thị Quỳnh Giang ở xã Yên Bằng (Ý Yên) kiểm tra sản phẩm trước khi vận chuyển tới tay người tiêu dùng.

Gia đình chị Giang có một đại lý nhỏ, chuyên nhập các sản phẩm tương ớt, tương cà về cung cấp cho thị trường trong xã và các địa phương lân cận. Trước tiềm năng rộng mở của các sản phẩm tương ớt trên thị trường, chị đã tìm hiểu sâu hơn, mong muốn tự mình mang đến tay người tiêu dùng những loại gia vị vừa thơm ngon, vừa đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Không chỉ tìm hiểu trên sách báo, các phương tiện thông tin đại chúng, chị Giang còn đi tham quan, học hỏi một số mô hình sản xuất tương ớt, tương cà… ở nhiều địa phương. Sản phẩm sau thử nghiệm sản xuất, chị mang tặng cho người thân dùng thử và nhận được phản hồi tốt. Năm 2017, chị Giang bàn với gia đình, mạnh dạn đầu tư 1,5 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng rộng hơn 500m2 với các trang thiết bị như: máy xay, máy nghiền, thiết bị nấu và làm lạnh… Vì phần lớn khách hàng đang hướng tới mục tiêu “ăn sạch, sống xanh” nên chị Giang không chọn hướng cạnh tranh với các hãng công nghiệp mà kiên định với nguyên tắc “3 không”: không dùng chất bảo quản, không hương liệu nhân tạo, không biến đổi gen. Với sản phẩm nổi bật là tương ớt, tương cà chua, chị Giang chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu an toàn, tuân thủ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP ở các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Bắc Giang… Nguyên liệu sau khi thu mua về sẽ được phân loại, rửa sạch và bắt đầu đưa vào máy nghiền. Quá trình chế biến được sử dụng công nghệ nấu chín và bổ sung các nguyên liệu phụ theo tiêu chuẩn như: tỏi, muối, đường, gia vị… Sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được làm lạnh và đưa vào quy trình đóng chai, bảo quản sản phẩm rồi mới đưa ra thị trường tiêu thụ. Theo chị Giang, điểm khác biệt của gia vị do gia đình chị sản xuất là không có chất bảo quản, không chứa chất điều vị... Các thành phần ớt, cà chua chiếm tỷ lệ cao, từ 60-70% trong bảng nguyên liệu, trong khi ở các sản phẩm tương ớt, tương cà công nghiệp, loại nguyên liệu này chỉ chiếm khoảng 20%. Không những thế, vị tương cà chua của cơ sở chị Giang mùi vị cà chua tươi ngon, thơm hơn. Để sản phẩm bảo đảm chất lượng, cơ sở đã tuân thủ đúng quy trình sản xuất, tổ chức đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, áp dụng tiêu chuẩn GMP và SOP (hướng dẫn thực hành sản xuất tốt, vệ sinh chuẩn). Chị Giang cho biết: “Trước kia gia đình tôi làm đại lý phân phối các sản phẩm gia vị nên cũng đã có một lượng khách quen nhất định. Tận dụng các mối quan hệ, bạn bè, người thân ở các tỉnh, thành phố, tôi đã giới thiệu và cố gắng đưa sản phẩm của cơ sở đến được các nhà hàng, cửa hàng ăn uống ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước”. Sản phẩm cơ sở sản xuất của gia đình chị Giang giờ đây đã được bày bán trong các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch ở nhiều tỉnh như: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình... Mỗi tháng, cơ sở xuất bán ra thị trường khoảng 20 tấn tương ớt, 3 tấn sa tế, 1 tấn nước tương… Doanh thu bình quân của cơ sở đạt hàng tỷ đồng/năm. Cơ sở của chị Giang hiện đang tạo việc làm ổn định cho 10 công nhân với mức lương từ 3-8 triệu đồng/người/tháng. Bằng tâm huyết, năng động tìm hướng phát triển kinh tế, năm 2020, sản phẩm của chị Giang đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao của tỉnh.

Là hội viên phụ nữ, không chỉ nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình, chị Giang còn luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ chị em khác có hoàn cảnh khó khăn cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Nhiều năm liền, gia đình chị đạt danh hiệu gia đình văn hoá, bản thân chị được Hội Phụ nữ xã biểu dương là điển hình về phát triển kinh tế, luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do các cấp Hội phát động. Chị Nguyễn Thị Khuyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Bằng cho biết: “Chị Lê Thị Quỳnh Giang là một trong những hội viên tiêu biểu của Hội. Không những dám nghĩ dám làm, phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương mà chị còn năng nổ, tích cực trong các phong trào của Hội như phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hy vọng rằng, từ những thành công của chị Giang, nhiều chị em phụ nữ sẽ mạnh dạn hơn trong phát triển kinh tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khẳng định vai trò, vị trí của người phụ nữ”.

Thời gian tới, chị Giang ấp ủ dự định đầu tư sản xuất với quy mô lớn để bao tiêu được nguyên liệu ớt, cà chua nhiều hơn cho người nông dân. Chị mong muốn sẽ chinh phục được thị trường ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước hơn nữa cũng như có thể xuất khẩu các sản phẩm tương ớt, tương cà, gia vị mang đặc trưng của người Việt ra nước ngoài./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa