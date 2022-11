Hiệu quả chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo" của Agribank Bắc Nam Định

Triển khai thực hiện từ đầu năm 2022, chương trình “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Nam Định đã mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần giúp các thầy, cô giáo, học sinh có thêm điều kiện giảng dạy, học tập.

Đại diện Agribank Chi nhánh huyện Ý Yên trao tặng thiết bị học tập cho Trường Tiểu học Yên Lợi (Ý Yên).

Mặc dù, giáo dục luôn là lĩnh vực được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, song do nguồn lực nhiều nơi hạn hẹp dẫn đến chất lượng đào tạo giữa các vùng, miền nhất là các vùng nông thôn khó khăn còn chênh lệch khá lớn. Vì thế, khi chương trình “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” của Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định được triển khai đã thực sự mang lại nguồn gió mới, giúp các học sinh nơi đây có thêm cơ hội tiếp cận với tri thức mới hiện đại. Tại buổi trao quà hỗ trợ Trường THCS Lộc An (thành phố Nam Định), Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định Nguyễn Thị Thu Huyền chia sẻ: “Trong suốt hơn 10 năm phát triển và trưởng thành, bên cạnh duy trì tốt hoạt động kinh doanh, cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, trong đó chú trọng đến lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh xã hội cho người nghèo. Trao tặng tủ sách, thiết bị học tập trị giá 30 triệu đồng cho Trường THCS Lộc An (thành phố Nam Định), chúng tôi mong muốn sẽ góp phần đưa công nghệ 4.0 đến gần hơn với trường học, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được tiếp xúc với công nghệ thông tin, nắm bắt tri thức khoa học công nghệ hiện đại; đổi mới phương pháp học tập, phát triển kỹ năng, tư duy và phong trào đọc sách trong trường học”.

Chia sẻ với chúng tôi, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc An Bùi Anh Dũng cho biết: Trường chúng tôi hiện còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất dạy và học của nhà trường rất hạn chế. Năm học 2021-2022, nhà trường có hơn 200 học sinh nhưng thiết bị công nghệ thông tin còn gặp nhiều khó khăn; riêng phòng tin học mới có 14 máy tính thì 10 máy tính đã bị hỏng. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc học sinh thiếu máy vi tính đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giảng dạy của các thầy cô giáo cũng như việc tiếp thu bài giảng của học sinh khi học trực tuyến. Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định hỗ trợ 30 triệu đồng để trang bị máy vi tính cho nhà trường không chỉ giúp khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất mà còn là nguồn động lực khích lệ nhà trường thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ giáo dục trong thời gian tới. Đánh giá về chương trình “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” của Agribank, đồng chí Nguyễn Thế Lâm, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nam Định cho biết: “Chương trình “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” của Agribank mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trong bối cảnh chuyển đổi số đang được thúc đẩy toàn diện, sâu rộng. Mong rằng Chi nhánh sẽ tiếp tục có thêm nhiều chương trình thiết thực hỗ trợ để học sinh cũng như nhà trường khác có thêm điều kiện tốt hơn cho việc dạy và học”.

Thực hiện chương trình an sinh xã hội “Thêm con chữ, bớt đói nghèo”, Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định đã dành 150 triệu đồng để hỗ trợ trao tặng tủ sách, thiết bị học tập cho các nhà trường, ưu tiên các đơn vị trường học ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, thiếu cơ sở vật chất cho việc dạy và học thuộc các huyện Mỹ Lộc, Ý Yên, Vụ Bản và thành phố Nam Định. Trước đó, Agribank Chi nhánh huyện Vụ Bản đã trao tặng các thiết bị máy tính phục vụ học tập cho Trường THCS Nguyễn Phúc, xã Liên Minh (Vụ Bản) tổng giá trị 40 triệu đồng. Tại Trường Tiểu học Yên Khánh, xã Yên Khánh (Ý Yên), Agribank Chi nhánh huyện Ý Yên đã trao tặng cho nhà trường 2 chiếc ti vi TCL màn hình 55inch và trao tặng cho Trường Tiểu học Yên Lợi 1 máy tính xách tay (laptop), 2 bộ loa máy tính, 1 máy học ngoại ngữ JSL, tổng trị giá 40 triệu đồng. Agribank Chi nhánh huyện Mỹ Lộc trao tặng các thiết bị học tập trị giá 40 triệu đồng cho các Trường Tiểu học Mỹ Thuận và Mỹ Hà.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định cũng đẩy mạnh phong trào chăm sóc thanh, thiếu niên, nhi đồng với nhiều hoạt động như thăm hỏi động viên, tặng quà con, em của cán bộ, viên chức trong cơ quan, các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nạn nhân chất độc da cam dioxin, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, các bệnh nhi tại các bệnh viện; tặng học bổng, xe đạp, phòng máy vi tính, quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo… cho các đối tượng chính sách, gia đình, trẻ em.

Những đóng góp của Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định đã tô đẹp thêm truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với các đối tượng yếu thế, chung tay vun đắp sự nghiệp “trồng người” của tỉnh./.

Bài và ảnh: Đức Toàn