Tấm gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu

Ở xã Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng), nhiều người biết đến tấm gương nỗ lực vượt khó, khởi nghiệp thành công của anh Lương Văn Trường, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc HTX Thanh niên Nam Đại Dương. Không chỉ khởi nghiệp thành công, anh còn có nhiều sáng kiến giúp người nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, gắn bó với đồng ruộng.

Sản phẩm gạo mầm tươi và hạt giống nảy mầm sẵn của HTX Thanh niên Nam Đại Dương tham gia trưng bày quảng bá sản phẩm OCOP Nam Định dịp SEA Games 31.

Sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ sau thu hoạch của trường Đại học Đà Lạt năm 2011, với mong muốn ứng dụng kiến thức của bản thân giúp đỡ bà con nông dân, anh Lương Văn Trường đã tham gia Dự án quốc gia 600 Phó Chủ tịch xã trẻ giai đoạn từ năm 2012-2016; được nhận nhiệm vụ phụ trách nông lâm nghiệp tại xã Lử Thẩn, huyện Si Ma Cai (Lào Cai). Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, năm 2017 anh quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Nhận thấy ở Nam Định có lợi thế rất nhiều trong thâm canh cây lúa nhưng lại không có sản phẩm, thương hiệu nào thực sự nổi bật; trong khi diện tích đất trồng nông nghiệp bị bỏ hoang nhiều do nhiều người bỏ đồng ruộng vào nhà máy làm việc để có thu nhập cao hơn, anh Trường quyết định tập trung sản xuất để đưa ra sản phẩm nâng cao giá trị thương hiệu gạo Nam Định. Được sự tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền xã Tân Thịnh (Nam Trực), anh Trường đã thuê lại 7ha đất nông nghiệp thành lập “Nông trại Cờ Đỏ” để sản xuất cánh đồng mẫu lớn. Sản xuất quy mô lớn, ban đầu anh đã gặp rất nhiều khó khăn. Có thời điểm toàn bộ diện tích lúa bị mất trắng do mưa nhiều, không kịp tiêu thoát nước, gieo giống xong lại mưa, nên giống chết; ngâm hạt giống để gieo tiếp thì nước chưa rút, giống lại thối. Anh Trường mất trắng 4-5 tấn thóc giống, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Nhưng cũng từ thất bại đó, anh đã tìm cách xử lý kéo dài thời gian bảo quản hạt giống và cho ra đời quy trình sản xuất hạt giống lúa đã nảy mầm sẵn. Quy trình này đưa hạt giống đã nảy mầm về dạng khô, chịu lực va đập tốt, để người dân dễ dàng sử dụng mà không bị gãy mầm hay thối, hỏng như cách ngâm ủ hạt giống truyền thống. Khi sử dụng không cần ngâm ủ mà mang gieo trực tiếp, hạt giống sẽ trở lại trạng thái nảy mầm trong 30 phút. Quy trình đã được Chứng nhận quyền tác giả số 10205/2020/QTG; được chấp nhận đơn đăng ký sáng chế tháng 2-2021. Theo anh Trường, quy trình có chi phí sản xuất công nghiệp chỉ khoảng 2 nghìn đồng/kg, trong khi nếu người nông dân ngâm ủ hạt mầm tươi thì chi phí cho 1kg (gồm công, vật tư, nước, điện…) phải mất tối thiểu 10 nghìn đồng. Sản phẩm hạt giống nảy mầm sẵn của anh Trường cũng đang được các tập đoàn sản xuất lúa giống hàng đầu tại Việt Nam liên hệ hợp tác sản xuất. Từ công nghệ sản xuất này, anh đã nảy ra ý tưởng sản xuất gạo mầm tươi với giá trị dinh dưỡng cao giúp hỗ trợ kiểm soát mỡ máu và phòng ngừa xơ vữa động mạch, hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ chống ô-xy hóa, làm chậm quá trình lão hóa. Sản phẩm gạo mầm tươi có thể dùng để nấu cơm, rang làm trà, cốm gạo lứt, làm sữa gạo, nghiền thành bột ăn dặm cho trẻ nhỏ và làm nguyên liệu trong bột dinh dưỡng... Với những lợi ích đó, sản phẩm gạo mầm tươi khi đưa ra thị trường được đông đảo người tiêu dùng tiếp nhận. Trong quá trình làm nông nghiệp, anh đã đưa ra các giải pháp như: kỹ thuật ngâm ủ hạt giống quy mô lớn tiết kiệm nước, máy chăm sóc lúa đa năng 3 trong 1 tiết kiệm nước, quy trình trồng lúa không cày bừa cho vụ hè thu, thiết bị hỗ trợ phun thuốc bảo vệ thực vật tiết kiệm nước tích hợp vào bình phun vác vai có sẵn, ứng dụng tinh dầu sả Java trong phòng trừ sâu hại trên cây lúa và rau màu... Từ một nông trại đơn lẻ, đến giữa năm 2021, anh Trường đã liên kết, tập hợp những người cùng chí hướng, cùng đam mê thành lập Hợp tác xã (HTX) Thanh niên Nam Đại Dương với 7 thành viên, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất với diện tích lên đến 40ha tại các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Mỹ Lộc và Vụ Bản. Năm 2021, doanh thu của HTX lên tới 3 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 50-70 lao động. Chia sẻ về chặng đường lập nghiệp của bản thân, anh Trường cho biết: “HTX Thanh niên Nam Đại Dương được thành lập từ đầu năm 2021, giữa lúc đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó khăn trăm bề. Với tinh thần “Thanh niên Nam Định vươn ra biển lớn” như ý nghĩa trong cái tên HTX, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua thách thức, đón các cơ hội từ khó khăn và sẽ đưa công nghệ ra thế giới”. Những nỗ lực vượt khó khởi nghiệp thành công của anh Trường đã được ghi nhận, năm 2020, anh Trường được Trung ương Đoàn trao tặng Bằng khen “Đoàn viên thanh niên có công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc”; năm 2021 được lọt vào top 21 đội thi xuất sắc nhất của cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì biến đổi khí hậu 2021” do Trung ương Đoàn chứng nhận; đạt giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định do Hội liên hiệp Khoa học Kỹ thuật tỉnh Nam Định tổ chức. Sản phẩm của anh trong năm 2021 tiếp tục lọt top 10 cuộc thi khởi nghiệp quốc gia 2021, trở thành Đại sứ chương trình: Dự án phát triển xã hội bền vững SEF 2021, đạt giải Nhất cuộc thi Khởi nghiệp thanh niên nông thôn với dự án “Nông trại cờ đỏ” do Trung ương Đoàn tổ chức và vinh dự đạt giải thưởng Lương Định Của dành cho nhà nông trẻ xuất sắc 2021.

Trong thời gian tới, anh Lương Văn Trường cùng HTX Thanh niên Nam Đại Dương sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật cải tiến, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, chống thoái hoá đất sản xuất và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, HTX sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng sản xuất, phấn đấu xuất khẩu gạo mầm tươi và công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn ra thị trường nước ngoài, góp phần khẳng định giá trị nông sản và công nghệ nông nghiệp của Việt Nam trên thế giới./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa