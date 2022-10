Phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong thực hiện tín dụng chính sách ở Nam Hoa

Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Nam Hoa (Nam Trực) luôn xác định việc phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt đời sống của những hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trong đó, tín dụng chính sách xã hội (CSXH) cũng như hoạt động ủy thác cho vay được xã quan tâm chỉ đạo, coi đây là công cụ hữu ích để thưc hiện mục tiêu giảm nghèo.

Được Hội Nông dân xã Nam Hoa hỗ trợ thủ tục, anh Triệu Văn Tú xóm An Phát đã được vay 100 triệu đồng vốn chính sách để đầu tư phát triển nuôi vịt đẻ.

Đồng chí Triệu Quốc Phong, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã thực hiện nghiêm túc công tác rà soát và phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình. UBND xã đã quán triệt đến các tổ chức đoàn thể được ủy thác cho vay và toàn thể nhân dân phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH huyện Nam Trực để quản lý, giám sát và triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đúng quy định. Xây dựng kế hoạch nhu cầu vốn hàng năm, tổ chức rà soát các đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn. Thực hiện phân bổ chỉ tiêu, kế hoạch các chương trình tín dụng chính sách. Hàng quý, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định. Thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc 3 tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm túc hợp đồng ủy thác; xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn. Đồng thời thực hiện nghiêm việc tham dự chỉ đạo bình xét cho vay, kiểm tra tình hình vốn của hộ vay trong vòng 30 ngày. Hiện nay, xã đã thành lập được 16 tổ tiết kiệm và vay vốn của 7 xóm, trong đó: Hội Phụ nữ phụ trách 6 tổ với 156 thành viên, dư nợ 6 tỷ 265 triệu đồng; Hội Nông dân phụ trách 7 tổ với 175 thành viên, dư nợ 8 tỷ 848 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh phụ trách 3 tổ với 69 thành viên dư nợ 2 tỷ 632 triệu đồng. Khi tổ tiết kiệm và vay vốn họp bình xét cho vay đều có sự chứng kiến của trưởng thôn và đại diện cán bộ đoàn thể nên việc bình xét đối tượng vay vốn đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, dân chủ. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, lãi tồn. Để đảm bảo chất lượng tín dụng an toàn, UBND xã Nam Hoa thành lập Ban thu hồi và đôn đốc hộ vay có lãi tồn, hộ vay có nợ quá hạn với thành phần gồm Ban Chỉ đạo giảm nghèo của xã, đại diện các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm giải quyết triệt để, không có hộ vay vốn nào bị chuyển nợ quá hạn, lãi tồn cao. Tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện thực hiện tốt công tác giao dịch tại xã vào ngày 19 hàng tháng.

Tính đến ngày 19-9-2022, dư nợ tín dụng chính sách của xã đạt 17 tỷ 415 triệu đồng, có 401 hộ vay vốn với 9 chương trình cho vay. Trong đó: cho vay hộ nghèo là 605 triệu đồng với 9 hộ; cho vay hộ cận nghèo là 4 tỷ 112 triệu đồng với 72 hộ; cho vay học sinh, sinh viên là 545 triệu đồng với 12 hộ; cho vay giải quyết việc làm 1 tỷ 259 triệu đồng với 22 hộ; vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường gần 6 tỷ đồng với 304 hộ vay... 100% các hộ có dư nợ đều thực hiện tốt quy định của Nhà nước, của Ngân hàng CSXH, thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi đúng kỳ hạn, không phát sinh nợ quá hạn. 100% hộ vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm với tổng số dư là 1 tỷ 50 triệu đồng. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đã giúp cho xã Nam Hoa thực hiện có hiệu quả công cuộc giảm nghèo, là chỗ dựa vững chắc cho người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống; xây sửa nhà cửa, cải thiện điều kiện sống, nhiều học sinh sinh viên được tiếp tục đến trường. Hiện tại, toàn xã còn 43 hộ nghèo, 149 hộ cận nghèo.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo vững chắc, có thu nhập và sinh kế ổn định, vươn lên thành hộ khá giả. Chị Triệu Thị Thắm, xóm An Phát cho biết: Với 100 triệu đồng vốn vay từ chương trình giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH huyện, gia đình tôi đã đầu tư nuôi lợn, gà và trồng cây cảnh tăng thêm thu nhập. Hiện tại, ngoài vườn gia đình có hơn 20 gốc cây cảnh sanh, si cùng với các loại cây ăn quả làm cảnh như bưởi, cam, quýt sẵn sàng phục vụ Tết Âm lịch. Ngoài ra, trong chuồng đang nuôi 9 con lợn thịt và 50 con gà sắp tới kỳ xuất chuồng cũng sẽ đem lại thêm thu nhập từ 50-60 triệu đồng cho gia đình. Anh Triệu Văn Tú ở xóm An Phát cũng đã cải thiện kinh tế gia đình rất nhiều với trợ lực từ vốn tín dụng chính sách. Anh Tú chia sẻ: “Cả hai vợ chồng tôi đều làm tự do, hàng tháng thu nhập không ổn định, lại phải nuôi 4 con nhỏ nên áp lực về kinh tế gia đình là rất lớn”. Được Hội Nông dân xã tạo điều kiện về thủ tục, anh Tú đã được vay 100 triệu đồng để đầu tư nuôi 1.500 con vịt đẻ, mua máy cày, bừa làm dịch vụ cho bà con nông dân trong và ngoài xã. Nhờ vậy, anh Tú đã có thêm thu nhập để chăm lo cuộc sống gia đình, từng bước thoát nghèo.

Thời gian tới, Đảng uỷ, UBND xã Nam Hoa tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn xã. Tăng cường chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH huyện Nam Trực tập trung đẩy mạnh giải ngân các chương trình vay vốn hỗ trợ, phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Phấn đấu tăng thu nhập bình quân trên đầu người của xã năm 2022 đạt hơn 64 triệu đồng./.

Bài và ảnh: Đức Toàn