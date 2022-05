Ngân hàng phát triển toàn diện dịch vụ số trong trường học

Hiểu được sự cần thiết và những lợi ích của việc chi tiêu không dùng tiền mặt trong nền kinh tế cũng như trong quản lý Nhà nước, ngành Giáo dục tỉnh đã tăng cường phối kết hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thanh toán học phí không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu phát triển nền tảng giáo dục số.

Thanh toán qua ngân hàng giúp các phụ huynh tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà trường. (Trong ảnh: Trẻ học mà chơi tại Trường Mầm non Hoạ Mi, thị trấn Mỹ Lộc).

Hết quý I năm 2022, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã triển khai thu hộ 40.465 món học phí với số tiền 79,3 tỷ đồng. Từ tháng 7-2020, Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Nam Định đã phối hợp với Công ty Cổ phần Misa (Hà Nội) giới thiệu về ứng dụng phần mềm quản lý thu - thanh toán học phí không dùng tiền mặt vào các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Vietcombank Chi nhánh Nam Định đã triển khai phối hợp với các trường: THPT Mỹ Tho, THPT Lý Nhân Tông, THPT Giao Thủy, THPT Lý Tự Trọng, THPT Lương Thế Vinh, các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Mỹ Lộc thu hộ học phí góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí cho phụ huynh, giúp nhà trường kiểm tra, giám sát các khoản thu minh bạch, công khai. Ngoài ra, một số ngân hàng khác cũng đã triển khai thành công dịch vụ thanh toán tiền học phí qua ngân hàng, cụ thể: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Bắc Nam Định đã phối hợp với các trường: THPT Nguyễn Khuyến, THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Ngô Quyền, THCS Phùng Chí Kiên, THCS Hàn Thuyên, Tiểu học Hùng Vương. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Nam Định đã phối hợp với các trường THPT Hải Hậu A, TTGD thường xuyên Hải Hậu, THPT Giao Thủy B, THPT Giao Thủy C, THPT Quất Lâm, THPT Xuân Trường, THPT Xuân Trường B, THPT Xuân Trường C, THPT Nguyễn Trường Thúy và Trường THCS Nam Trực. Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định đã phối hợp với Trường THPT Nguyễn Khuyến, THPT Đỗ Huy Liệu, THPT Nguyễn Đức Thuận, THPT Nguyễn Bính, THCS Mỹ Thắng, Tiểu học Mỹ Thắng, Mỹ Thịnh, Mỹ Thuận, Họa Mi. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thành Nam đã phối hợp thu hộ học phí của các trường: Đại học Điều dưỡng Nam Định, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trung tâm giáo dục thường xuyên Nam Định, Tiểu học Kim Đồng, Mầm non Thống Nhất, THCS Trần Bích San, THCS Trần Đăng Ninh. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Chi nhánh Nam Định đã phối hợp thu hộ với Trường THPT Nguyễn Huệ, THPT Ngô Quyền, THPT Nghĩa Minh, THPT Mỹ Lộc… Bên cạnh đó, một số ngân hàng thương mại đang tích cực phối hợp với các trường học và các đơn vị liên quan để triển khai thu học phí qua ngân hàng. Hình thức thanh toán đang áp dụng cho việc thanh toán tiền học phí là nộp tiền tại quầy, chuyển khoản hoặc trích nợ tự động. Cô Trần Thị Thu, Hiệu trường Trường Mầm non Hoạ Mi (thị trấn Mỹ Lộc) cho biết: Việc triển khai thanh toán học phí qua Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định đã tạo điều kiện thuận lợi cho trường trong công tác quản lý các khoản thu học phí, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu rủi ro phát sinh trong các giao dịch tiền mặt như thừa, thiếu, nhầm lẫn, tiền giả. Hiện tại, các cháu đã đi học trở lại, việc thanh toán học phí qua ngân hàng hết sức dễ dàng thuận tiện, đảm bảo kinh phí cho nhà trường duy trì tốt việc dạy và học cho các cháu.

