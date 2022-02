Trên công trường thi công những công trình trọng điểm

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ về đích của các dự án có tính động lực, đột phá về hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhà thầu các dự án, công trình xây dựng, giao thông trọng điểm đã đồng loạt ra quân thi công ngay từ đầu năm.

Toàn cảnh Dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích Lịch sử - Văn hóa thời Trần tại tỉnh ta.

Có mặt tại công trường thi công tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết không khí đã hối hả, khẩn trương. Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh ta có tổng chiều dài tuyến 65,58km đi qua 24 xã, thị trấn thuộc 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng. Dự án được chia làm 2 gói thầu; trong đó gói thầu số 1 (từ Km0 đến Km31+500) dài 26,255km không bao gồm đoạn đi trùng với Quốc lộ 37B đã được khởi công cuối năm 2020; đoạn 2 (Km31+500 đến cuối tuyến) dài 24,735km không bao gồm đoạn đi trùng Quốc lộ 21 và cầu Thịnh Long đã khởi công xây dựng trong tháng 10-2021. Đại diện Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong, nhà thầu thi công dự án cho biết: Với vai trò là tuyến giao thông huyết mạch quan trọng mang tính động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nên dự án được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của UBND các huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu, Nghĩa Hưng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ công tác thi công. Với phương châm “có mặt bằng đến đâu, triển khai thi công đến đó” Công ty đã huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị để đảm bảo kế hoạch tiến độ các hạng mục của cả 2 gói thầu. Nhờ đó, đến hết tháng 1-2022, giá trị xây lắp đã thực hiện là 500/963 tỷ đồng, đạt 51% tổng khối lượng. Ở gói thầu số 1, đoạn qua địa bàn huyện Giao Thủy đã thi công 17,4/19,29km nền đường đến lớp móng cấp phối đá dăm đạt 90%, đang tiến hành xử lý nền đất yếu và chờ lún; thi công lớp đá xô bồ, móng cấp phối đá dăm; thi công 59/61 cống thủy lợi. Đoạn qua địa bàn huyện Hải Hậu đã cơ bản thi công xong phần đắp cát nền đường các đoạn đã bàn giao mặt bằng; thi công lớp móng cấp phối đá dăm lớp dưới đạt 1,1km và đang thi công 8/9 cống thủy lợi. Gói thầu số 2 đã đạt giá trị xây lắp khoảng 100/890 tỷ đồng tương đương 11%. Hiện tại đang thi công nền đường, đắp cát xử lý nền đất yếu với khối lượng đắp cát đạt 20%, đắp lớp đá xô bồ đạt 6%, thi công tường chắn, mái đá đạt 6,5km, đang thi công 14/17 cống thủy lợi trên tuyến, 2/2 cầu trên tuyến và 3/3 cầu dân sinh. Để đảm bảo tiến độ của dự án theo mục tiêu đã đề ra, trong năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc. Ngoài ra những ngày đầu năm mới 2022, tỉnh còn tập trung chỉ đạo tiến hành các bước để trong quý I-2022 khởi công giai đoạn II dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh ta với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Cuối năm 2021 giai đoạn I của dự án đã hoàn tất thi công các đoạn tuyến gồm đoạn từ khu vực nút giao Cao Bồ đến tỉnh lộ 490C (Km00+00 - Km23+200) đầu tư mỗi bên 1 làn xe cơ giới; đoạn từ đường đầu cầu Thịnh Long đến Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông (Km36+400 đến Km46+00) đầu tư mỗi bên 2 làn xe cơ giới; đoạn đi trùng tỉnh lộ 490C (Km23+200 đến Km36+400) tận dụng đường hiện tại. Hiện đang chờ Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ GTVT) về rà soát kiểm tra hệ thống an toàn giao thông trên tuyến và chuẩn bị các thủ tục nghiệm thu hoàn thành trước khi bàn giao đưa vào khai thác sử dụng các hạng mục công trình đã thi công trong giai đoạn I của dự án.

Thi công các hạng mục Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh ta với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn qua địa bàn huyện Nghĩa Hưng.

Đồng chí Đinh Văn Phương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết: Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh được UBND tỉnh giao quản lý 30 dự án (10 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, 20 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp), trong đó có 15 dự án đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư, 9 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư... Trong năm 2021, đơn vị đã khởi công 9 dự án đầu tư xây dựng mới (8 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp và 1 dự án hạ tầng giao thông). Bên cạnh đó, trong năm 2021, Ban đang khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Tỉnh ủy; trụ sở HĐND - UBND tỉnh; trụ sở làm việc Sở Công Thương và Hội Nông dân tỉnh; xây dựng nhà 4 tầng và hạng mục phụ trợ Trường THPT Trần Hưng Đạo; xây dựng nhà đa năng, cải tạo sửa chữa công trình phụ trợ Trường THPT Ngô Quyền; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Da liễu tỉnh; nhà điều trị và hạng mục phụ trợ Bệnh viện Phổi Nam Định; xây dựng tuyến đường bộ ven biển (đoạn từ Km31+500 đến cuối tuyến); tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh ta với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 2; tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển. Phát huy kết quả đã đạt được, trong năm 2022 Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh phấn đấu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư để triển khai các dự án trọng điểm để góp phần xây dựng và phát triển tỉnh ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Năm 2022 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh. Việc đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm tạo cơ hội và động lực quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như tạo lợi thế cạnh tranh, thu hút đầu tư vào tỉnh./.

Bài vả ảnh: Thành Trung