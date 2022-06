Xuân Trường nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, những tháng đầu năm 2022, huyện Xuân Trường đã nỗ lực thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ và của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Xuân Trường đã có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), thu ngân sách Nhà nước…

Thi công dự án đường Phú - Đài (đoạn từ tỉnh lộ 489 đến huyện lộ Bắc - Phong - Đài) góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội huyện Xuân Trường.

Để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn toàn diện, trong năm 2022, huyện Xuân Trường tiếp tục tranh thủ và huy động các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước các cấp, vốn nước ngoài và vốn xã hội hóa để đẩy mạnh xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ hiện đại theo quy hoạch đã được phê duyệt. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng các Cụm công nghiệp: Nam Điền, Xuân Tiến 2 và Khu công nghiệp Thượng Thành,... tích hợp trong quy hoạch tỉnh. Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với các phòng chức năng tham mưu cho UBND huyện tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tích cực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các dự án: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường đô thị từ nút giao Quốc lộ 21 đến trung tâm huyện; Dự án xử lý sự cố sạt lở phía hạ lưu cống Hạ Miêu 2; 4 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung tại các xã Xuân Phương, Xuân Vinh, Xuân Trung, Xuân Hồng; các dự án xây dựng trường THCS thị trấn Xuân Trường và các xã Xuân Vinh, Xuân Trung và Trường Tiểu học xã Xuân Hồng; hoàn thành và đưa vào khai thác dự án xây mới 16 phòng học và nhà đa năng Trường Tiểu học Xuân Phương. Trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng, huyện Xuân Trường đã hoàn thành 10/11 công trình, dự án do UBND huyện quản lý; 24/25 công trình, dự án do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư. Hoàn thành việc thi công dự án đường Phú - Đài (đoạn từ tỉnh lộ 489 đến huyện lộ Bắc - Phong - Đài). Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án lắp đặt, nâng cấp hệ thống đèn điện chiếu sáng đô thị từ nút giao đầu cầu Lạc Quần đến Trung tâm huyện và lắp đặt camera an ninh trên địa bàn huyện; Công trình cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Đền Liệt sĩ huyện Xuân Trường. Để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, huyện đã hoàn thành nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, đê điều như kiên cố hoá hệ thống kênh cấp I (Đồng Nê, Trung Linh, Trà Thượng, sông Rộc); xây mới các cống Liêu Đông, Ngô Đồng; nâng cấp và kiên cố hoá toàn tuyến đê, mặt đê hữu sông Hồng, đê tả sông Ninh Cơ, sông Sò, kênh Cát Xuyên, kênh Thanh Quan; tu sửa các kè Hạc Châu, Phú Ân, Hạ Miêu, Trung Linh… Toàn huyện đã xây dựng được 52 mô hình cánh đồng lớn với tổng diện tích 2.119ha; 6 doanh nghiệp xây dựng được 9 mô hình liên kết sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao với tổng diện tích 210ha tại 7 xã, thị trấn. Trong điều kiện sản xuất CN-TTCN gặp nhiều khó khăn do giá các loại hàng hóa trên thị trường tăng cao, đặc biệt là giá xăng, dầu và khí tự nhiên hóa lỏng tăng mạnh… huyện Xuân Trường đã tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tất cả các khâu như: xúc tiến, triển khai đầu tư cũng như trong sản xuất, kinh doanh. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của Trung ương, của tỉnh, nhất là các chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế… Nhờ đó, một số ngành sản xuất tiếp tục duy trì ổn định, mở rộng sản xuất như: công nghiệp dệt may, chế biến lương thực - thực phẩm, sản xuất máy móc thiết bị, cơ khí, sản xuất đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, xây dựng... 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 3.910 tỷ đồng bằng 50% kế hoạch năm, tăng 17% so với năm 2021; giá trị hàng hóa xuất khẩu quy đổi ước đạt 20,1 triệu USD bằng 50% kế hoạch năm, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021.

Phát huy những kết quả đã đạt được, những tháng cuối năm 2022, huyện Xuân Trường tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và xúc tiến thương mại; kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư lập thủ tục xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thượng Thành 200ha; hướng dẫn, tạo điều kiện về hồ sơ, thủ tục thuộc thẩm quyền của cấp huyện cho các nhà đầu tư thứ cấp tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Xuân Tiến - giai đoạn 2; triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất của Công ty Cổ phần May Sông Hồng tại xã Xuân Hòa. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã hoàn thành việc lập quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 và trình UBND huyện phê duyệt trong năm 2022; lập quy hoạch chi tiết các khu vực trong đồ án quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt. Thực hiện công tác thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình thuộc thẩm quyền của UBND huyện; kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26-1-2021 về hướng dẫn quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng. Tranh thủ các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh, ngân sách địa phương, các nguồn huy động hợp pháp khác để triển khai xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch, tạo động lực cho phát triển địa phương. Kêu gọi đầu tư từng bước triển khai thực hiện các chương trình, dự án như: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Thương mại - Dịch vụ tổng hợp khu vực chân cầu Lạc Quần; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị và các khu dân cư tập trung trên địa bàn.

Với các giải pháp đồng bộ trên, huyện Xuân Trường phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển năm 2022, năm bản lề, để tạo nền tảng vững chắc thực hiện các mục tiêu của giai đoạn 2021-2025 tổng vốn thu hút đầu tư toàn huyện đạt trên 3.442 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của người dân và doanh nghiệp tư nhân đạt trên 3.130 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng từ 2-2,5%; giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt 17.640 tỷ đồng, tăng bình quân 16,1%/năm; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ đạt 4.492 tỷ đồng, tăng bình quân 9-10%/năm. Phấn đấu đến năm 2025 cơ cấu giá trị sản xuất của huyện là: Công nghiệp - thương mại - dịch vụ 92%, nông nghiệp - thủy sản 8%./.

Bài và ảnh: Thành Trung