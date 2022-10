Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VII-2022

Đảng bộ huyện Giao Thủy lãnh đạo triển khai hiệu quả các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn

Hiện nay trên địa bàn huyện Giao Thủy đang triển khai xây dựng nhiều công trình lớn, dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ thi công các công trình, dự án mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Giao Thủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp phù hợp, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Giao Thủy triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: Xuân Thu

Đồng chí Phạm Quang Ái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Giao Thủy cho biết, các dự án lớn, trọng điểm đang được tập trung triển khai thi công, xây dựng trên địa bàn gồm: Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn đi qua huyện; dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Giao Thiện; dự án xây dựng khu dân cư tập trung các xã Hoành Sơn, Giao Tiến, Hồng Thuận. Nhằm thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2022-2025 do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban; UBND huyện quyết định kiện toàn Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện do đồng chí Chủ tịch UBND huyện là Chủ tịch Hội đồng. Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên kiểm tra, đánh giá, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm; kịp thời biểu dương, ghi nhận những cách làm hay, sáng tạo từ cơ sở, đồng thời nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan khi để chậm tiến độ thực hiện. Song song với các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ huyện đến cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hiểu biết sâu sắc hơn về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh liên quan đến đất đai, chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, vai trò, ý nghĩa quan trọng, cấp thiết của công tác giải phóng mặt bằng đối với tiến độ hoàn thành các công trình, dự án, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Chú trọng làm rõ mục đích, ý nghĩa của việc thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn huyện để người dân biết, hiểu rõ chủ trương đúng đắn cũng như các lợi ích, hiệu quả mang lại từ việc triển khai các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền còn mở rộng giới thiệu tổng quan, tính chất, quy mô các dự án và tiến độ giải phóng mặt bằng đối với từng dự án; phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi hiểu rõ, nắm chắc và tự giác thực hiện. Tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng và nguồn gốc pháp lý đất đai, về quyền lợi, nghĩa vụ của người dân trong diện giải tỏa; những giải pháp của chính quyền, các cơ quan chức năng, nhà đầu tư trong quá trình triển khai, thực hiện dự án; các hình thức hỗ trợ, chuyển đổi, đào tạo nghề cho các hộ dân trong khu vực giải phóng mặt bằng khi ngừng canh tác. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự nơi công cộng, lôi kéo tham gia khiếu kiện, đòi hỏi lợi ích, yêu cầu không phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên công trường xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn huyện Giao Thủy. Ảnh: Xuân Thu

Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp, linh hoạt, sáng tạo của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, hiện nay các tập thể, cá nhân trong vùng dự án đều cơ bản đồng tình, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai, thực hiện dự án theo tiến độ đề ra. Trong đó, dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Hoành Sơn có diện tích 6ha; đến nay UBND huyện đã xây dựng xong kế hoạch thu hồi đất và ban hành thông báo thu hồi đất đến từng hộ dân. Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện đang hoàn thiện thủ tục trình UBND huyện phê duyệt phương án chi tiết bồi thường cho 58 hộ dân với tổng số tiền gần 11,8 tỷ đồng… Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Hồng Thuận có diện tích hơn 9ha liên quan đến 73 hộ dân đang được các cơ quan chức năng của huyện Giao Thủy, Sở Tài Nguyên và Môi trường tiến hành đo đạc, làm rõ ranh giới, diện tích bị ảnh hưởng để sớm tiến hành bồi thường, thu hồi đất xây dựng hạ tầng… Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Tiến có diện tích 9,9ha liên quan đến các loại đất trồng lúa nước, đất giao thông, thủy lợi. Đến nay, đơn vị tư vấn đã rà soát xong diện tích đất ruộng giao ổn định của các hộ gia đình, cá nhân; tổ chức mời các chủ hộ ra nhận vị trí đất sẽ thu hồi, ký xác nhận để sớm tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng… Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Giao Thiện được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch từ năm 2017; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vào năm 2021; diện tích xây dựng hơn 50ha, tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng, thời gian hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động khoảng đầu năm 2025. Cụm công nghiệp này có vị trí khá thuận lợi bởi nằm giáp tuyến đường trục vành đai biên giới biển nối từ huyện Giao Thủy sang huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; gần cửa Ba Lạt, nơi con sông Hồng đổ ra Biển Đông. Cụm công nghiệp Giao Thiện sẽ thu hút các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng công nghiệp phụ trợ, dệt may, da giày, đồ chơi, cơ khí chế tạo máy, sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô, lắp ráp hàng điện tử, thiết bị điện. Đến nay, chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Giao Thiện là Công ty Cổ phần xây dựng Giao Thủy đã đối soát xong diện tích bị ảnh hưởng của hơn 700 hộ dân để công khai đến các xóm, đội, tiếp thu ý kiến phản ánh trước khi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tiến hành các thủ tục đầu tư, xây dựng… Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn huyện Giao Thủy có ý nghĩa rất quan trọng, tác động lâu dài đến quá trình phát triển của địa phương. Với sự đồng thuận cao của các tổ chức, gia đình, cá nhân, đến nay diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi đã giải ngân xong 4 đợt, tổng số tiền bồi thường gần 70 tỷ đồng. Đối với đất thổ cư phải thu hồi trải dài trên 10 xã, thị trấn, ảnh hưởng đến 192 hộ dân; đến nay sau 5 đợt chi trả, bồi thường, các hộ dân bị ảnh hưởng đã cơ bản đồng thuận; các cơ quan chức năng cũng xây dựng được 19 địa điểm tái định cư cho 64 hộ dân nhằm nhanh chóng ổn định cuộc sống mới. Các công trình viễn thông, điện lực hạ thế, trung thế bị ảnh hưởng bởi dự án đã được các đơn vị quản lý đồng thuận di chuyển vị trí cột, kéo xong dây dẫn, nghiệm thu kỹ thuật, đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đời sống của các tổ chức, cá nhân…

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền huyện Giao Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; thúc đẩy các dự án lớn, trọng điểm thi công đúng tiến độ đề ra; góp phần tạo ra diện mạo mới cho quê hương, mang hạnh phúc, ấm no đến với nhân dân vùng chân sóng./.

Nguyễn Kim Khuyến

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Giao Thủy