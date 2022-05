Chủ động bảo đảm an toàn hệ thống điện trong mùa mưa bão

Với đặc điểm địa lý ven biển, kết hợp những dự báo về thiên tai, thời tiết cực đoan có thể xảy trong mùa mưa bão năm 2022, Công ty Điện lực Nam Định đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN). Qua đó, chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai; có giải pháp khắc phục kịp thời sự cố, giảm thiệt hại tối đa về người, tài sản, bảo đảm cung ứng điện ổn định, an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công ty Điện lực Nam Định tổ chức diễn tập xử lý sự cố điện trong mùa mưa bão tại xã Thành Lợi (Vụ Bản).

Đồng chí Đỗ Văn Thiện, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định cho biết, phương án PCTT-TKCN năm 2022 của ngành đã xác định rõ phương châm “4 tại chỗ” gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ; đảm bảo PCTT-TKCN theo “3 sẵn sàng” đó là: Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, có hiệu quả. Khi mưa bão chưa tác động lớn, tức là lưới điện vẫn ổn định, ngành Điện bảo đảm khai thác tốt hệ thống điện quốc gia 220kV cung ứng về địa bàn tỉnh từ 3 trạm biến áp: Ninh Bình, Nam Định, Trực Ninh; tổ chức vận hành an toàn hệ thống điện cao thế 110kV với 17 phân đoạn đường dây, chiều dài 220km, 14 trạm biến áp nằm rải rác ở các huyện, thành phố tổng công suất 1.016MVA; điều tiết hiệu quả lưới điện trung áp, trong đó cấp điện áp 35kV có 15 lộ đường dây, chiều dài 404km, cấp điện áp 22kV có 95 lộ đường dây, chiều dài 2.185km; tiến hành phân phối hiệu quả lưới điện hạ thế với 4.192 trạm/4.222 máy biến áp, tổng công suất 1.680,93MVA. Đặc biệt, ngành Điện rất chú trọng đến các đường dây, trạm biến áp hạ thế cung ứng điện đến 6 trạm bơm lớn: Hữu Bị, Cốc Thành, Quỹ Độ, Cổ Đam, Vĩnh Trị, Sông Chanh thuộc sự quản lý của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà và 28 trạm bơm công suất vừa, 1.091 trạm bơm dã chiến có công suất nhỏ thuộc các huyện, thành phố Nam Định quản lý... Khi mưa bão đã đổ bộ, tác động lớn làm lưới điện không ổn định, ngành Điện sẽ phải thay đổi kết cấu dây bằng các mạch vòng phù hợp với tình hình thực tế để cấp điện đến đối tượng sử dụng, nhất là các phụ tải bị sự cố. Trong trường hợp sự cố, phải chuyển đổi phương thức vận hành mà không thể cấp điện cho toàn bộ khách hàng, ngành Điện buộc phải thực hiện cắt hạn chế luân phiên theo thứ tự đã xác định trong phương án PCTT-TKCN. Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 8-3-2022 của UBND tỉnh, trong trường hợp thiên tai xảy ra làm hệ thống điện bị sự cố nặng nề, các đường dây, phụ tải quan trọng được tập trung khắc phục, sớm cấp điện ưu tiên trở lại hệ thống bệnh viện; các trạm bơm lớn đầu mối; các cơ quan quan trọng của tỉnh... Về nguyên tắc xử lý sự cố lưới điện khi gặp thiên tai đối các các trạm biến áp và đường dây cao thế 110kV, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Công ty giao Trung tâm điều khiển xa và Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế nhanh chóng tập hợp tình hình sự cố, tiến hành tách, cô lập phần tử bị sự cố, đóng các nguồn dự phòng, khôi phục các đường dây, trạm biến áp không tồn tại sự cố. Trong trường hợp thiên tai nặng nề gây ngập úng, lốc xoáy, mưa lớn nhiều ngày, hoặc nắng nóng cực đoan... Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình mực nước, nhiệt độ, tình trạng thiết bị chống úng, chống nóng để Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Công ty sớm lên phương án điều động người, phương tiện, vật tư, thiết bị đến hiện trường khắc phục, xử lý kịp thời. Đối với các đường dây trung thế từ 22kV đến 35kV, trong quá trình thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Công ty luôn theo dõi diễn biến, các thông tin về mức độ tàn phá đối với lưới điện; sau khi thiên tai xảy ra chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện khôi phục lại tình trạng lưới điện một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đối với các đường dây cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng, Công ty Điện lực Nam Định sẽ phối hợp với các đơn vị chủ quản, đồng thời điều động lực lượng kỹ thuật, đội xung kích, đơn vị thí nghiệm, các đơn vị xây lắp tới hiện trường để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đối với hệ thống điện hạ thế, Điện lực các huyện và thành phố thực hiện lập kế hoạch, khắc phục sự cố sau thiên tai, bảo đảm cấp điện nhanh nhất, ưu tiên cho trụ sở làm việc của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các trạm y tế, trạm phát sóng viễn thông. Tổ chức huy động đông đảo lực lượng thợ điện nông thôn sẵn sàng tham gia phối hợp kiểm tra, thống kê, tổng hợp thiệt hại của lưới điện, cùng bộ phận kỹ thuật nhanh chóng khắc phục sự cố điện tại địa bàn quản lý. Trong phương án, Công ty Điện lực Nam Định đã lên phương án huy động 129 loại phương tiện, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phục vụ PCTT-TKCN; chuẩn bị đủ 53 loại vật tư dự phòng sẵn sàng sử dụng khi có nhu cầu.

Cùng với phương án PCTT-TKCN, để chủ động bảo đảm cấp điện an toàn trong mùa mưa bão, khi nắng nóng bất thường có thể xảy ra, hiện nay Công ty Điện lực Nam Định đang tập trung nhân lực kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống điện, hệ thống thông tin viễn thông, nhà làm việc, nhà kho, nhà xưởng do đơn vị quản lý; tiến hành sửa chữa, khắc phục các điểm xung yếu, các tồn tại, khiếm khuyết của đường dây và trạm biến áp, đặc biệt là các vị trí cột, trạm điện gần khu vực đê điều, liền kề các công trình thủy lợi, sát khu vực đông dân cư. Công ty cũng đã tổ chức thành công diễn tập PCTT-TKCN, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn hệ thống điện năm 2022 với sự tham gia của 300 cán bộ, công nhân viên. Nội dung diễn tập gồm hai phần, trong đó diễn tập cơ chế điều hành thực hiện ở trụ sở Công ty và diễn tập thực địa diễn ra trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định), khu vực kho vật tư Cầu Giành, xã Thành Lợi (Vụ Bản). Công ty đang tiếp tục tăng cường, mở rộng phối hợp các hình thức tuyên truyền trên hệ thống các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, trên hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm phổ biến, nâng cao kiến thức PCTT-TKCN; tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị, nhân dân địa phương trong tham gia phát quang, chặt tỉa cành cây, giữ khoảng cách an toàn của cây cối tới đường dây điện, bảo đảm an toàn công trình điện trên phạm vi toàn tỉnh trong mùa mưa bão./.

Bài và ảnh: Xuân Thu