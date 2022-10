Thêm động lực thúc đẩy phát triển đô thị Thành Nam văn minh, hiện đại

Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, thành phố Nam Định có không gian đô thị mở rộng theo quy hoạch đã được phê duyệt, ngày 15-10-2022 thành phố Nam Định sẽ khởi công Dự án xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi. Dự án có ý nghĩa quan trọng kết nối thành phố với tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ mới ven biển, trở thành tuyến giao thông chính kết nối 6 huyện phía nam tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển đô thị hóa cho khu vực phía nam sông Đào và thành phố Nam Định trong tương lai.

Phối cảnh cầu vượt sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định.

Trong những năm qua, hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố đã được đầu tư phát triển nhanh với nhiều công trình trọng điểm, nổi bật như: cầu Tân Phong và tuyến đường dẫn nối Quốc lộ 21 với Quốc lộ 10; cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38B đoạn từ Quốc lộ 10 đến Quốc lộ 1A, tuyến đường trục trung tâm phía nam thành phố; đoạn nối từ tỉnh lộ 490C đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân Phong. Thành phố cũng đang triển khai dự án xây dựng một số tuyến như: đường gom Quốc lộ 10 (đoạn từ đường trục Lộc Vượng đến đường Phù Nghĩa); đường Lưu Hữu Phước kéo dài (đoạn từ đường Thanh Bình đến khu đô thị Mỹ Trung) và khu dân cư Liên Hà 1, phường Lộc Hạ...

Tuy nhiên hệ thống giao thông thành phố vẫn còn có một số hạn chế cần được điều chỉnh. Trong nội thị, cầu Đò Quan xây dựng từ lâu, quy mô nhỏ đã bị quá tải. Với định hướng phát triển đô thị hai bên bờ sông Đào thì cần bổ sung một số cầu để tăng khả năng kết nối giao thông đô thị cũ với đô thị mới nam sông Đào, thúc đẩy phát triển khu vực phía nam nói riêng và toàn thành phố nói chung; bổ sung tuyến đường vành đai để mở rộng không gian phát triển các chức năng mới của thành phố; kết nối giao thông hướng đô thị tới các trung tâm kinh tế biển của tỉnh cũng như sang các tỉnh lân cận; điều tiết lưu lượng xe từ trung tâm thành phố đi các huyện phía nam của tỉnh Nam Định, nâng cao hiệu quả khai thác của các tuyến đường đã được đầu tư xây dựng và đáp ứng nhu cầu vận tải trước mắt cũng như lâu dài.

Dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi có tổng chiều dài khoảng 1,6km, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng do UBND thành phố là chủ đầu tư, thời gian thực hiện trong các năm từ 2022-2025. Trong đó phần cầu vượt sông dài khoảng 0,8km với mặt cắt ngang 20,5m; phần đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 0,8km với mặt cắt ngang phù hợp với quy hoạch. Dự án có điểm đầu tại ngã tư đường Trần Bích San giao với đường Song Hào, phường Trần Quang Khải; điểm cuối qua nút giao ngã tư với đường Vũ Hữu Lợi (đường tỉnh 490C) khoảng 70m (kết nối với dự án đường trục phía nam thành phố Nam Định đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B) thuộc địa phận xã Nam Vân. Theo phương án thiết kế, cầu mới là cầu dây văng, gồm 16 nhịp, trong đó có 13 nhịp dẫn và 3 nhịp dầm liên tục. Kết cấu phần trên gồm: phần cầu chính, phần cầu dẫn, hệ dây văng. Phần cầu chính dùng hệ thống dầm cáp hỗn hợp Extradosed liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng… Phần cầu dẫn dùng kết cấu nhịp dầm Super T bê tông cốt thép dự ứng lực kéo trước; bê tông bản mặt cầu dày tối thiểu 17,5cm, lớp phủ mặt cầu bằng bê tông nhựa chặt dày 7cm, gờ chắn lan can bằng bê tông cốt thép, cột lan can bằng thép đúc, tay vịn bằng thép mạ tráng kẽm… Hệ dây văng gồm 2 trụ tháp bằng bê tông cốt thép cao 31,5m (từ mặt cầu), mỗi bên bố trí 9 bó cáp dây văng được thiết kế liên kết các khối dầm đối xứng qua thân trụ với hệ yên ngựa đặt trên đỉnh trụ tháp, trụ tháp được thiết kế mô phỏng hình búp sen. Kết cấu phần dưới gồm mố cầu dạng chữ U và trụ nhịp dẫn bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ đặt trên hệ cọc khoan nhồi có đường kính 1,2m; trụ giữa và trụ biên nhịp chính bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ đặt trên hệ cọc khoan nhồi có đường kính 1,5m. Quy mô mặt cắt ngang đường dẫn hai đầu cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn mặt đường cấp cao A1 gồm: đoạn từ ngã tư giao giữa đường Song Hào với đường Trần Bích San đến ngã tư giao đường Tiền Phong rộng từ 26,7-28m; đoạn từ ngã tư giao giữa đường Song Hào với đường Tiền Phong đến ngã ba giao với đường Trần Nhân Tông rộng 20,5m; đoạn từ cuối cầu đến đê tả sông Đào rộng từ 20,5-21,5m; đoạn từ đê tả sông Đào đến nút giao với đường tỉnh 490C rộng 34m; đoạn từ nút giao đường tỉnh 490C đến cuối tuyến, khớp nối với dự án đường trục phía nam thành phố Nam Định rộng 46m; đoạn đường gom hai bên tường chắn rộng 9m.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, thành phố Nam Định được định hướng sẽ phát triển theo mô hình đa cực, lấy sông Đào là trục xương sống, phát triển về hai bên sông; lấy đô thị cũ làm trung tâm, tạo các trục kết nối với không gian mở vào trong trung tâm đô thị cũ và trung tâm mới nam sông Đào. Công trình cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi sau khi được xây dựng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc của thành phố Nam Định, có ý nghĩa lớn về chính trị và văn hóa, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông và kiến trúc đô thị của thành phố Nam Định. Phát triển mở rộng đô thị góp phần kéo dãn dân cư thuộc khu vực trung tâm thành phố Nam Định nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trong vùng.

Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ tạo thêm đòn bẩy thúc đẩy phát triển thành phố Nam Định theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án các khu đô thị, làng nghề có sẵn trên địa bàn thành phố (như Khu đô thị phía nam sông Đào…); đồng thời phát triển thêm nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp khác. Thu hút nguồn lực địa phương (lao động, thiết bị máy móc, vật liệu xây dựng,...) góp phần phát triển kinh tế; cải thiện chất lượng đời sống người dân trong khu vực. Công trình cầu hoàn thành đưa vào khai thác không chỉ phục vụ mục đích giao thông mà còn là điểm nhấn công trình kiến trúc văn hóa làm đẹp cảnh quan đô thị, góp phần quan trọng để xây dựng, phát triển thành phố Nam Định trở thành đô thị văn minh, hiện đại như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Thành Trung