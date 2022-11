Đầu tư xây dựng hệ thống điện phục vụ hoạt động các khu, cụm công nghiệp

Thời gian qua, Công ty Điện lực Nam Định tập trung triển khai, thực hiện nhiều giải pháp tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống điện đến các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh, đồng thời có những giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tại đây quản lý vận hành an toàn hệ thống điện, góp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và việc làm, đời sống cho người lao động.

Hệ thống điện trên địa bàn Nam Định hiện bao gồm lưới điện truyền tải liên tỉnh cấp điện áp 220kV và lưới điện phân phối trong nội bộ tỉnh có cấp điện áp từ 110kV trở xuống. Tổng số khách hàng sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh đến cuối năm 2022 là 777.886 khách hàng là các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp. Năm 2021, điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 2.875 triệu kWh, trong đó công nghiệp, xây dựng là 1.398 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 48,62%, tăng trưởng 13,5% so với năm 2020. Trong 10 tháng năm 2022, công suất lớn nhất (Pmax) toàn tỉnh đạt 640,8MW, thấp hơn 3,6% so với cùng kỳ năm 2021, điện nhận toàn tỉnh đạt 2.500 triệu kWh tăng 5,6% so với cùng kỳ, điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 2.615 triệu kWh tăng 7,33% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng điện công nghiệp, xây dựng là 1.130 triệu kWh chiếm tỷ trọng 48,39%, tăng trưởng 9,54% so với cùng kỳ năm 2021.

Sửa chữa hệ thống điện tại trạm biến áp 110kV Mỹ Xá cung ứng điện cho địa bàn thành phố Nam Định.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 5 KCN, trong đó có 3 KCN đã đi vào hoạt động gồm: Hòa Xá, Bảo Minh, Mỹ Trung và 2 KCN đang xây dựng hạ tầng là Rạng Đông, Mỹ Thuận. Toàn tỉnh hiện có 24 CCN đang hoạt động nằm rải rác ở khu vực các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2016 đến nay, Công ty Điện lực Nam Định đã thực hiện tốt công tác cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho phụ tải thuộc các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh. Qua đó, các KCN, CCN đều được ngành Điện đầu tư cơ sở hạ tầng lưới điện riêng, đồng bộ đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, đáp ứng đủ công suất yêu cầu cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, KCN Hòa Xá được cấp điện từ các trạm 110kV Mỹ Xá và trạm 110kV Mỹ Lộc qua 6 đường dây trung thế 22kV. Hệ thống hạ tầng lưới điện trung thế trong KCN Hòa Xá được đầu tư đồng bộ để đảm bảo cung cấp điện cho các doanh nghiệp. Trong giai đoạn từ 2016 đến nay đã thực hiện cải tạo, nâng cấp và xây dựng thêm các xuất tuyến trung thế 22kV mới để đáp ứng tăng trưởng của các doanh nghiệp sản xuất trong KCN. Hiện nay, các đường dây trung thế cấp điện cho KCN Hòa Xá đều có mức mang tải ổn định dưới 80% và có các mạch vòng liên lạc dự phòng… KCN Mỹ Trung được cấp điện từ MBA T3 trạm 220kV Nam Định qua đường dây 477 E3.7, ngoài ra còn có thể được cấp từ trạm 110kV Mỹ Lộc, hạ tầng lưới điện trung thế 22kV đã được đầu tư đồng bộ… KCN Bảo Minh được cấp điện từ trạm 110kV Trình Xuyên qua 2 đường dây 35kV. Hạ tầng lưới điện trung thế trong KCN Bảo Minh được đầu tư đồng bộ để đảm bảo cấp điện cho các doanh nghiệp. Năm 2017 và năm 2020, ngành Điện đã thực hiện thay thế các MBA trạm 110kV Trình Xuyên từ 25x40 MVA lên 2x63 MVA để đảm bảo nguồn cấp, đồng thời thực hiện cải tạo nâng cấp, xây dựng mới các xuất tuyến 35kV lộ 372+378 E31 để đảm bảo cấp điện kịp thời, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của các doanh nghiệp trong KCN. Ngành Điện đang tiếp tục đầu tư xây dựng thêm các đường dây trung thế để đảm bảo cấp điện cho các doanh nghiệp trong KCN… Tại KCN Dệt may Rạng Đông, nguồn điện cung cấp để xây dựng hạ tầng được lấy từ trạm 110kV Nghĩa Hưng qua đường dây 22kV lộ 481 E310. Từ năm 2016 đến nay, ngành Điện đã thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới đường dây 481 E310 để đảm bảo cấp điện phục vụ xây dựng hạ tầng KCN Dệt may Rạng Đông… KCN Mỹ Thuận hiện nay đang xây dựng hạ tầng, chưa có phụ tải… Đối với các CCN, từ năm 2016 đến nay, ngành Điện đã đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các đường dây trung thế đồng bộ với tiến độ đầu tư hạ tầng CCN, đảm bảo cấp điện ổn định cho các doanh nghiệp hoạt động tại đây. Hiện nay các đường dây trung thế cấp điện cho các CCN đều có các mạch vòng liên lạc, đảm bảo cấp điện ổn định, có dự phòng cho phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ngoài các KCN, CCN đang hoạt động, được cung cấp điện ổn định, trong giai đoạn 2022-2030 còn có một số KCN, CCN đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch. Căn cứ vào tiến độ triển khai đầu tư và đăng ký nhu cầu sử dụng công suất của các nhà đầu tư KCN, CCN, Công ty Điện lực Nam Định đã lập phương án cấp điện, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải khi đi vào hoạt động. Trong đó, KCN Bảo Minh mở rộng, nguồn cấp chính từ trạm 110kV Trình Xuyên, ngoài ra còn có thể cấp từ trạm 110kV Ý Yên và trạm 110kV Yên Thắng. Ngành Điện đang triển khai 2 dự án đầu tư xây dựng đường dây trung thế bao gồm 1 dự án xây dựng đường dây trung thế xuất tuyến từ trạm 110kV Trình Xuyên và 1 dự án xây dựng đường dây trung thế nội bộ trong KCN Bảo Minh mở rộng để đảm bảo cấp điện cho các doanh nghiệp thứ cấp… KCN Mỹ Thuận, nguồn cấp chính từ trạm 110kV Hiển Khánh (đang xây dựng, dự kiến đóng điện đưa vào vận hành tháng cuối năm 2022). Đồng thời, ngành Điện đang triển khai 3 dự án đầu tư xây dựng đường dây trung thế bao gồm 2 dự án xây dựng xuất tuyến trung thế từ trạm 110kV Hiển Khánh để cấp điện cho KCN Mỹ Thuận và 1 dự án xây dựng đường dây trung thế để cấp điện cho các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN này… KCN Dệt may Rạng Đông hiện nay chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục để xây dựng trạm 110kV Rạng Đông 1 để kinh doanh, bán lẻ điện cho các doanh nghiệp sản xuất trong KCN này; Công ty Điện lực Nam Định tiếp tục đảm bảo nguồn cấp điện phục vụ giai đoạn xây dựng hạ tầng ở KCN Dệt may Rạng Đông… Đối với hệ thống các CCN dự kiến hoạt động thời gian tới gồm: Yên Bằng, Thanh Côi, Đồng Côi, Hải Vân, Giao Yến, Giao Thiện và Nhà máy bê tông Xuân Thiện, căn cứ vào đăng ký nhu cầu, lộ trình sử dụng công suất của chủ đầu tư, ngành Điện sẽ triển khai các phương án đầu tư nguồn, hạ tầng lưới điện để đảm bảo cấp điện. Các CCN khác khi triển khai xây dựng, ngành Điện sẽ làm việc với chủ đầu tư để thống nhất phương án xây dựng hạ tầng lưới điện đảm bảo cung cấp điện ổn định và bán điện trực tiếp cho các doanh nghiệp trong CCN.

Để đảm bảo vận hành cung cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, với các KCN, CCN nói riêng, Công ty Điện lực Nam Định mong muốn tỉnh quan tâm hỗ trợ nhiều hơn trong công tác đăng ký sử dụng đất, thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn, qua đó đảm bảo triển khai đúng tiến độ các dự án cung cấp điện. Các khách hàng doanh nghiệp có trạm điện riêng cần tăng cường phối hợp với ngành Điện trong tổ chức quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng thiết bị theo đúng quy định, ngăn ngừa nguy cơ sự cố gây ảnh hưởng đến việc vận hành cung cấp điện của lưới điện. Đồng thời phối hợp với ngành Điện đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, tài sản lưới điện phục vụ nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh./.

Bài và ảnh: Xuân Thu