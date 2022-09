Nam Phong bảo đảm an toàn vùng bối trong mùa mưa bão

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu trong mùa mưa bão năm nay, xã Nam Phong (thành phố Nam Định) đặc biệt chú trọng triển khai đồng bộ các biện pháp, chuẩn bị phương án sẵn sàng bảo vệ đê kè bối, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân vùng bối.

Nam Phong nằm giữa 2 con sông lớn là sông Hồng và sông Đào với hệ thống đê đại hà, đê bối dài 8.113m; trong đó đê sông Hồng dài 2.538m, đê sông Đào dài 2.375m và tuyến đê bối Phụ Long dài 3.200m ngăn lũ cho các thôn Phụ Long 1, Phụ Long 2. Toàn xã có 9.020 nhân khẩu, trong đó có 998 hộ với 3.600 khẩu sinh sống ngoài đê. Trên tuyến đê bối có 6 cống, trong đó có 3 cống lấy nước phục vụ nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp tại các vùng bối của xã phát triển với nghề trồng hoa, cây cảnh, rau màu cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh mang lại giá trị kinh tế cao. Giá trị sản xuất canh tác khu vực ngoài đê hiện cao gấp 2-3,5 lần so với trong nội đồng.

Tuy nhiên, các kè trên các tuyến đê như: Ngô Xá dài 700m; kè Óng Bò - Tam Phủ dài 200m đều đã bị hư hỏng do tác động trực tiếp của cơn bão số 1 năm 2016 và kè Phụ Long dài 180m. Khi nước sông Hồng, sông Đào ở mức báo động số 2, tuyến đê bối xuất hiện rò rỉ, thẩm lậu tại một số vị trí; tình trạng chuột làm tổ ở thân đê dẫn đến nước thẩm lậu qua cơ và thân đê, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đê khi có lũ lớn, sóng to kết hợp gió mạnh. Bên cạnh đó, đoạn này dòng chảy áp sát bờ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn thân đê. Tuyến đê đại hà có thể bảo đảm an toàn ở mực nước lũ lịch sử năm 1971 trên sông Đào ở mức 5,77m; đê bối Phụ Long giữ được ở mức báo động 3… Theo đánh giá của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) xã, trong nhiều năm qua các tuyến đê, kè bối tại địa bàn phải chịu mực nước lớn, có một số vị trí bờ sông đã lở gần sát chân bối như tại cống Vạn Diệp. Mùa mưa bão năm nay, xã xác định 4 vị trí trọng điểm PCTT gồm: kè Óng Bò - Tam Phủ dài 200m, kè bối Phụ Long dài 180m, kè Gốc Gạo Ngô Xá và khu vực từ trạm bơm Mỹ Tiến 1 đến cửa cống Vạn Diệp…

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân trong mùa mưa bão năm nay, trong xây dựng kế hoạch PCTT xã Nam Phong tập trung chú ý phương án bảo vệ vùng bối theo phương châm “4 tại chỗ”, thiết lập và sẵn sàng vận hành phương án di dân vùng bối khi xảy ra sự cố về đê, phương án ứng phó với siêu bão và hộ đê khi có báo động cấp 3. Đối với vùng bối Phụ Long, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã đã chỉ đạo các thôn thành lập tiểu ban thường trực triển khai nhiệm vụ khi có mưa bão xảy ra; tổ chức thông báo trên loa truyền thanh cho nhân dân kịp thời nắm bắt diễn biến thời tiết để chủ động trong công tác PCTT và TKCN. Xã huy động lực lượng xung kích gồm 86 người sẵn sàng làm nhiệm vụ hỗ trợ di dân khi có yêu cầu, trong đó ưu tiên người già, trẻ em, gia đình chính sách. Ngoài ra, xã cũng chỉ đạo các ban, ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc chữa bệnh, dụng cụ y tế cần thiết.

UBND xã đã xây dựng kế hoạch, huy động nhân lực, bổ sung vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm giữ vững an toàn hệ thống đê điều, đề phòng và chủ động ứng phó tích cực với các hình thái thời tiết cực đoan xuất hiện. Các thôn: Phụ Long 1, Phụ Long 2, Ngô Xá, Vạn Diệp 1, Vạn Diệp 2, Vị Lương và Đông Đồng Ngãi đã thành lập các tiểu ban phụ trách từng đoạn, tuyến đê bối; tổ chức phân công cán bộ các thôn thường xuyên theo dõi, giám sát toàn tuyến nhằm kịp thời thông tin, triển khai nhanh, đồng bộ phương án phòng, chống và xử lý các sự cố khi có tình huống thiên tai xảy ra. Xã ký hợp đồng với các chủ phương tiện ô tô, thuyền trên địa bàn sẵn sàng nhận nhiệm vụ tham gia công tác hộ đê, sơ tán dân và cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh điều động… Theo đó, khi bão lũ khẩn cấp trên các sông, xã tổ chức sơ tán tất cả hộ dân ngoài đê bối Phụ Long vào trong bối; các hộ ngoài đê đại hà thuộc thôn Ngô Xá, Vạn Diệp 2 di chuyển vào phía trong đê cùng thôn. Để thực hiện nhiệm vụ này, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã đã xây dựng phương án di chuyển, mỗi thôn thành lập 3 tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân di chuyển, vận chuyển tài sản, đồ dùng sinh hoạt đến khu vực, vị trí an toàn.

Trong công tác bảo vệ sản xuất, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ sản xuất chủ động chuẩn bị các biện pháp bảo vệ hoa, cây cảnh khi có mưa lớn, bão lũ. Khi có lũ trên sông lên trên báo động 2, các hộ chủ động di chuyển người, tài sản, có phương án phòng, chống để bảo đảm an toàn, tránh thiệt hại. Đồng thời, chính quyền địa phương chuẩn bị lực lượng xung kích, phao cứu hộ để sẵn sàng hỗ trợ các hộ dân khi cần thiết. Chủ tịch UBND xã Nam Phong Nguyễn Văn Dân cho biết, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định biến đổi khí hậu nên thiên tai, mưa bão, lũ xảy ra bất thường và rất khó lường. Vì vậy, mọi phương án ứng phó đã được địa phương chuẩn bị đầy đủ, không để bị động khi có thiên tai xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân vùng bối là nhiệm vụ quan trọng số một trong mùa bão, lũ./.

