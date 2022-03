Xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP

Thời gian qua, công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được các cấp, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh quan tâm đẩy mạnh, góp phần đưa sản phẩm OCOP của tỉnh ngày càng phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ ở cả trong và ngoài nước.

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm ngao sạch Lenger đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao năm 2021.

Được triển khai từ năm 2019 trong điều kiện nguồn lực của tỉnh không lớn, tuy nhiên với phương châm xem OCOP là một trong những chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng khai thác phát huy nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nên đến hết năm 2021 toàn tỉnh có 251 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP. Trong đó có 1 sản phẩm 5 sao, 38 sản phẩm 4 sao (chiếm 15,5%), 212 sản phẩm 3 sao (chiếm 84,5%). Để gắn kết với thị trường, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP thông qua việc tổ chức các hội chợ triển lãm và tuần hàng quảng bá sản phẩm tại địa phương và các tỉnh lân cận. Từ năm 2019 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) đã tạo điều kiện cho các chủ thể có sản phẩm OCOP tham gia 14 hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, chương trình kết nối cung cầu ở cả Trung ương và địa phương như: Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế (Agroviet), Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP tại các tỉnh, thành phố trong khu vực, chương trình “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam”… Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn đào tạo kỹ năng tham gia hội chợ, triển lãm, kỹ năng thiết kế bao bì, nhãn hiệu và quảng bá thương hiệu sản phẩm cho các chủ đại diện sản phẩm OCOP. Điểm nhấn trong công tác xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP là Sở NN và PTNT đã phối hợp với Hội Nông dân, chính quyền một số huyện tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất chế biến nông sản quảng bá thương hiệu sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng để có thể xây dựng chiến lược phát triển bền vững và đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Sở đã tổ chức quảng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông sản và OCOP thông qua các hội nghị, gian hàng trưng bày trực tuyến và hỗ trợ đăng tải thông tin sản phẩm OCOP trên một số website như: ocopnamdinh.gov.vn; ocopvietnam.gov.vn; sàn thương mại điện tử Nam Định… Sở NN và PTNT đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kết nối 2 doanh nghiệp viễn thông chủ lực trên địa bàn tỉnh là Chi nhánh VNPT Nam Định và Viettel Nam Định với các hộ nông dân thiết lập và đưa nông sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) nhằm hỗ trợ kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm là PostMart.vn và Voso.vn. Trong đó, sàn giao dịch TMĐT Voso.vn của doanh nghiệp Viettel hỗ trợ 5 gian hàng trưng bày, quảng bá 40 sản phẩm gồm (lúa gạo, muối, thịt và rau củ quả) với 100 sản phẩm của tỉnh được đưa lên sàn giao dịch TMĐT này. Những sản phẩm này đều minh bạch về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, đạt tiêu chuẩn OCOP. Tham gia sàn giao dịch TMĐT, các cơ sở sản xuất được hướng dẫn, đào tạo về kỹ năng tham gia hoạt động trên môi trường số; kỹ năng thực hiện quy trình đóng gói, kết nối tác nghiệp trong quá trình kết nối mua bán trên sàn TMĐT; hỗ trợ đăng ký tài khoản để đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn TMĐT cũng như các quy trình thanh toán trực tuyến phục vụ giao dịch trên sàn TMĐT. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm cụ thể của từng hộ sản xuất, các hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng… bảo đảm chất lượng sản phẩm nông nghiệp cung cấp tới người tiêu dùng. Cùng với Sở NN và PTNT, Sở Công Thương cũng chú trọng công tác xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP trên địa bàn. Sở đã xây dựng 1 điểm bán hàng Việt Nam tại thành phố Nam Định. Tại điểm bán hàng Việt do Sở Công Thương tổ chức đã có gần 1.000 mặt hàng là nông, lâm, thủy, hải sản; hàng công nghệ phẩm do các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh sản xuất, đảm bảo các tiêu chí về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó, có trên 70% sản phẩm là hàng hóa do các doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất, có những sản phẩm OCOP nổi tiếng như: Gạo sạch Toản Xuân, nước mắm Ninh Cơ, Lâm Bão, muối sạch, muối dược liệu, thủy hải sản Hùng Vương, nông sản sấy khô Minh Dương, rau tươi Nam Cường, Ngọc Anh, nấm ăn, nấm dược liệu Linh Phát… Gian hàng này đã thu hút sự quan tâm của người dân trên địa bàn, mở ra cơ hội quảng bá sản phẩm rộng rãi đến người tiêu dùng. Hiện nay, các sản phẩm OCOP của tỉnh đã có mặt trong hệ thống siêu thị lớn góp phần nâng cao thương hiệu, đưa sản phẩm OCOP của tỉnh đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Nhiều đơn vị, chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP đã ký được hợp đồng phân phối với các siêu thị, đại lý và các nhà phân phối lớn. Bên cạnh đó, tham gia hội chợ các đơn vị cũng đã có cơ hội để nghiên cứu thị trường, nghiên cứu các sản phẩm cùng loại của các tỉnh, tìm hiểu yêu cầu của các nhà phân phối để từ đó làm cơ sở hoàn thiện và phát triển sản phẩm của đơn vị. Là 1 trong những đơn vị có sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao, được thị trường nước ngoài đón nhận, bà Trần Thị Bình - Giám đốc Công ty Cổ phần Muối và Thương mại Nam Định (thành phố Nam Định) cho biết: Công ty chuyên sản xuất muối sạch theo phương pháp truyền thống. Hiện nay, Công ty đang sở hữu 11 sản phẩm. Trong đó, có 5 sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh, đạt hạng 4 sao. Đặc biệt, có 1 sản phẩm đã xuất khẩu đi Nhật Bản. Trung bình, mỗi năm Công ty xuất bán sang thị trường Nhật Bản khoảng 100 tấn muối sạch thương hiệu NADISALT. Ngoài ra, thời gian qua đã có một số sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh đã xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Điển hình là sản phẩm ngao sạch Lenger được thị trường khó tính ở các nước châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản ký hợp đồng tiêu thụ thường xuyên. Sản phẩm cá bống bớp Nghĩa Hưng được đón nhận rộng rãi ở thị trường trong và ngoài nước như: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và Trung Quốc.

Hiệu quả thực tiễn của công tác xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP đã được khẳng định. Theo lộ trình đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 300 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Để đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, các ngành, địa phương và chủ cơ sở sản xuất cần tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm một cách bài bản, đồng bộ và thường xuyên, tăng cường quản lý giám sát chất lượng sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu OCOP quốc gia làm cơ sở để đẩy mạnh thị trường và tiếp cận thị trường quốc tế. Đồng thời chú trọng hỗ trợ chủ thể sản phẩm OCOP thành thạo các kỹ năng TMĐT để tăng cường tương tác trực tiếp giữa người sản xuất và tiêu dùng./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương