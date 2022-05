Diện mạo mới ở thị trấn Rạng Đông

Với mục tiêu xây dựng thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) thành một trọng điểm đô thị phát triển bền vững, sớm trở thành thị loại IV trước năm 2025, thời gian qua BCH Đảng bộ thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Thị trấn Rạng Đông hôm nay.

Đồng chí Phan Thanh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Rạng Đông cho biết, được sự quan tâm, tạo điều kiện từ Trung ương đến địa phương, những năm qua, thị trấn đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như trường học, trạm y tế phục vụ phát triển sản xuất và an sinh xã hội, các dự án, công trình trọng điểm theo chủ trương của tỉnh, huyện; đẩy mạnh thu hút đầu tư về thương mại dịch vụ. Đến nay, hơn 6,5km đường giao thông trục của thị trấn đã được nhựa hoá đạt chuẩn; 12,6km đường trục các tổ dân phố được cứng hoá; 100% các đường dong ngõ xóm có hệ thống chiếu sáng công cộng được đầu tư đồng bộ khang trang. Toàn bộ hệ thống đường trục chính nội đồng được cứng hoá, xe cơ giới đi lại thuận tiện. Thị trấn tiếp tục triển khai xây dựng nhà đa năng 2 tầng, 11 phòng học của trường THCS với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng; tập trung xây dựng 14 phòng học chức năng mới cho trường mầm non; xây mới 8 phòng học của trường tiểu học; cải tạo nâng cấp chợ Đông Bình, quy hoạch thêm một chợ mới tại tổ dân phố số 6; nâng cấp sửa chữa đường dong ngõ xóm các tổ dân phố nằm sát mép biển. Bên cạnh đó, thị trấn cũng hỗ trợ các doanh nghiệp Tuyết Thanh, Tiền Phong, Du lịch Rạng Đông tiến hành thuê đất để đầu tư hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị kinh doanh dịch vụ; tạo điều kiện cho các đơn vị thi công, hoàn thành đập điều tiết thuỷ lợi ở kênh 26-3; đường dân sinh bờ Tây kênh An Hoà… Đối với các công trình trọng điểm của tỉnh và quốc gia đi qua địa bàn như cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ, tuyến đường bộ ven biển, đường trục kết nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đảng ủy, UBND thị trấn, các tổ chức đoàn thể địa phương đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, chủ động tháo dỡ, dịch chuyển công trình nhà ở để bàn giao cho đơn vị thi công. Vì thế, dự án tuyến đường bộ ven biển nối 28 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đoạn đi qua thị trấn Rạng Đông dài gần 8km, liên quan đến hơn 80 hộ dân đã sớm được giải phóng mặt bằng. Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản Nam sông Tiền Phong kéo dài hơn 6km từ tổ dân phố Đông Bình đến tổ dân phố số 9 được tập trung đầu tư, trong đó đã cơ bản cứng hóa bờ kênh, hoàn thành xây dựng hệ thống cống qua đường, đang tiến hành cứng hóa mặt đường bằng chất liệu nhựa, bê tông. Dự án mở rộng tỉnh lộ 490C và một số tuyến đường bộ đi qua địa bàn để kết nối nhanh chóng, thuận tiện giữa đô thị Rạng Đông với thành phố Nam Định hoặc các tỉnh liền kề như Ninh Bình, Thái Bình cơ bản đều được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo thuận lợi cho quá trình giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng… Từ việc tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng phát triển sản xuất, dịch vụ, thương mại, cơ cấu kinh tế của thị trấn đang dần chuyển dịch theo hướng tích cực; trong đó tỷ trọng nông nghiệp, thuỷ sản hiện chiếm 26,79%; công nghiệp, xây dựng chiếm 50,69%; thương mại, dịch vụ chiếm 22,52%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội thường xuyên có bước phát triển mới. An ninh - quốc phòng được bảo đảm, giữ vững.

Những kết quả, thành tích đã đạt được trên là tiền đề để Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Rạng Đông đang tiếp tục thực hiện tốt quy hoạch chung xây dựng đô thị Rạng Đông đến năm 2040 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch chung đô thị Rạng Đông mới gồm thị trấn Rạng Đông hiện nay và toàn bộ các xã lân cận gồm Nghĩa Bình, Phúc Thắng, Nghĩa Lợi, Nam Điền. Khu vực quy hoạch có tổng diện tích khoảng 4.398ha. Tiềm năng để tập trung phát triển kinh tế - xã hội các khu vực trong khu đô thị đã được xác định. Trong đó, khu vực phía Tây gồm xã Nam Điền và khu lân cận có cảnh quan đẹp, mật độ dân cư thấp, quỹ đất rộng thuận lợi cho phát triển dịch vụ đô thị, nuôi trồng thuỷ sản. Khu vực phía Đông gồm các xã Phúc Thắng, Nghĩa Lợi là trung tâm vận chuyển hàng hoá và quân sự. Tại đây tập trung nhiều đầu mối công trình trọng điểm như cảng Rạng Đông, tỉnh lộ 490C, đường trục kinh tế 490B và khu biên phòng tạo thuận lợi về giao thương hàng hoá, phát triển du lịch, dịch vụ đô thị, các khu chức năng đặc thù cho đô thị. Khu vực phía Đông Bắc gồm xã Nghĩa Bình là trung tâm y tế, văn hoá, có cảnh quan đẹp, mật độ dân cư thấp, quỹ đất rộng, thuận lợi cho du lịch dịch vụ đô thị. Khu vực trung tâm hiện hữu gồm thị trấn Rạng Đông có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội với tỉnh lộ 490C, đường trục nối vùng kinh tế biển của tỉnh đến nút giao Cao Bồ (Ý Yên), sẽ là lõi đô thị mới trong tương lai. Cũng theo quy hoạch, đô thị mới Rạng Đông có cấu trúc phát triển của đô thị đa cực. Trong đó, cực trung tâm phát triển tổng hợp trên cơ sở khu vực thị trấn Rạng Đông và xã Nghĩa Lợi với mũi nhọn dịch vụ công nghiệp, trục giao thông chính là tỉnh lộ 490C. Tại đây sẽ phát triển đô thị truyền thống gắn với các hoạt động dịch vụ đời sống và sinh hoạt cộng đồng đô thị, được bố trí khu trung tâm hành chính đô thị theo yêu cầu của thể chế quản lý. Đây cũng là khu vực thuận lợi phục vụ cho các cơ sở kinh tế được xây dựng đợt đầu như: Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông giai đoạn 1, Khu du lịch Rạng Đông, bãi bồi sinh thái. Cực phía Đông là cực phát triển đô thị dịch vụ với mũi nhọn là dịch vụ công nghiệp, vận tải và du lịch trên khu vực xã Phúc Thắng với trục giao thông là các tỉnh lộ 490B, 490C. Đây là cực phát triển trên cơ sở khu vực giao thương với thềm sông Ninh Cơ giáp tỉnh lộ 490B gắn kết với các cơ sở kinh tế như cảng Quần Vinh, cảng hàng hoá Rạng Đông, cụm luồng tàu vào sông Ninh Cơ, cảng biển Hải Thịnh. Cực phía Tây đô thị phát triển dịch vụ công nghiệp, du lịch, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản thuộc xã Nam Điền sẽ xây dựng các trung tâm giải trí kết hợp nuôi trồng thuỷ sản gắn kết với Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông giai đoạn 2 và vùng bãi bồi sinh thái. Cực phát triển Đông Bắc thuộc khu vực xã Nghĩa Bình phát triển trên cơ sở giao thương giữa thềm sông Ninh Cơ và đô thị Thịnh Long. Khu vực đô thị trung tâm, công viên cây xanh, các khu đô thị dân cư mới, hạ tầng trung tâm dịch vụ, thương mại tổng hợp và hệ thống dịch vụ du lịch, giao thông, cảng biển, đầu mối hạ tầng kỹ thuật được thiết kế quy hoạch với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, hài hoà gắn với bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên của vùng, tạo điểm nhấn nổi bật cho đô thị mới Rạng Đông trong tương lai gần./.

Bài và ảnh: Xuân Thu