Giao Châu hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Mùa xuân mới đã đến từng nhà với niềm hy vọng năm mới bình an, phát triển của người dân khắp các làng quê toàn tỉnh. Ở xã nông thôn mới (NTM) nâng cao Giao Châu (Giao Thuỷ), khí thế xuân này lại càng thêm rộn ràng, phấn khởi với một sức sống mới từ những thành tựu phát triển nông thôn, đường có hoa, hạ tầng kiên cố, giao thông sạch đẹp.

Tuyến đường hoa kiểu mẫu tại xóm Mỹ Bình, xã Giao Châu.

Năm 2016, xã Giao Châu đã hoàn thành xây dựng NTM. Thực hiện chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, toàn xã tiếp tục hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2016-2020. Đảng uỷ, chính quyền xã đã thống nhất, quán triệt quan điểm xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, một quá trình liên tục “có điểm xuất phát, khởi đầu mà không có điểm kết thúc”. Xã đã tập trung rà soát, đánh giá thực tế các tiêu chí so với quy định, từ đó lập và triển khai kế hoạch xây dựng NTM nâng cao. Giao cơ sở các thôn, xóm tổ chức các hội nghị để triển khai quán triệt phổ biến kế hoạch, chủ trương tạo sự thống nhất, đồng thuận từ xã đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao. Xã cụ thể hoá các nội dung chỉ đạo hướng dẫn về thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2018-2021 của tỉnh, huyện thành từng nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể đến các cán bộ, nhân viên, hội, đoàn thể chính trị - xã hội theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ; lấy xóm làm địa bàn hạt nhân chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM nâng cao”.

Xã đã xây dựng và tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực là giống lúa Bắc thơm số 7, Nếp, Đài thơm 8. Năm 2021, xã đã xây dựng được 3 vùng cánh đồng “3 cùng” sản xuất hiệu quả, 1 cánh đồng lớn với diện tích trên 36ha tại xóm Châu Sơn sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đã được Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cùng với sản xuất nông nghiệp, xã đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề dịch vụ, tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 61,02 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,63%. Kinh tế phát triển nên người dân, doanh nghiệp có điều kiện tích cực chung sức cùng các cấp chính quyền đầu tư xây dựng NTM nâng cao. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2016-2021 của toàn xã đạt 46,587 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước là 28,71 tỷ đồng; vốn nhân dân đóng góp là 4,140 tỷ đồng và các vốn lồng ghép dự án khác là 13,737 tỷ đồng. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã không ngừng được đầu tư cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn các tiêu chí NTM nâng cao. Năm 2021, xã đã hoàn thành xây dựng nhà đa năng, nhà hiệu bộ và các phòng chức năng Trường Tiểu học Giao Châu với kinh phí 6,5 tỷ đồng; tiếp tục thi công xây dựng nhà đa năng, 8 phòng học và các hạng mục phụ trợ như cổng, hàng rào, sân Trường Mầm non xã với kinh phí 8,1 tỷ đồng, đảm bảo các trường học đều đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Phối hợp hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tập trung ở cánh đồng Nhị Trùng phục vụ 3 xã Giao Châu, Giao Long, Bạch Long. Ngoài ra, xã hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng mô hình phân loại rác thải tại nguồn ở gia đình các xóm. Hiện tại, xóm Minh Thắng đã bố trí thùng rác 2 ngăn trên đường trục các thôn xóm; xóm Mỹ Bình khuyến khích người dân xử lý rác thải hữu cơ tại nhà bằng men vi sinh; các hộ gia đình đảm bảo “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Xã quan tâm, tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao duy trì tại các điểm nhà văn hóa xóm. 7/7 xóm đã được công nhận đạt chuẩn xóm văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,7%. 96% số hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng nước sạch, rác thải sinh hoạt được tổ dịch vụ thu gom đưa về khu xử lý tập trung của xã, 2 lần/tháng xã phát động tổng vệ sinh môi trường toàn xã. Tại các khu dân cư đã xây dựng bể xử lý nước thải trước khi xả ra kênh mương. An ninh trật tự trên địa bàn xã đảm bảo. Kết quả tham vấn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM nâng cao đã có 91,2% người dân nhất trí. Đến nay, 19/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao của xã đã đạt và cơ bản đạt; riêng xóm Minh Thắng, Minh Lạc đã đạt xóm NTM kiểu mẫu.

Năm 2022, xã tiếp tục hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình nhà 2 tầng 8 phòng học chức năng Trường Mầm non xã để đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất phục vụ dạy và học của nhà trường. Tiếp tục mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trục chính của xã, dong ngõ xóm với phương thức UBND xã hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư đối với các tuyến đường liên xóm, liên xã và 30% kinh phí với các tuyến đường dong ngõ xóm. Tiếp tục triển khai các cuộc vận động nhân dân ủng hộ kinh phí hoàn thiện cứng hoá kênh mương, đường trục chính nội đồng theo Đề án “Cứng hoá đường nội đồng”. Bằng sự chung sức, nỗ lực thực hiện các tiêu chí, chính quyền và nhân dân xã Giao Châu phấn đấu trong năm 2022, sẽ hoàn thành kế hoạch xây dựng các xóm: Thuỷ Thành, Minh Tân, Lạc Thuần đạt xóm NTM kiểu mẫu. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đạt 100 triệu đồng/người trở lên, số xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là 7 xóm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% trở lên, 100% số xóm thực hiện phân loại rác thải tại nguồn./.

Bài và ảnh: Đức Toàn