Chi cục Hải quan Nam Định linh hoạt các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, giá cả các mặt hàng và chi phí vận tải tăng cao gây nhiều ảnh hưởng nặng nề đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chi cục Hải quan Nam Định đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp hỗ trợ, đảm bảo thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu được nhanh chóng, thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Cán bộ Chi cục Hải quan Nam Định giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp qua mạng internet.

Nhằm thực hiện mục tiêu kép “Vừa chống dịch có hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp”, Chi cục Hải quan Nam Định tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng và niêm yết công khai các thủ tục dịch vụ công trực tuyến để doanh nghiệp tiếp cận một cách có hiệu quả. 100% công chức Chi cục thành thạo sử dụng và khai thác số liệu tại các phần mềm công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hà Nam Ninh để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Theo đó toàn bộ hoạt động nghiệp vụ được thực hiện trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin; ứng dụng và sử dụng hiệu quả trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến trong kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Năm 2021, Chi cục đã xử lý 1.068 hồ sơ thủ tục hành chính hải quan trên Cổng dịch vụ công trực tuyến giúp doanh nghiệp giảm được thời gian, công sức, chi phí khi thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa. Cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Chi cục Hải quan Nam Định còn thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan. Thời gian qua, Chi cục tăng cường công tác tuyên truyền đến doanh nghiệp thực hiện nộp thuế 24/7 để tạo thuận lợi thủ tục xuất nhập khẩu thông quan hàng hóa. Nâng cao hiệu quả quản lý thông quan VNACCS/VCIS (hệ thống có mục đích phục vụ công tác quản lý và thông quan hàng hóa tự động) nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Niêm yết công khai chế độ chính sách mới tại trụ sở Chi cục để các doanh nghiệp tiện theo dõi và thực hiện, đảm bảo minh bạch, công khai thủ tục hải quan, nhằm phòng ngừa, giảm bớt các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật.

Đồng chí Lê Việt Thắng, Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan Nam Định cho biết: Từ năm 2021 đến nay, Chi cục đã tích cực rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu. Khi thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận tờ khai, kiểm tra thực tế hàng hoá, công chức Hải quan đã nâng cao ý thức trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành thông quan tờ khai trong ngày; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để được xử lý ngay. Đặc biệt, công chức của Chi cục đã nêu cao tinh thần hợp tác, tương trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tờ khai. Đối với mẫu gửi phân tích phân loại, thực hiện nhanh việc lấy mẫu và gửi mẫu, theo quy định. Với các tờ khai đưa hàng về bảo quản, Chi cục tiếp nhận tờ khai, hỗ trợ doanh nghiệp đôn đốc đơn vị chuyên ngành nhanh chóng kiểm tra thực tế hàng hóa để rút ngắn thời gian thông quan. Tại các công đoạn như hủy tờ khai quá thời hạn, rà soát việc nộp thuế cũng được sát sao thực hiện với tiến độ nhanh nhất giúp doanh nghiệp rút ngắn tối đa thời gian thông quan. Trong công tác thu ngân sách, Chi cục phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại để thống nhất các giải pháp trao đổi thông tin, thực hiện thanh toán điện tử, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan Nam Định thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh nắm bắt tình hình của các doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp đăng ký mới và được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhằm kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp về làm thủ tục tại Chi cục để kéo nguồn thu về địa phương, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước được Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, UBND tỉnh giao.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ hỗ trợ doanh nghiệp, năm 2021, Chi cục Hải quan Nam Định đã thu hút 323 doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan (tăng 19% so với cùng kỳ năm 2020), gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); doanh nghiệp chế xuất; công ty TNHH; công ty cổ phần; doanh nghiệp hoạt động với các loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, kinh doanh… Chi cục đã làm thủ tục hải quan cho hơn 138 nghìn tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 4 tỷ 721 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ 906 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu gần 1 tỷ 815 triệu USD. Tổng số thuế thu nộp vào ngân sách Nhà nước trên 521,7 tỷ đồng, đạt 149% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao. Trong quý I-2022, Chi cục đã làm thủ tục hải quan cho 23.371 tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu, tổng giá trị kim ngạch đạt gần 930 triệu USD. Số thu ngân sách Nhà nước đến ngày 15-3-2022 đạt 267,62 tỷ đồng, đạt 44,6% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao. Các mặt hàng xuất khẩu là sản phẩm ngành dệt, may; sản phẩm gỗ đã qua chế biến, dăm gỗ... Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là vải, nguyên phụ liệu ngành may, sợi bông, nhựa nguyên liệu, nguyên liệu da, nguyên phụ liệu sản xuất nến, máy móc thiết bị ngành dệt may, hóa chất, nguyên liệu sản xuất đèn trang trí, nguyên liệu sản xuất tân dược, nguyên liệu ngành nhựa, xăng dầu...

Thời gian tới, Chi cục Hải quan Nam Định tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ chính sách của Nhà nước và các văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; thường xuyên cập nhật các quy định mới có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, niêm yết công khai để các doanh nghiệp trên địa bàn Chi cục quản lý biết và thực hiện. Quyết liệt triển khai các giải pháp thu hút doanh nghiệp, tạo nguồn thu bền vững, tăng cường các giải pháp chống thất thu. Bám sát kế hoạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có số thu lớn, phân tích, đánh giá những yếu tố tác động ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, duy trì ổn định nguồn thu. Chủ động thu hút, mở rộng nhóm doanh nghiệp mới, nguồn hàng mới làm thủ tục tại Chi cục. Tiếp nhận những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để đưa ra các giải pháp, tháo gỡ kịp thời, báo cáo Cục Hải quan Hà Nam Ninh, UBND tỉnh những vướng mắc, kiến nghị vượt thẩm quyền. Qua đó củng cố niềm tin, sự hài lòng của những doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh