Khẳng định vai trò của Hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới

Kinh tế tập thể (KTTT), Hợp tác xã (HTX) là cơ sở và lực lượng cốt lõi để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Thời gian qua, các HTX trong tỉnh đã chung sức thực hiện phong trào thi đua “HTX chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, đặc biệt là hoàn thành tiêu chí số 13 trong bộ tiêu chí xây dựng NTM.

Hợp tác xã hoa, cây cảnh Nam Phong (thành phố Nam Định) ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất hoa lan hồ điệp.

Năm 2021, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua “HTX chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025” tới toàn thể đội ngũ cán bộ, thành viên, người lao động trong khu vực KTTT, HTX nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đổi mới, diện mạo nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Các HTX tiếp tục tuyên truyền, vận động để thành viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn về chủ trương, giải pháp, đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Bên cạnh đó, các HTX đẩy mạnh công tác phát triển thành viên, mở rộng quy mô HTX; tăng cường đầu tư nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng sản xuất đảm bảo đủ điều kiện sẵn sàng tham gia vào các chuỗi liên kết, dần từng bước tiến tới đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Các HTX nông nghiệp đã tích cực thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh. Phấn đấu mỗi HTX có ít nhất một sản phẩm chủ lực sản xuất gắn với chuỗi giá trị được đánh giá xếp hạng OCOP 3 sao trở lên. Cùng với đó, các HTX tiếp tục tập trung vận động thành viên, người lao động chung sức xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tạo sự đồng thuận, sức mạnh tổng hợp trong huy động đóng góp, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhờ vậy, hoạt động của các HTX, nhất là sau chuyển đổi theo Luật HTX với mô hình HTX kiểu mới đã thể hiện tính tích cực gắn kết với nhu cầu xã hội hướng đến mục tiêu giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng NTM. Đến nay, khu vực KTTT toàn tỉnh có trên 2.000 tổ hợp tác, 478 HTX trong các ngành, lĩnh vực kinh tế, thu hút trên 382 nghìn thành viên là cá nhân, hộ gia đình và gần 500 nghìn lao động làm việc. Các HTX đã tổ chức tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ gắn với chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập và đời sống của thành viên. Thực tế cho thấy, khi tham gia chuỗi giá trị thì chi phí sản xuất, kinh doanh của HTX giảm từ 5-8%, còn thu nhập của thành viên tăng 20-25%, chất lượng sản phẩm cao, giá bán tăng, mang lại nhiều lợi ích cho các thành viên. Toàn tỉnh đã có 65 HTX nông nghiệp thực hiện liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản cho các hộ thành viên. Hiện có 1.029 tác nhân tham gia liên kết thực hiện chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, trong đó bao gồm 935 hộ nông dân, 69 HTX, 25 doanh nghiệp. Hết năm 2021, toàn tỉnh có 20 HTX ứng dụng công nghệ cao, trong đó 8 HTX áp dụng công nghệ trong canh tác, 6 HTX áp dụng công nghệ trong nuôi trồng, bảo quản, 3 HTX áp dụng công nghệ tự động hóa, 3 HTX áp dụng công nghệ sinh học, công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp. Ngoài ra còn có 33 HTX áp dụng công nghệ sinh học, công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp. Nhiều HTX đã đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị để phát triển bền vững; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình cánh đồng lớn, tạo ra sản phẩm nông nghiệp phục vụ trong nước và xuất khẩu. Một số HTX áp dụng công nghệ cao, quy trình nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ để sản xuất ra sản phẩm sạch, an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ; liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các hộ thành viên như HTX chăn nuôi Sơn Nam (Hải Hậu), HTX rau sạch Trường Xuân (Giao Thủy), HTX hoa, cây cảnh Nam Phong (thành phố Nam Định)... Một số HTX đã xây dựng và có thương hiệu sản phẩm như HTX nấm Nhật Bằng, xã Trực Thái (Trực Ninh); HTX Tiến Đạt, xã Hải Triều (Hải Hậu); HTX chăn nuôi Yên Lợi, xã Yên Lợi (Ý Yên); HTX sản xuất chế biến nông sản Giao Thủy, xã Giao Châu (Giao Thủy)… Hoạt động hiệu quả của các HTX đã góp phần hoàn thành tiêu chí số 13 của bộ tiêu chí xây dựng NTM, được thể hiện rõ nét ở lĩnh vực sản xuất theo quy hoạch với nhiều cánh đồng lớn, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa đủ lớn để tham gia thị trường trong nước và phục vụ chế biến xuất khẩu, nhất là gạo chất lượng cao. Hiện đã có 1 HTX và 1 doanh nghiệp của tỉnh là đầu mối kết nối sản xuất theo chuỗi giá trị chế biến, tiêu thụ với 68 HTX nông nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, chương trình OCOP tiếp tục được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, thu hút sự tham gia của các HTX. Khu vực KTTT tỉnh sau hơn 2 năm triển khai chương trình OCOP đã có 28 HTX với 53 sản phẩm được xếp hạng 3 sao, 4 sao (chiếm 21,2% tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh). Tiêu biểu như HTX dịch vụ Linh Phát, xã Hải Chính (Hải Hậu) có 3 sản phẩm gồm Rượu nấm linh chi Linh Phát, Nấm linh chi Linh Phát, Nấm bào ngư Linh Phát đã được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 sao. HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nam Cường, xã Yên Cường (Ý Yên) năm 2019 có 3 sản phẩm gồm rau muống, đậu bắp, dưa chuột được UBND tỉnh cấp chứng nhận sản phẩm OCOP, xếp hạng 3 sao; năm 2020, HTX tiếp tục có thêm 5 sản phẩm gồm cải bắp, cải ngồng, su hào, khoai tây, cải bó xôi được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao…

Với các hoạt động thiết thực, KTTT, HTX đã làm thay đổi diện mạo, tạo động lực cho nông nghiệp, nông thôn phát triển, góp phần sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu do tỉnh đề ra./.

Bài và ảnh: Lam Hồng