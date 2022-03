Thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước

Đấu giá quyền sử dụng đất (ĐGQSDĐ) nhằm tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là chủ trương thiết thực của Chính phủ từ nhiều năm qua và đã được các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh tích cực thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, năm 2021 công tác ĐGQSDĐ của nhiều huyện, thành phố đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, cao hơn nhiều so với mức giá khởi điểm dự tính, nguồn thu tiền cấp QSDĐ toàn tỉnh đạt 3.642 tỷ đồng, bằng 164% dự toán, tăng 53% so với năm 2020, nâng tổng thu ngân sách Nhà nước toàn tỉnh lên 7.858 tỷ đồng, bằng 138% dự toán năm, tăng 29% so với năm 2020.

Nguồn tiền đấu giá quyền sử dụng đất được tỉnh phân bổ, sử dụng hiệu quả, trong đó bố trí đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông xã Nghĩa Đồng (Nghĩa Hưng).

Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy cho biết: Năm 2021 huyện Giao Thủy đã tổ chức ĐGQSDĐ tại 16/22 xã, thị trấn và Khu đô thị thị trấn Ngô Đồng với tổng số 337 lô đất, diện tích trên 48,6m2, giá khởi điểm là trên 255 tỷ đồng. Số tiền trúng giá 498,5 tỷ đồng, tăng cao gần gấp đôi dự kiến. Riêng cuộc đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Giao Phong cả 66/66 lô đất được đấu giá với số tiền trúng là hơn 68 tỷ đồng, cao hơn mức giá khởi điểm là gần 23 tỷ đồng. Còn tại huyện Vụ Bản, đồng chí Phạm Ngọc Chi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cho biết: Năm 2021, huyện Vụ Bản tổ chức bán ĐGQSDĐ cho nhân dân làm nhà ở với kết quả đạt cao hơn nhiều so với dự tính. Cụ thể đã tổ chức đấu giá 44 lô tại Khu đô thị thị trấn Gôi (đợt 6) với tổng giá khởi điểm là 46,264 tỷ đồng, kết quả đạt số tiền trúng đấu giá là 66,333 tỷ đồng; tổ chức đấu 383 lô tại 16 xã, thị trấn (trừ xã Quang Trung và thị trấn Gôi) với tổng giá khởi điểm là 237,233 tỷ đồng, kết quả đã đấu được 379 lô đạt số tiền trúng giá là 427,904 tỷ đồng; tổ chức đấu 54 lô tại Khu dân cư tập trung xã Thành Lợi (đợt 5) với tổng giá khởi điểm là 54,2 tỷ đồng, kết quả đạt số tiền trúng giá là 74,423 tỷ đồng. Theo đồng chí Vũ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu, năm 2021 huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng 58 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư tập trung xã Hải Lý với giá khởi điểm là 62,09 tỷ đồng, kết quả đấu được 47 lô với tổng số tiền trúng đấu giá là 51,9 tỷ đồng; tổ chức đấu giá 367 lô đất tại 20 xã, thị trấn và Khu đô thị Yên Định với tổng giá khởi điểm là 236,64 tỷ đồng, kết quả đấu được 355 lô với tổng số tiền trúng đấu giá là 358,84 tỷ đồng. Tại thành phố Nam Định, năm 2021 đã tổ chức thực hiện 2 phiên ĐGQSDĐ với tổng giá khởi điểm là 205 tỷ đồng, kết quả đấu được là 344 tỷ đồng, tăng so với giá khởi điểm 67%. Trong đó cuộc ĐGQSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại Khu đô thị mới phía Nam sông Đào, kết quả đấu giá thành công 101/101 thửa với tổng giá đấu thành công là hơn 286 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá đấu thành công với giá khởi điểm là hơn 93 tỷ đồng.

Người dân thực hiện quy trình bỏ phiếu trong cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Sở Tư pháp).

Công tác ĐGQSDĐ khi được thực hiện hiệu quả thì Nhà nước sẽ căn cứ vào kết quả đấu giá để xác định, thiết lập mặt bằng về giá đất, tạo ổn định cho thị trường bất động sản; mức giá được công bố trong cuộc đấu giá sẽ loại bỏ tâm lý hoang mang, dao động về giá đất của các chủ thể tham gia thị trường, xóa “giá ảo” về bất động sản, góp phần tạo sự bình ổn về giá cả đất đai, tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững. Bên cạnh đó, tại những dự án ĐGQSDĐ, công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ được triển khai tích cực, tạo thuận lợi cho người mua đất và góp phần lành mạnh hóa công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Đáng kể hơn trong số những lợi ích ĐGQSDĐ mang lại là việc tỉnh ta có thêm nguồn thu, phân bổ, sử dụng hiệu quả trong đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hỗ trợ cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành nghề, áp dụng các mô hình sản xuất mới trong điều kiện nguồn thu ngân sách còn hạn chế. Trong đó, tiền ĐGQSDĐ tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung đã tạo được nguồn lực lớn để tỉnh cân đối, bố trí cho các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn. Tính riêng giai đoạn 2016-2020 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã có quyết định chủ trương đầu tư 16 dự án có sử dụng 1.848,027 tỷ đồng tiền ĐGQSDĐ các khu đô thị, khu dân cư tập trung trong tổng mức đầu tư được phê duyệt là 1.933,845 tỷ đồng. Lũy kế vốn đã bố trí cho các dự án khởi công đến hết năm 2020 là 827,254 tỷ đồng, trong đó vốn bố trí từ tiền ĐGQSDĐ tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung là 796,596 tỷ đồng. Các dự án này đều thuộc lĩnh vực giao thông, một số dự án còn giữ vai trò trọng điểm cấp tỉnh và cấp huyện là tuyến giao thông huyết mạch, có tính liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2021 hoạt động ĐGQSDĐ trên toàn quốc phát sinh nhiều diễn biến bất cập, không có lợi cho đầu tư phát triển. Tại không ít tỉnh, thành phố, thị trường bất động sản “sốt” giá ở mức cao, liên tục thiết lập các mặt bằng giá mới. Ở hầu hết các dự án ĐGQSDĐ đều có trường hợp người tham gia đấu giá để đầu cơ đất đai. Có trường hợp tham gia đấu giá đang sử dụng nhiều đất xung quanh khu vực đấu giá nên đã bỏ giá cao vượt lên nhằm nâng mặt bằng giá chung của khu vực lên, nhưng sau đó bỏ tiền đặt cọc. Điển hình như phiên đấu giá 4 lô đất “vàng” ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Thành phố Hồ Chí Minh) ầm ĩ thời gian qua. Giá trúng đã bị đẩy lên mức quá cao so với giá trị thực tại thời điểm hiện tại, tác động tiêu cực lan tỏa đến tất cả các phân khúc thị trường bất động sản theo hiệu ứng “bình thông nhau” gây trở ngại cho việc thực hiện mục tiêu kéo giảm giá nhà ở thương mại, trước hết là mục tiêu phát triển “nhà ở thương mại giá phù hợp”. Tuy nhiên sau đó đến thời hạn nộp tiền cả hai đơn vị trúng giá đều bỏ cọc, hai đơn vị khác tham gia đấu cũng không nộp tiền. Theo Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Sở Tư pháp): Trong bối cảnh này, hoạt động ĐGQSDĐ của tỉnh ta được đánh giá không nằm ngoài quy luật có tồn tại các hiện tượng “sốt” giá đất ảo, “bỏ cọc” nhưng không nhiều như các địa phương khác. Vì vậy, thị trường bất động sản năm 2021 của tỉnh có sự tăng trưởng cao nhưng đây là mức tăng hợp lý so với bình diện chung trên toàn quốc. Đặc biệt kết quả thanh khoản sau của người trúng thầu sau ĐGQSDĐ cũng được xác định là yếu tố có giá trị khẳng định sự phát triển ổn định, lành mạnh, thu hút được nhiều thành phần kinh tế với nhiều nguồn vốn khác nhau tham gia vào thị trường bất động sản của tỉnh.

Hiện nay, các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh đang bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan gia tăng các biện pháp thiết thực nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, không để xảy ra những bất cập như các địa phương khác. Trong đó, có kế hoạch rà soát, kiểm tra công tác tổ chức ĐGQSDĐ trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật, ngăn chặn hành vi lợi dụng ĐGQSDĐ để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi. Tập trung kiểm soát, đảm bảo thực hiện đúng quy định mọi cuộc ĐGQSDĐ, nhất là các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng những khu đất “vàng” sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách Nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động ĐGQSDĐ. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác ĐGQSDĐ trên địa bàn không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc, không đảm bảo công khai minh bạch, cạnh tranh không bình đẳng trong các cuộc đấu giá. Chủ động tổng hợp thông tin, đánh giá, nhận định về khả năng tiềm ẩn nguy cơ diễn biến bất thường liên quan đến biến động giá đất trong thời gian tới tại địa phương. Đồng thời, phát hiện đề xuất, tham mưu cấp thẩm quyền sửa đổi, các tồn tại bất cập, bổ sung các quy định pháp luật không để xảy ra trục lợi, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường.

Việc chú trọng nâng cao kết quả hoạt động ĐGQSDĐ của các cấp chính quyền, ngành chức năng nhằm giúp tỉnh hướng đến mục tiêu tiếp tục khai thác, sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ đầu tư nhằm huy động tối đa nguồn thu ngân sách Nhà nước, góp phần lành mạnh các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy