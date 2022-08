Trực Ninh quan tâm xử lý bất cập về hạ tầng kỹ thuật

Những tháng đầu năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do những diễn biến bất thường, phức tạp của dịch bệnh COVID-19; thời tiết bất thuận và giá xăng dầu tăng vọt kéo theo giá hàng hóa thiết yếu tăng cao, tác động không nhỏ đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân; song Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Trực Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, huyện đã quan tâm giải quyết những vướng mắc, bất cập phát sinh, tồn tại mà nhân dân đề xuất, kiến nghị, qua đó tháo gỡ những khó khăn cho hoạt động đầu tư phát triển; động viên, củng cố niềm tin của người dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật thị trấn Cổ Lễ được quan tâm đầu tư, nâng cấp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Qua các kỳ họp HĐND và hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhân dân các xã Trung Đông, Trực Nội, Trực Đại, Phương Định đề nghị chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) Nam Ninh, Hải Hậu có kế hoạch nạo vét, kiên cố các tuyến kênh cấp 2 thôn An Mỹ, bờ Tây sông Châu Thành, sông Thốp, đoạn còn lại của sông T9, sông Mỏ Cò để đảm bảo năng lực tưới tiêu phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai và bảo vệ công trình giao thông trên mặt đê, bờ kênh. Tiếp thu kiến nghị của nhân dân các xã, UBND huyện Trực Ninh đã phối hợp với các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL tiến hành kiểm tra, rà soát và lập phương án xử lý. Theo đó, các tuyến kênh sông Mỏ Cò (kênh Hải Ninh 8, kênh cấp 2 thôn An Mỹ là kênh Giá 9A), kênh Nam Tân và kênh CB28 qua kiểm tra vẫn đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai và bảo vệ công trình giao thông, nên khi xây dựng kế hoạch làm thủy lợi vụ đông xuân 2021-2022 Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Ninh đã thống nhất với huyện không tiến hành nạo vét; việc kiên cố hóa các tuyến kênh trên đòi hỏi nguồn tài chính lớn Công ty không có nguồn kinh phí để thực hiện. Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Hải Hậu đã phối hợp với UBND xã Trực Đại kiểm tra các công trình kênh và triển khai thực hiện nạo vét 1.100m trên tuyến kênh Thốp cũ, sửa chữa mái của 2 đoạn kênh bị sạt lở là kênh Thốp 4 và Thốp 6 trong kế hoạch làm thủy lợi vụ đông xuân 2021-2022; về yêu cầu kiên cố hóa các tuyến kênh trên Công ty không có nguồn kinh phí để thực hiện. Nhân dân xã Trực Hưng đề nghị UBND huyện sớm có giải pháp đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) cho 45 hộ dân có đất nông nghiệp được thu hồi để xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trực Hưng. UBND huyện đã báo cáo các sở, ngành liên quan và UBND tỉnh xin chủ trương giải quyết đối với dự án mở rộng đường, xây dựng trụ sở UBND xã Trực Hưng. Sau khi được UBND tỉnh nhất trí, UBND huyện đã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với UBND xã Trực Hưng kiểm tra, rà soát, xác minh nguồn gốc đất. Đến nay đã hoàn thành việc công khai nguồn gốc đất và đang thực hiện tiếp các bước đền bù, hỗ trợ GPMB theo quy định.

Trong lĩnh vực kinh tế và hạ tầng, nhân dân thị trấn Cổ Lễ đề nghị UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp kênh Hải Ninh 17A, kênh Văn Lai 8 và xây dựng trường mầm non thị trấn. Đối với dự án cải tạo, nâng cấp kênh Hải Ninh 17A, Kênh Văn Lai 8 do UBND thị trấn Cổ Lễ làm chủ đầu tư; dự án đang được triển khai thi công đạt khoảng 80% khối lượng, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, sẽ hoàn thành trong năm 2022. Đối với dự án xây dựng Trường Mầm non thị trấn Cổ Lễ do UBND huyện làm chủ đầu tư, hiện đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu. Về công tác GPMB, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư GPMB huyện đã triển khai thủ tục thu hồi đất theo chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường; đến nay việc trích đo địa chính đã hoàn thành, hồ sơ trích đo đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB của huyện đang triển khai các công việc tiếp theo để phục vụ công tác GPMB. Về ý kiến của nhân dân các xã Trung Đông, Trực Đại đề nghị lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn, đèn tín hiệu giao thông tại các điểm giao cắt Quốc lộ 21B, tỉnh lộ 488B với các đường nhánh; duy tu, bảo dưỡng, cắt cỏ lề đường thường xuyên đối với tuyến đường Nam Ninh Hải bảo đảm an toàn giao thông, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phụ trách công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường Nam Ninh Hải. Trong năm 2021, đã thực hiện công tác bảo dưỡng, duy tu theo dự toán được phê duyệt. Năm 2022 theo quy định Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã ban hành kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong công tác bảo dưỡng, duy tu theo dự toán được phê duyệt. Đối với biển báo trên tuyến tỉnh lộ 488B nhà thầu thi công đang lắp đặt, hoàn thiện. Huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn có các tuyến đường nhánh giao cắt với Quốc lộ 21B và tỉnh lộ 488B rà soát, thống kê các vị trí và thực hiện việc lắp đặt biển chỉ dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông đi từ hướng các đường nhánh ra đường chính. UBND huyện cũng giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND các xã, thị trấn khảo sát các "điểm đen" gây mất an toàn giao thông, đề nghị Sở GTVT trình UBND tỉnh quan tâm, đầu tư kinh phí xử lý khắc phục. Hiện tại, ngân sách huyện còn gặp nhiều khó khăn; do vậy, UBND huyện chưa có điều kiện để đầu tư hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao phức tạp trên các tuyến đường thuộc địa bàn. Đối với đề nghị của nhân dân xã Trực Thái về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trường mầm non ở địa điểm quy hoạch mới do hai cơ sở trường mầm non hiện tại đã bị xuống cấp và không có điều kiện mở rộng diện tích theo tiêu chí của Bộ GD và ĐT, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng trường Mầm non xã Trực Thái. Ngày 13-7-2022, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Trường Mầm non xã Trực Thái với quy mô diện tích khoảng 1,45ha; là công trình dân dụng, nhóm C, cấp III với tổng mức đầu tư dưới 35 tỷ đồng.

Nhằm phát huy tiềm năng đất đai, lao động, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng thu nhập trực tiếp cho người dân, trong năm 2022 và thời gian tới, bên cạnh việc quan tâm giải quyết những tồn tại, bất cập trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, huyện Trực Ninh chủ trương tiếp tục tập trung nguồn lực để đầu tư một số công trình, dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi và phòng chống thiên tai… tạo động lực đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện như: triển khai thi công dự án khu dân cư tập trung xã Trực Hùng và đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư các khu dân cư tập trung trên địa bàn; hoàn thành đồ án quy hoạch chung xây dựng các thị trấn Cát Thành, Ninh Cường và điều chỉnh quy hoạch chung các xã đến năm 2030. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn theo quy hoạch đã được duyệt tại các xã: Trực Thanh, Trực Nội, Trực Đạo, Trực Đại… Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội năm 2022 để tạo đà phát triển huyện trong những năm tiếp theo./.

Bài và ảnh: Thành Trung