Tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt

Để hạn chế, ngăn chặn tai nạn giao thông đường sắt, trong năm 2021 các cấp, ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh có đường sắt đi qua đã nỗ lực thực hiện đồng loạt nhiều biện pháp tích cực. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở GTVT tiến hành nhiều cuộc rà soát, thống kê và phân tích cụ thể những bất cập dẫn đến tình trạng mất ATGT đường sắt để có giải pháp khắc phục. Nhờ đó, trong năm 2021, tình hình tai nạn giao thông đường sắt của tỉnh ta đã có những chuyển biến tích cực: chỉ xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường sắt, giảm 4 vụ (giảm 57,1%) làm 1 người chết, giảm 3 người (giảm 75%); 1 người bị thương, giảm 2 người (giảm 66,7%) so với cùng kỳ năm trước.

Cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông đường sắt góp phần đảm bảo ATGT tại địa bàn phường Văn Miếu (thành phố Nam Định).

Tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua tỉnh ta trên 41km lại song song với các tuyến Quốc lộ 21A cũ và Quốc lộ 10, qua địa bàn 3 huyện Ý Yên, Mỹ Lộc, Vụ Bản và thành phố Nam Định. Dọc tuyến có nhiều khu dân cư, có nhiều tuyến đường dân sinh mở cắt qua đường sắt với lượng người và phương tiện lưu thông lớn nên tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT đường sắt. Để góp phần đảm bảo ATGT đường sắt, kéo giảm tai nạn giao thông đường sắt, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo các ngành thành viên, Ban ATGT các huyện, thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp. Sở GTVT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 28-7-2020 về việc thực hiện đảm bảo trật tự hành lang ATGT đường sắt và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt. Văn phòng Ban ATGT tỉnh tăng cường tuyên truyền lưu động tại các địa bàn, vị trí trọng điểm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông khi đi qua đường sắt. Các địa phương có đường sắt đi qua cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đường sắt, các tình huống gây tai nạn, các hiểm họa trên tuyến đường sắt… cho nhân dân; tổ chức cho các hộ dân sống hai bên đường sắt ký cam kết thực hiện các quy định về trật tự ATGT đường sắt, không tự ý mở đường ngang, không lấn chiếm hành lang đường sắt. Liên ngành Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh), Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông Vận tải); Đội Thanh tra số 3 (Cục Đường sắt Việt Nam); Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh thành lập đoàn kiểm tra... phối hợp với các địa phương có đường sắt đi qua tiến hành kiểm tra tổng thể tình trạng vi phạm trật tự ATGT đường sắt; kịp thời có biện pháp khắc phục. Việc thiếu, mất, hư hỏng thiết bị cảnh báo. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra, phát hiện và kiên quyết xử lý 111 trường hợp vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, phạt tiền trên 100 triệu đồng. Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh đã chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, kiểm tra hệ thống đường ngang dân sinh, kịp thời phát hiện, bổ sung biển báo, kẻ vạch dừng và tổ chức cảnh giới tại những địa điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Đồng chí Đỗ Hồng Sơn, Giám đốc Công ty cho biết: Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, Công ty thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật liên quan; in 300 cuốn sách (các nội dung về Luật Đường sắt 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật) phát miễn phí cho các xã, phường, thị trấn và các trường học dọc tuyến đường sắt đi qua. Công ty đã phối hợp với Đội Thanh tra - An toàn số 3 (Cục Đường sắt Việt Nam) và UBND phường Lộc Hòa (thành phố Nam Định) tổ chức giải tỏa toàn bộ vi phạm hành lang ATGT đường sắt trên địa bàn phường, phạm vi giải tỏa từ mép ray ngoài cùng trở ra 5,6m. Công ty đã phối hợp với thành phố Nam Định giải phóng mặt bằng xây dựng đường gom và hàng rào ngăn cách đường sắt với khu dân cư với tổng chiều dài 783m từ Km84+100 đến Km84+883; đã xóa bỏ hoàn toàn 21 lối đi tự mở qua đường sắt tại địa bàn phường Lộc Hoà; xây dựng đường gom và hàng rào ngăn cách đường sắt với khu dân cư trên địa bàn phường Văn Miếu và xã Lộc An sau khi hoàn thành dự kiến sẽ xóa bỏ được 50 vị trí lối đi tự mở qua đường sắt. Phối hợp với huyện Ý Yên giải phóng mặt bằng để xây dựng đường gom và hàng rào ngăn cách đường sắt với khu dân cư, đã xóa bỏ hoàn toàn 7 lối đi tự mở qua đường sắt thuộc địa bàn xã Yên Ninh. Bên cạnh đó, để đầu tư tăng năng lực vận tải đường sắt, trong năm 2021 Công ty đã triển khai các hạng mục: đặt thêm đường ga số 3 và kéo dài các đường ga thuộc ga Cát Đằng; xây dựng mái che và ke ga Nam Định đảm bảo mỹ quan đô thị, phục vụ hành khách nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; Nâng cấp, cải tạo nền đường, kiến trúc tầng trên từ ga Cầu Họ đến ga Cát Đằng; sửa chữa lớn định kỳ đối với đoạn đường sắt từ Km94 đến Km98 thuộc xã Liên Minh (Vụ Bản)…

Để thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, thời gian tới Ban ATGT tỉnh yêu cầu các ngành thành viên, UBND các huyện và các địa phương có đường sắt đi qua kiên quyết đấu tranh, xử lý ngăn chặn việc mở đường dân sinh qua đường sắt đấu nối trực tiếp vào đường chính, đảm bảo ATGT tại các điểm giao cắt giữa đường bộ, đường sắt; không để phát sinh thêm lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; chủ động lập kế hoạch, thực hiện lộ trình xóa bỏ đường dân sinh, lối đi tự mở trái phép, xây dựng đường gom dọc tuyến đường sắt. Tăng cường công tác phối hợp với ngành Đường sắt triển khai công tác xã hội hóa thực hiện nhiệm vụ cảnh báo, đảm bảo trật tự ATGT đường sắt tại các điểm giao giữa đường bộ với đường sắt có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông./.

Bài và ảnh: Thành Trung