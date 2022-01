Xuân Trường thúc đẩy thu hút đầu tư

Nhằm thu hút các dự án lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao, có khả năng đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách Nhà nước, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, huyện Xuân Trường đã tăng cường các giải pháp tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, hấp dẫn nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Nhờ các cấp chính quyền huyện Xuân Trường tích cực hỗ trợ, chỉ trong 6 tháng, Công ty Cổ phần nước sạch Hoàng Gia 2 đã hoàn tất thi công, đưa vào khai thác Nhà máy nước sạch tại xã Xuân Ninh.

Năm 2021, toàn huyện đã bố trí 218 tỷ 685 triệu đồng vốn ngân sách Nhà nước (trong đó nguồn ngân sách huyện quản lý là 78 tỷ 709 triệu đồng, nguồn ngân sách tỉnh quản lý là 139 tỷ 976 triệu đồng) để đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng 10/11 công trình, dự án do UBND huyện quản lý; 25/45 công trình, dự án do UBND cấp xã làm chủ đầu tư. Tập trung triển khai đầu tư các dự án tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội như: cải tạo, sửa chữa tuyến đường đô thị từ nút giao Quốc lộ 21 tới cầu Lạc Quần về trung tâm huyện; lắp đặt, nâng cấp hệ thống đèn, điện chiếu sáng đô thị từ nút giao đầu cầu Lạc Quần đến trung tâm huyện và lắp đặt camera an ninh trên địa bàn huyện; mở rộng 9,16ha Cụm công nghiệp Xuân Tiến để tạo quỹ đất sạch cung ứng cho doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng phát triển sản xuất, kinh doanh. Huyện còn phối hợp triển khai 4 dự án cải tạo, sửa chữa lưới điện với tổng vốn đầu tư 20 tỷ đồng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất, kinh doanh và điện sinh hoạt của nhân dân. Huyện tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện các quy hoạch làm cơ sở xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung trình tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn gồm: Khu công nghiệp Xuân Hồng; Cụm công nghiệp Bắc Câu tại thị trấn Xuân Trường quy mô 16ha, đề xuất chuyển Khu công nghiệp Xuân Kiên về Cụm công nghiệp Thượng Thành để quy hoạch thành Khu công nghiệp Thượng Thành cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt và định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp của huyện đến năm 2030. Những nỗ lực kể trên giúp huyện tiếp tục tạo chuyển biến mới trong thu hút đầu tư. Trong đó huyện đã hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng, giao đất cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh như: Công ty TNHH Biển Đông, Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng Trường Phát, Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng Huy Bài (thị trấn Xuân Trường), Công ty Taxi Thủ đô (xã Thọ Nghiệp), Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Xuân Ngọc (xã Xuân Ngọc), Công ty cổ phần Xăng dầu Trường An (xã Xuân Kiên), Công ty cổ phần Fukyo (xã Xuân Hòa). Năm 2021, dù chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 nhưng các doanh nghiệp cũ và mới thành lập của huyện tiếp tục góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) toàn huyện đạt 6.726 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; giá trị hàng hoá xuất khẩu 38,2 triệu USD, đạt 100% kế hoạch.

Năm 2022, huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các biện pháp thúc đẩy thu hút đầu tư. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác sau quy hoạch xây dựng bảo đảm đồng bộ các quy hoạch, kiên quyết không để các vướng mắc, bất cập về quy hoạch làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư dự án phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Quản lý và thực hiện nghiêm quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội định hướng đến năm 2030 của huyện và các xã, thị trấn; hoàn thành lập quy hoạch xây dựng chung các xã đến năm 2030; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030; lập quy hoạch chi tiết một số khu dân cư tập trung trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng quy hoạch các phân khu chức năng dọc tỉnh lộ 489C mới từ Lạc Quần đến cầu Sa Cao; tuyến nhánh đi Giao Thủy và các tuyến đường mới được tỉnh nghiên cứu quy hoạch gồm: Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển, Lạc Quần - Yên Định, Lạc Quần - Ngô Đồng đảm bảo không gian phát triển lâu dài, quỹ đất đủ lớn, vị trí thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư lớn. Dự kiến giai đoạn 2021-2025, huyện sẽ bố trí, phân bổ 603 tỷ 916 triệu đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước để tập trung đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng triển khai thi công các dự án đường giao thông thuộc huyện quản lý, đường giao thông liên xã bằng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất khu đô thị và các khu dân cư tập trung. Từng bước triển khai thực hiện các dự án: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu thương mại - dịch vụ tổng hợp khu vực chân cầu Lạc Quần; xây dựng hạ tầng khu đô thị và các khu dân cư tập trung; thu hút xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh... Củng cố và phát triển mạng lưới đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; đào tạo kỹ năng nghề mềm, ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại công khai giữa lãnh đạo huyện với cộng đồng doanh nghiệp; phát huy hiệu quả đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của huyện để tiếp nhận và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến, thu hút đầu tư bằng các biện pháp trọng tâm gồm: Tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết về “Chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; nghị quyết của Huyện ủy về “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” huyện và các xã, thị trấn; tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh ở mức độ 3, 4 cho người dân, doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận thông tin về quy hoạch; tăng cường giới thiệu, quảng bá về môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh trong công tác thu hút đầu tư. Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân về đầu tư tại huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý về dự án đầu tư như đất đai, xây dựng, môi trường. Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2030.

Với các giải pháp đồng bộ kể trên, huyện Xuân Trường phấn đấu năm 2022 tiếp tục thu hút được các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước có công nghệ cao, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Phấn đấu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng (theo giá so sánh năm 2010) đạt 10.024 tỷ đồng, giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt 40,2 triệu USD. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, tổng vốn thu hút đầu tư đạt trên 3.442 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân đạt trên 3.130 tỷ đồng./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy