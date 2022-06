Nghĩa Hưng xây dựng nông thôn mới nâng cao vững chắc

Năm 2017, huyện Nghĩa Hưng đã về đích xây dựng nông thôn mới (NTM), hoàn thành sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra. Đây là hành trình mang tới cho Nghĩa Hưng một diện mạo mới, sức sống mới và cũng là động lực để huyện tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng NTM nâng cao.

Diện mạo nông thôn mới xã Nghĩa Minh.

Về xã Nghĩa Lâm hôm nay, những tuyến đường kiên cố rộng rãi “xanh - sạch - đẹp” trải dài đến tận ngõ xóm, kéo ra ruộng đồng; các công trình điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa xã, thôn, khu thể thao, khu vui chơi được đầu tư xây dựng khang trang; những mô hình kinh tế cho thu nhập cao đã làm cho Nghĩa Lâm như khoác trên mình tấm áo mới. Đồng chí Lê Văn Tinh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong quá trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, xã Nghĩa Lâm đã đầu tư cứng hóa 22,4km đường giao thông trục thôn, xóm; 10,64km đường trục chính nội đồng; hệ thống thủy lợi thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất thuận lợi cho tưới, tiêu và ứng phó hiệu quả với mức độ rủi ro thiên tai cấp độ 3 (bão, lũ, lụt); 13/13 xóm có nhà văn hóa với đầy đủ công trình phụ, nước sạch, nhà vệ sinh và các trang thiết bị phục vụ cộng đồng… Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia và chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Ngoài ra, địa phương còn vận động nhân dân chỉnh trang khuôn viên gia trang vườn tược gọn ghẽ, khang trang; xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến đường cây xanh; lắp đặt hệ thống đường điện cao áp với tổng chiều dài 15km “thắp sáng đường quê”.

Rời Nghĩa Lâm, chúng tôi trở về miền thượng, đến xã Nghĩa Châu - địa phương đang hừng hực khí thế xây dựng NTM nâng cao, tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu. Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Nam cho biết: Xây dựng NTM nâng cao là mục tiêu khó nhưng cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quyết tâm thực hiện. Một trong những đột phá được xã lựa chọn lãnh đạo, chỉ đạo là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Trong đó chú trọng thực hiện phát triển kinh tế nông nghiệp từ hướng sản xuất cá thể sang mô hình sản xuất liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, tuân theo quy trình kỹ thuật để “Thay đổi tư duy của người nông dân về sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn và từng bước tiến tới phát triển nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và nông nghiệp công nghệ cao”. Hiện xã đã chuyển đổi thành công 30ha đất trồng lúa kém hiệu quả tại thôn Hà Dương sang nuôi thủy sản bền vững; xây dựng 1 cánh đồng lớn 26ha tại Đội 12-13 sản xuất lúa chất lượng cao theo quy trình kỹ thuật do HTX Dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Châu hướng dẫn; có 1 chuỗi liên kết sản xuất lúa gạo sạch, an toàn với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nam Định; đồng thời xuất hiện một số mô hình tích tụ ruộng đất, đầu tư và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các công ty như hộ các ông: Trần Quốc Trưởng ở đội 16, Ninh Văn Quyên ở đội 17. Bên cạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, Nghĩa Châu luôn xác định phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ là nhiệm vụ quan trọng, then chốt tạo bước đột phá để thúc đẩy nền kinh tế của địa phương, giải quyết lao động việc làm nâng cao thu nhập cho người dân trong xã và các xã lân cận. Đồng thời, chú trọng phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nông thôn như: sản xuất và kinh doanh chiếu cói, làm nón, nghề mộc, hàn xì, xây dựng, may mặc, chế biến lương thực thực phẩm, phục phụ đời sống nhân dân. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã Nghĩa Châu đã đạt 60,5 triệu đồng. Thu nhập tăng, đời sống sinh hoạt của người dân Nghĩa Châu ngày càng được nâng cao cả về vật chất và tinh thần.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và không có điểm dừng; thời gian qua huyện Nghĩa Hưng đã chuyển trọng tâm sang xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đồng chí Trần Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện uỷ, UBND huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư để huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM. Đồng thời dành nhiều thời gian kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và các Nghị quyết chuyên đề của Huyện uỷ; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện ở các xã, thị trấn. Qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, nhất là về nhận thức, quan điểm, lộ trình và phương pháp triển khai xây dựng NTM.

Kết quả, tính đến hết năm 2021, Nghĩa Hưng đã huy động được trên 91 tỷ đồng xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Hệ thống giao thông đường bộ được nâng cấp cải tạo đảm bảo cấp kỹ thuật và liên hoàn giữa các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện và đường xã góp phần tạo thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương. Trên địa bàn huyện có 289 nhà văn hóa chung của làng, thôn, xóm, tổ dân phố với diện tích mỗi nhà văn hóa đảm bảo trên 300m2 bao gồm hội trường đủ trên 100 chỗ ngồi, có đầy đủ cơ sở vật chất văn hóa đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của cộng đồng theo tiêu chí quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có thể nói, Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở Nghĩa Hưng bước đầu đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn 2021-2025. Tính đến tháng 6-2022, toàn huyện đã có 17/24 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 7 xã, thị trấn còn lại đã được đoàn công tác của tỉnh thẩm định và đang chờ Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao của UBND tỉnh. Huyện đã xây dựng được 5 khu dân cư kiểu mẫu theo chủ đề “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh” là các thôn, xóm, khu phố: Thành An (xã Nghĩa Phong), Thống Nhất (xã Nghĩa Trung), Bình A (xã Nghĩa Thịnh), Đồng Lực (xã Nghĩa Lạc); Khu phố 6 (thị trấn Quỹ Nhất).

Thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đã góp phần giúp diện mạo nông thôn ở các địa phương trong huyện Nghĩa Hưng ngày càng đổi mới, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được nâng cấp, đầu tư đồng bộ theo quy hoạch. Nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, môi trường ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới với quy mô, trình độ, hiệu quả cao hơn. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện. Vai trò chủ thể của người dân nông thôn được phát huy. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt. Hệ thống chính trị được củng cố, an ninh nông thôn được đảm bảo. Phát huy kết quả đạt được, Nghĩa Hưng phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 5 mô hình xã thông minh, 24 thôn, xóm kiểu mẫu, 24 thôn, xóm thông minh và có 30 sản phẩm OCOP xếp hạng từ 3 sao trở lên./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh