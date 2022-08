Đảm bảo nguồn điện phục vụ phát triển ngành nghề ở Ý Yên

Huyện Ý Yên có ngành nghề phát triển đa dạng, trong đó có nhiều làng nghề nổi tiếng như: đúc đồng Vạn Điểm, cơ khí đúc Tống Xá (thị trấn Lâm); chạm khắc gỗ mỹ nghệ Ninh Xá, La Xuyên, Lũ Phong (Yên Ninh); mây tre đan xuất khẩu Cát Đằng (Yên Tiến); may mặc Vĩnh Trị (Yên Trị)… Toàn huyện hiện có 6.028 cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo ra giá trị sản xuất hàng năm đạt khoảng 12 nghìn tỷ đồng, thu hút hàng chục nghìn lao động nông thôn có việc làm thường xuyên. Sản xuất, kinh doanh phát triển dẫn tới nhu cầu sử dụng điện năng cũng tăng khá nhanh nên ngành Điện lực huyện đã có những giải pháp phù hợp trong đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công ty Điện lực Nam Định đầu tư, xây dựng hệ thống điện phục vụ phát triển ngành nghề nông thôn ở xã Yên Lương.

Điện lực huyện Ý Yên hiện đang quản lý, vận hành 336km đường dây trung thế, 1.431km đường dây hạ thế, 483 trạm biến áp phân phối với tổng công suất 197.733kVA, cung ứng điện đến 97.548 khách hàng. Được sự quan tâm của Công ty Điện lực Nam Định, trong những năm gần đây hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện liên tục được đầu tư, nâng cấp, nhất là đến các làng nghề, điểm công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung. Trong đó, từ năm 2021 đến nay, Điện lực huyện đã được quan tâm, đầu tư nhiều dự án mới như xây dựng đường dây 35kV để chống quá tải cho lộ 372 E3.15; nâng cấp lộ 372 để cấp điện cho Khu công nghiệp Yên Bằng, Cụm công nghiệp Nam thị trấn Lâm; lắp đặt nhiều bộ thiết bị đóng cắt tự động hiện đại (Recloser) trên các lộ đường dây trục chính nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện vào các khu vực làng nghề, địa điểm sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tập trung; cải tạo, nâng cấp mạch vòng 22kV đối với các lộ 475 E3.15 và lộ 476, 478 E3.1; xây dựng 4 xuất tuyến cho Trạm biến áp 110kV Yên Thắng. Về hệ thống trạm biến áp, từ năm 2021 đến nay, toàn huyện đã được nâng cấp 39 trạm biến áp công cộng để chống quá tải cho các khu vực đông dân cư, nơi có ngành nghề phát triển; đồng thời triển khai nhiều phương án giảm tổn thất điện năng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Từ sự quan tâm đầu tư kinh phí của Công ty Điện lực Nam Định, sự nỗ lực, phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay tất cả các cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống trên địa bàn đều có hệ thống điện khá ổn định, an toàn. Trong đó, Cụm công nghiệp Yên Xá được cấp điện bởi các đường dây 373 và 375 E3.15. Cụm công nghiệp Nam thị trấn Lâm được cấp điện bởi đường dây 372 E3.15 và mạch vòng từ lộ 376 E3.1 cùng với đường dây 376 từ tỉnh Ninh Bình cấp sang. Cụm công nghiệp Yên Dương được cấp điện bởi các đường dây 372, 375 E3.15. Cụm công nghiệp Yên Phong và các cơ sở sản xuất dọc Quốc lộ 38B được cấp điện bởi đường dây 371 và mạch vòng từ tỉnh Hà Nam cấp về. Khu công nghiệp Yên Bằng đang xây dựng được cấp điện từ đường dây 372 E3.15 và xuất tuyến 35kV Trạm biến áp 110kV Yên Thắng đang chuẩn bị đầu tư, xây dựng. Các Khu công nghiệp Hồng Tiến, Trung Thành đang giải phóng mặt bằng, chuẩn bị xây dựng đã được ngành Điện cơ bản thiết kế xong hệ thống lưới điện, bảo đảm khi các địa điểm này thu hút được các doanh nghiệp vào đầu tư, đi vào hoạt động sẽ sớm có nguồn điện ổn định, kịp thời phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Đối với hệ thống các làng nghề truyền thống, hiện tại làng nghề đúc đồng Vạn Điểm, cơ khí đúc Tống Xá được cấp điện thông qua 13 trạm biến áp lớn, nhỏ bao quanh các địa điểm sản xuất. Các làng nghề trạm khắc gỗ mỹ nghệ Ninh Xá, La Xuyên, Lũ Phong được cấp điện bởi 19 trạm biến áp lồng ghép với hệ thống điện sinh hoạt của các hộ dân nơi đây. Các làng nghề mây tre đan xuất khẩu Cát Đằng, may mặc Vĩnh Trị được cấp điện từ 25 trạm biến áp trong khu vực, cơ bản bảo đảm đủ nguồn điện, an toàn trong mọi điều kiện thời tiết. Đồng chí Mai Thanh Hải, Giám đốc Điện lực huyện Ý Yên cho biết, trong 7 tháng đầu năm nay, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng Điện lực huyện Ý Yên vẫn bảo đảm cung ứng điện ổn định cho các sự kiện chính trị, cơ sở sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Tổng sản lượng điện thương phẩm đã cung ứng đạt 180,7 triệu kWh, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 58% chỉ tiêu do Công ty Điện lực Nam Định giao cả năm; trong đó gần 40% sản lượng điện thương phẩm tiêu thụ từ các làng nghề, điểm công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên cho biết, sự cố gắng, nỗ lực của Điện lực huyện trong những năm gần đây là rất đáng ghi nhận. Trong bối cảnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề trên địa bàn phát triển khá nhanh, đa dạng, hầu hết quá trình sản xuất đều cần đến điện năng để vận hành máy móc, thiết bị hoặc tự động hóa thì việc bảo đảm đủ điện, an toàn điện là nhu cầu tất yếu của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Thời gian tới, huyện đang nỗ lực hoàn thành xây dựng các cụm công nghiệp Yên Dương, Yên Bằng; đồng thời quy hoạch, thu hút các nhà đầu tư gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ mới như đường Lương - Trị, dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, dự án tuyến đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, tuyến đường nối từ đê Tả Đáy đến đường 57B… do đó nhu cầu điện sẽ rất lớn. Cấp ủy, chính quyền huyện Ý Yên mong muốn Công ty Điện lực Nam Định tiếp tục quan tâm, đầu tư mở rộng hệ thống điện nhằm mục tiêu “Điện đi trước một bước”, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là làm thay đổi bộ mặt nông thôn mới Ý Yên./.

Bài và ảnh: Xuân Thu