Cùng với các giải pháp thanh toán học phí, các ngân hàng cũng đẩy mạnh phát triển các gói giải pháp ưu đãi dành riêng cho trường học. Đây cũng là chiến lược phát triển mới của các ngân hàng bởi lượng khách hàng (phụ huynh hoặc học sinh) tại các trường học ổn định qua các năm, khối lượng phát sinh giao dịch đều đặn. Bên cạnh đó, thông qua các dịch vụ ngân hàng, ngân hàng có thể bán chéo các sản phẩm và thu hút khách hàng sử dụng thêm các dịch vụ hiện đại khác của ngân hàng. Đặc biệt, đối với các trường THPT, thông qua dịch vụ thu hộ học phí, việc phát triển các khách hàng tiềm năng thế hệ mới (Gen Z) là học sinh với ưu điểm sử dụng thành thạo công nghệ, dễ dàng tiếp thu các dịch vụ hiện đại cũng là mục tiêu hướng đến của các ngân hàng. Hiện tại, Vietinbank Chi nhánh Bắc Nam Định đang triển khai gói giải pháp tài chính toàn diện dành riêng cho các trường học và đối tượng khách hàng liên quan. Sản phẩm mang đến nhiều lợi ích và ưu đãi cho nhà trường; giảng viên, cán bộ của trường; phụ huynh và học sinh, sinh viên. Gói giải pháp chuyên nghiệp dành cho trường học và tập khách hàng liên quan đáp ứng hầu hết các nhu cầu tài chính cơ bản của các trường học, phụ huynh, học sinh, sinh viên như: Mở tài khoản, giao dịch chuyển/nhận tiền, chi lương, thu hộ học phí, thấu chi/cho vay… Gói giải pháp tài chính cung cấp nhiều chính sách ưu đãi cụ thể đối với các trường học như sau: Miễn phí tài khoản số đẹp 3, 4 số cuối; giảm 50% phí tài khoản số đẹp 5 số cuối; miễn phí duy trì eFAST hằng tháng; miễn phí chuyển tiền trong/ngoài hệ thống; miễn phí nộp ngân sách Nhà nước; miễn phí chi lương tối đa 12 tháng; miễn phí toàn bộ các giao dịch qua eFAST; giảm 0,3% lãi suất cho vay; giảm 10% phí bảo hiểm sức khỏe theo nhóm; đa dạng các giải pháp thanh toán học phí từ cơ bản đến đặc thù, không kết nối hệ thống hoặc có kết nối hệ thống, đáp ứng nhu cầu của tất cả các trường học. Ngoài ra, VietinBank cũng dành nhiều ưu đãi đối với các lãnh đạo, cán bộ của nhà trường như: Gói tài khoản thanh toán 0 phí, miễn phí chuyển tiền trên VietinBank iPay Mobile, ưu đãi các dịch vụ thẻ, lãi suất tiền gửi, tiền vay… Đối với các phụ huynh và học sinh, sinh viên, gói giải pháp không chỉ cung cấp gói tài khoản thanh toán 0 phí; miễn phí phát hành, quản lý thẻ ATM, mà còn giúp dễ dàng thanh toán học phí ngay trên VietinBank iPay, QR Pay trên Internet Banking. Các ngân hàng khác như Hàng hải Việt Nam (MSB) Chi nhánh Nam Định, Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) cùng đẩy mạnh quảng bá, kết nối phát triển dịch vụ tiện ích với các trường học thông qua các ưu đãi như hỗ trợ du học như phát hành thư bảo lãnh, dịch vụ cho vay chứng minh tài chính; miễn phí phát hành thẻ thanh toán và thẻ tín dụng…

Thời gian tới, các tổ chức tín dụng sẽ tích cực phối hợp với các trường học từng bước giới thiệu, triển khai các gói dịch vụ tiện ích phù hợp với nhu cầu nhà trường và phụ huynh, học sinh, đảm bảo 100% trường học trên địa bàn tỉnh thu hộ học phí qua ngân hàng. Gia tăng bán chéo các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, hỗ trợ xây dựng các trường học thông minh, tận dụng tối đa công nghệ thông tin trong điều hành, quản trị nhà trường lĩnh vực tài chính. Đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy phát triển nền kinh tế số./.

Bài và ảnh: Đức Toàn