Xuân Trường đẩy mạnh đầu tư công tạo động lực phát triển

Thời gian qua, hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Xuân Trường được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, đồng bộ và kết nối với nhiều công trình trọng điểm ở trung tâm huyện và các xã, thị trấn, các tuyến đường giao thông huyết mạch… góp phần làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Trường THCS xã Xuân Kiên được đầu tư khang trang theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Trong giai đoạn 1997-2022, tổng mức đầu tư phát triển trên địa bàn huyện đạt trên 21 nghìn tỷ đồng. Nhiều công trình, dự án được đầu tư cải tạo, nâng cấp, tu bổ, xây dựng mới… đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện như hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm huyện; quần thể Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh, Đền thờ Liệt sĩ huyện; các tuyến đường 489, 489C (từ cầu Lạc Quần đến Sa Cao), đường Bắc - Phong - Đài, đường Xuân Thuỷ - Nam Điền được hoàn thành và đưa vào khai thác không chỉ tạo thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông mà còn góp phần thúc đẩy giao thương giữa các địa phương trong huyện và liên kết vùng với các huyện khác trong tỉnh. Bên cạnh đó, để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, huyện đã hoàn thành nhiều công trình hạ tầng thuỷ lợi, đê điều như kiên cố hoá hệ thống kênh cấp I (Đồng Nê, Trung Linh, Trà Thượng, sông Rộc); xây mới các cống Liêu Đông, Ngô Đồng; nâng cấp và kiên cố hoá toàn tuyến đê, mặt đê hữu sông Hồng, đê tả sông Ninh Cơ, sông Sò, kênh Cát Xuyên, kênh Thanh Quan; tu sửa các kè Hạc Châu, Phú Ân, Hạ Miêu, Trung Linh… Với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh cùng với ngân sách địa phương và sự đóng góp của nhân dân, tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2021 đạt 7.768 tỷ đồng. Toàn huyện đã xây dựng, cải tạo, nâng cấp được 115,75km đường giao thông (trong đó có 13,2km đường tỉnh, 12,5km đường huyện, 39,26km đường xã và 50,79km đường thôn, liên thôn); nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa, bệnh viện được xây dựng đều khắp ở các xã, thị trấn. Cùng với đó, để thực hiện và hoàn thành chương trình xây dựng NTM huyện Xuân Trường cũng tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn bằng phương thức xã hội hóa. Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nạo vét kênh thủy lợi và xây dựng các công trình phúc lợi khác thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng đã góp phần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng chương trình xây dựng NTM của huyện. Năm 2021 huyện có thêm 8 xã triển khai xây dựng NTM nâng cao, đang đề nghị tỉnh thẩm định, công nhận. UBND huyện công nhận 17 thôn, xóm, đội đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Có 12 sản phẩm được UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng và công nhận sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, huyện Xuân Trường chủ trương tiếp tục đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Dự kiến giai đoạn 2021-2025, huyện sẽ bố trí, phân bổ 603 tỷ 916 triệu đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước để tập trung đầu tư các công trình hạ tầng; trong đó chú trọng triển khai thi công các dự án đường giao thông thuộc huyện quản lý, đường giao thông liên xã bằng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất khu đô thị và các khu dân cư tập trung. Năm 2021, toàn huyện đã bố trí 218 tỷ 685 triệu đồng vốn ngân sách Nhà nước (trong đó nguồn ngân sách huyện quản lý là 78 tỷ 709 triệu đồng, nguồn ngân sách tỉnh quản lý là 139 tỷ 976 triệu đồng) để đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng, huyện Xuân Trường đã hoàn thành 10/11 công trình, dự án do UBND huyện quản lý; 24/25 công trình, dự án do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư. Phối hợp với ngành Điện triển khai 4 dự án cải tạo, sửa chữa hệ thống lưới điện với tổng kinh phí 20 tỷ đồng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Đã hoàn thành dự án xây dựng 16 phòng học, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học xã Xuân Phương; dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường Xuân Thủy - Nam Điền; Phú - Đài. Trong quý I năm 2022, huyện đang chỉ đạo các phòng chức năng tổ chức khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình, dự án: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường đô thị từ nút giao Quốc lộ 21 đến trung tâm huyện; dự án cống Hạ Miêu 2 và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung tại các xã Xuân Phương, Xuân Trung, Xuân Vinh, Xuân Hồng…

Để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thời gian tới, huyện Xuân Trường tập trung thực hiện nghiêm quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội định hướng đến năm 2030 của huyện và các xã, thị trấn; hoàn thành lập quy hoạch xây dựng chung các xã đến năm 2030; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030; lập quy hoạch chi tiết một số khu dân cư tập trung trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng quy hoạch các phân khu chức năng dọc tỉnh lộ 489C mới từ Lạc Quần đến cầu Sa Cao; tuyến nhánh đi Giao Thủy và các tuyến đường mới được tỉnh nghiên cứu quy hoạch gồm: Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển, Lạc Quần - Yên Định, Lạc Quần - Ngô Đồng. Khuyến khích, thu hút đầu tư, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế khu vực Trung tâm vùng phía nam của tỉnh để đẩy nhanh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị; Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19./.

Bài và ảnh: Thành Trung