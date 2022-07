Hải Hậu đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cấp nước sạch mới

Để sớm có nước sạch phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân các xã, thị trấn trong huyện và đảm bảo tiêu chí chất lượng môi trường sống trong Bộ Tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, tại cuộc họp ngày 7-7-2022 triển khai thực hiện đầu tư cấp nước sạch cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hậu, đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các Sở: KH và ĐT, Xây dựng, TN và MT phối hợp với huyện rà soát, thống nhất về trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư cấp nước sạch mới; phấn đấu đến năm 2024 có thể cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn huyện. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các sở, ngành và huyện Hải Hậu đang tích cực triển khai các thủ tục, hồ sơ để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án cấp nước sạch cho nhân dân.

Công nhân Nhà máy nước sạch Yên Định (Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định) kiểm tra, vận hành hệ thống cấp nước.

2/34 xã, thị trấn được sử dụng nước sạch từ nhà máy nước

Trên địa bàn huyện Hải Hậu hiện có 2 nhà máy nước đã hoạt động từ năm 2012 gồm: Nhà máy nước Yên Định (thị trấn Yên Định) và Nhà máy nước Hải Toàn (xã Hải An) do Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định làm chủ đầu tư. Đại diện Nhà máy nước Yên Định cho biết: Cả hai nhà máy nước do Công ty đầu tư đều khai thác nguồn nước ngầm để sản xuất nước sạch tập trung cung cấp cho các hộ dân. Trong đó Nhà máy nước Yên Định có công suất 1.000 m3/ngày-đêm, hiện mới hoạt động khoảng 75% công suất thiết kế, đang cung cấp nước sạch cho 1.190 hộ dân trên địa bàn thị trấn Yên Định; nếu hoạt động đủ 100% công suất sẽ đảm bảo cung ứng đủ nước sạch cho khoảng 1.600 hộ dân. Nhà máy nước sạch Hải Toàn có công suất thiết kế 2.000 m3/ngày-đêm, hiện mới khai thác khoảng 70% công suất để cung cấp nước sạch cho 1.300 hộ dân trên địa bàn xã Hải An; nếu sử dụng tối đa công suất sẽ đảm bảo cung ứng nước sạch cho khoảng 2.000 hộ dân trên địa bàn. Ngoài những hộ dân trên địa bàn thị trấn Yên Định và xã Hải An đã được sử dụng nước sạch tập trung từ 2 nhà máy nước nêu trên, nhân dân 32 xã, thị trấn còn lại của huyện Hải Hậu vẫn đang sử dụng nguồn nước mưa, nước giếng khoan để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Ông Phạm Văn Mây, xóm 5, xã Hải Thanh cho biết: Từ nhiều năm qua, người dân trong xã và các xã xung quanh đều sử dụng nguồn nước mưa hứng vào bể, téc hoặc nước giếng khoan để sinh hoạt. Để đảm bảo đủ nước sinh hoạt, gia đình ông đã phải đầu tư kinh phí khoan giếng và trang bị 1 máy bơm hút nước lên bể chứa để sử dụng. Bà Vũ Thị Lợi, cũng ở xóm 5, xã Hải Thanh vừa khoan giếng hôm 18-7 cho biết: Để có nguồn nước phục vụ sinh hoạt, tôi phải đầu tư 6 triệu đồng để thuê thợ khoan giếng liên tục trong 6 tiếng đồng hồ ở độ sâu 145m mới có nước. Nước giếng khoan lại phải qua hệ thống lọc thô (kinh phí đầu tư khoảng 4,5-5 triệu đồng/bộ) thì mới an tâm sử dụng. Sau một thời gian dài sử dụng nguồn nước giếng khoan, hệ luỵ đầu tiên là các loại đồ dùng sinh hoạt như: máy giặt, bình nóng lạnh, ấm đun nước… nhanh hỏng hơn so với bình thường, chưa nói tới sức khoẻ của người dân hàng ngày sử dụng nước giếng khoan để sinh hoạt. Vì thế, khi được hỏi nếu có nguồn nước sạch tập trung từ nhà máy nước cung ứng cả ông Mây, bà Lợi đều khẳng định: rất mong chờ, nếu có thì không chỉ gia đình đăng ký mà cả xóm, cả xã đều sẽ sử dụng!

Đề xuất đầu tư 2 nhà máy nước sạch mới

Đồng chí Đỗ Hải Điền, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Với thực tế địa hình huyện Hải Hậu trải dài theo trục bắc - nam (từ điểm đầu huyện là xã Hải Vân đến thị trấn Thịnh Long dài khoảng 30km); dân cư phân tán không tập trung, nguồn nước ngầm hạn chế nên phương án tối ưu là sử dụng nguồn nước mặt sông Ninh Cơ để đầu tư xây dựng các nhà máy nước sạch cung ứng cho nhân dân các cụm xã, thị trấn. Trước thực trạng trên, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai cấp nước sạch cho nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, UBND huyện đã rà soát các quy hoạch, khảo sát vị trí dự kiến và thống nhất với các Sở: NN và PTNT, KH và ĐT để đề xuất UBND tỉnh cho phép đầu tư 2 dự án xây dựng nhà máy nước sạch mới tại các xã Hải Trung, Hải Minh. Theo đề xuất của UBND huyện hải Hậu, dự án nhà máy nước sạch tại xã Hải Trung có công suất sự kiến 25 nghìn m3/ngày-đêm với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng; tạo ra mô hình cung cấp nước sạch bền vững cho trên 124 nghìn người dân thuộc 17 xã, thị trấn phía bắc huyện với tuyến đường ống chính dài khoảng 55km. Dự án có nhà máy chính nằm phía trong đê sông Ninh Cơ, diện tích khoảng 2,5ha thuộc địa phận xóm 5, xã Hải Trung lấy từ nguồn nước mặt sông Ninh Cơ. Đối chiếu với các quy hoạch liên quan thì nhà máy chính của dự án đã có trong quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu đến năm 2030, chưa có trong quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch chung xây dựng xã Hải Trung; trạm bơm nước thô và trạm tăng áp chưa có trong các quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng. Dự án Nhà máy nước sạch tại xã Hải Minh có công suất dự kiến 25 nghìn m3/ngày-đêm với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng cung cấp nước sạch cho trên 130 nghìn người dân thuộc 15 xã, thị trấn phía nam huyện; tuyến đường ống chính dự kiến dài khoảng 25km. Dự án có nhà máy chính đặt tại xóm 7A, xã Hải Minh với diện tích khoảng 2,5ha lấy từ nguồn nước mặt sông Ninh Cơ. Đối chiếu với các quy hoạch thì trạm tăng áp đã có trong quy hoạch chung xây dựng của xã Hải Cường và quy hoạch chung xây dựng đô thị Thịnh Long, chưa có trong quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu đến năm 2030; nhà máy chính và trạm bơm nước thô chưa có trong quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng xã Hải Minh.

Để thực hiện được các bước triển khai đầu tư xây dựng các nhà máy nước sạch trên, UBND huyện Hải Hậu đề xuất UBND tỉnh cho phép điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới cấp nước trong quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 26-12-2017) theo hướng: giữ nguyên hiện trạng mạng lưới đường ống cấp nước hiện có của các nhà máy nước sạch tại thị trấn Yên Định và xã Hải An; bổ sung quy hoạch vùng cấp nước mới từ nhà máy nước sạch tại các xã Hải Trung, Hải Minh. Huyện Hải Hậu đang khẩn trương chỉ đạo các phòng chức năng lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng 2 nhà máy nước sạch mới tại các xã Hải Trung, Hải Minh để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án cấp nước sạch cho nhân dân các xã, thị trấn huyện Hải Hậu, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng giao Sở KH và ĐT chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, thống nhất trình tự, thủ tục thực hiện và xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Sở Xây dựng phối hợp với Sở NN và PTNT và các đơn vị liên quan hướng dẫn huyện Hải Hậu thực hiện điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch mạng lưới cấp nước theo đúng quy định. Sở TN và MT phối hợp với UBND huyện thực hiện các thủ tục liên quan về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Phấn đấu thực hiện các dự án cấp nước sạch đảm bảo tiến độ để hoàn thành mục tiêu đến năm 2024 cung cấp nước sạch cho nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Hải Hậu trở thành huyện NTM kiểu mẫu như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XX đã đề ra./.

Bài và ảnh: Thành Trung