Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh quan tâm nâng cao đời sống người lao động

Những năm qua, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh công tác bảo đảm việc làm, cải thiện điều kiện, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động, góp phần tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh.

Công ty TNHH Youngone Nam Định luôn quan tâm, chăm lo đời sống của công nhân lao động.

Đồng chí Hoàng Ngọc Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh cho biết: Hiện nay, các KCN tỉnh có 35.810 công nhân lao động đang làm việc, trong đó 32.974 đoàn viên công đoàn thuộc 60 tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các KCN tỉnh. Để đảm bảo chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho công nhân lao động, hàng năm, Công đoàn các KCN tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức cho 39 đơn vị tổ chức hội nghị người lao động, 40 đơn vị tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Ngoài ra, một số đơn vị thực hiện niêm yết công khai thông tin tại các bảng tin hoặc trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo; tổ chức lấy ý kiến trực tiếp từ người lao động, xây dựng hòm thư góp ý…; hướng dẫn các công đoàn cơ sở, khi tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể thực hiện đúng Nghị định 90/NĐ-CP, ngày 15-11-2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động. Nhờ đó, từ nhiều năm nay, việc làm của người lao động tương đối ổn định, thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng, thưởng Tết khoảng 4,5 triệu đồng/người. Hiện nay, trong các KCN của tỉnh không có đơn vị nào thu nhập dưới mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định. Các đơn vị như: Công ty TNHH Youngone Nam Định, Công ty Sợi, dệt, nhuộm Yulun, Công ty TNHH Triton, Công ty TNHH Công nghiệp RAMATEX Nam Định… đều thực hiện tốt các nội dung trong hợp đồng lao động, về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; người lao động được trang bị, cấp phát bảo hộ lao động, phương tiện làm việc; được bồi dưỡng độc hại, nâng cao trình độ và được trả lương, thưởng theo năng suất lao động. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công đoàn các KCN tỉnh đã phối hợp trao 1.336 suất quà với tổng trị giá gần 480 triệu đồng cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các đơn vị đã trợ cấp cho 854 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 126 triệu đồng; hỗ trợ đưa đón 240 công nhân lao động vé tàu, xe về quê ăn Tết với tổng trị giá 35 triệu đồng… Hưởng ứng Tháng Công nhân 2022, Công đoàn các KCN tỉnh, công đoàn cơ sở đã trao hàng trăm suất quà cho công nhân lao động.

Hàng năm, Công đoàn các KCN tỉnh tập trung rà soát, khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đời sống người lao động. Bố trí huy động nguồn lực tài chính, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các dịch vụ phục vụ lao động sản xuất, đời sống, khu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường tại nơi làm việc. Không chỉ đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động, Công đoàn các KCN tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các tổ công đoàn tập trung nắm bắt tư tưởng, đời sống người lao động, kịp thời phát hiện khi người lao động có các biểu hiện vi phạm pháp luật, ngăn ngừa công nhân lao động tham gia các tín dụng đen, vay nặng lãi, đồng thời đề xuất các chính sách tín dụng, hỗ trợ người lao động giải quyết khó khăn đột xuất. Từ năm 2021 đến nay, Công đoàn các KCN tỉnh đã lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19 và khẩn trương hoàn thành, kịp thời tổ chức triển khai thực hiện những chính sách ưu đãi sớm ổn định tình hình lao động, việc làm, duy trì có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch có hiệu quả vừa phát triển kinh tế. Phối hợp với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai, thực hiện các chương trình tín dụng giải quyết việc làm, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho đối tượng là người lao động có thu nhập thấp, người dân ở vùng khó khăn. Tập trung hướng dẫn, thực hiện chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vay để phục hồi sản xuất, ổn định việc làm do ảnh hưởng của dịch. Ngoài ra, để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công đoàn các KCN tỉnh đã chủ động xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động để hỗ trợ thích ứng với các điều kiện, hoàn cảnh phù hợp trong và sau dịch COVID-19. Công đoàn các KCN tỉnh cũng chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với y tế hướng dẫn bữa ăn ca cho người lao động, xây dựng quy chuẩn, định mức calo bảo đảm dinh dưỡng, mức bồi dưỡng đối với các đối tượng lao động đặc thù; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng các mô hình nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc phù hợp với đặc thù ngành nghề.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Công đoàn các KCN tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống người lao động. Thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể; triển khai các phong trào thi đua phù hợp với từng công đoàn cơ sở; vận động thăm hỏi, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; động viên người lao động luôn đồng hành cùng doanh nghiệp./.

Bài và ảnh: Ngọc Linh