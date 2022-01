Vốn tín dụng chính sách tiếp sức cho người nghèo vượt bão dịch COVID-19

Gần 20 năm qua, nhất là trong hai năm 2020, 2021 khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lan rộng, nguồn vốn chính sách vẫn được khơi thông, chảy đều khắp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh đã kiên nhẫn, linh hoạt, chủ động trong việc huy động nguồn vốn, thực hiện phương châm “giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã” tích cực giúp người dân vay vốn thuận lợi để khôi phục, phát triển sản xuất.

Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tại gia đình anh Trần Văn Tiễu, xóm 2A, xã Hải Anh (Hải Hậu).

Theo Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh, điểm thuận lợi lớn nhất trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp lúc này chính là Đảng bộ, chính quyền các địa phương luôn dành sự quan tâm lớn cho công tác giảm nghèo; quyết liệt chỉ đạo việc tập trung các nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách thông qua Ngân hàng CSXH. Minh chứng rõ nét là đến hết ngày 31-12-2021, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH đạt 3.437,9 tỷ đồng, tăng 223,9 tỷ đồng (6,97%) so với đầu năm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể ở tỉnh đã quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH và chỉ đạo sâu sát việc tập trung các nguồn vốn uỷ thác từ địa phương vào một đầu mối quản lý là Ngân hàng CSXH. Hàng năm, UBND tỉnh và các huyện đều cân đối nguồn vốn ngân sách, bổ sung, nâng nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH để tạo nguồn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khó khăn. Các nguồn vốn được Trung ương cấp, của địa phương ủy thác… đã được đội ngũ cán bộ, nhân viên tín dụng chính sách cùng những cán bộ chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác đã phối hợp chuyển tải về khắp địa bàn đến 215 điểm giao dịch xã, phường, thị trấn. Mạng lưới 3.004 Tổ tiết kiệm và vay vốn được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động đang làm “cầu nối” vững chắc của Ngân hàng CSXH, cùng kề vai sát cánh với cán bộ tín dụng thực hiện phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, làm cho đồng vốn chính sách đến đúng đối tượng trong diện thụ hưởng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, hầu hết người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách. Năm 2021, doanh số cho vay đạt 1.151,7 tỷ đồng, bằng 106,8% năm trước, với 30.459 lượt khách hàng được vay vốn; trong đó, có 2.174 lượt học sinh, sinh viên nhận vốn kỳ tiếp theo. Dư nợ đến hết ngày 31-12-2021 đạt 3.437,4 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 223,8 tỷ đồng (6,97%), đạt 100% kế hoạch dư nợ, với 97.379 khách hàng đang có dư nợ. Tăng trưởng dư nợ tập trung ở các chương trình: Hộ mới thoát nghèo tăng 172,3 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng 112,1 tỷ đồng; nhà ở xã hội tăng 34,7 tỷ đồng; giải quyết việc làm tăng 18,5 tỷ đồng. Các huyện đều có dư nợ tăng trưởng so với năm trước, trong đó đơn vị có mức tăng trưởng cao như: Ý Yên tăng 45,8 tỷ đồng; Hải Hậu tăng 35,9 tỷ đồng; Nghĩa Hưng 34,5 tỷ đồng; Giao Thủy, Nam Trực tăng 25,4 tỷ đồng.

Cùng cán bộ tín dụng chúng tôi đến thăm gia đình anh Trần Văn Tiễu ở xóm 2A, Hải Anh (Hải Hậu), một hộ mới thoát nghèo của xã. Tiếng máy trong xưởng xẻ gỗ, tiếng đục vẫn nhịp nhàng vang lên đều đặn xua tan cái giá lạnh của ngày đông giáp Tết. Anh Tiễu chia sẻ: “Dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tiêu thụ đồ gỗ mỹ nghệ của gia đình; trong khi đó, tôi vẫn phải đảm bảo việc làm của 15 lao động đang làm cho xưởng của gia đình. Do đó, gia đình gặp khó khăn không nhỏ về vốn”. Được Hội Phụ nữ xã giúp đỡ tiếp cận với vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH Hải Hậu, gia đình đã được vay 100 triệu đồng từ chương trình vay hộ mới thoát nghèo để duy trì hoạt động ổn định, trả lương cho lao động. Anh Tiễu chia sẻ: “Đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của gia đình đã ổn định trở lại. Chúng tôi rất cảm ơn nguồn vốn ưu đãi kịp thời, đúng lúc của Ngân hàng CSXH đã giúp vượt qua quãng thời gian khó khăn do dịch bệnh COVID-19”. Hiệu quả và ảnh hưởng từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã được lãnh đạo tỉnh và người dân ghi nhận. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, trong năm 2021, đã có 5.848 hộ nghèo, hộ cận nghèo, 4.647 hộ mới thoát nghèo và 17.790 đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần giúp 1.421 hộ thoát nghèo, 2.898 hộ thoát cận nghèo; tạo việc làm cho 1.714 lao động; 2.823 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; xây dựng 30.646 công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; hỗ trợ kinh phí xây dựng mới 91 căn nhà ở cho người có thu nhập thấp, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. Cùng với đó, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh là một trong những ngân hàng tiên phong chung tay chia sẻ cùng toàn tỉnh và các địa phương, cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, cán bộ, công nhân viên, người lao động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã góp công sức, tiền của xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, trao tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho người có công; chung tay cùng các cấp, ngành ủng hộ trang thiết bị vật chất phục vụ chống dịch COVID-19.

Năm 2022, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh chính thức bước sang năm thứ 20 xây dựng và trưởng thành song hành cùng với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một phần năm của thế kỷ 21 chưa phải là dài nhưng Ngân hàng đã góp phần thiết thực trong tiến trình xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an sinh xã hội. Đặc biệt, tới đây, tỉnh phấn đấu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, phấn đấu đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) giảm từ 1-1,5%. Do đó, từ ngày mai, trên dặm dài hành trình phát triển, giảm nghèo, Ngân hàng CSXH tỉnh cam kết luôn bền bỉ, đồng hành trọn vẹn với người nghèo và các đối tượng chính sách, tiếp tục tham gia tích cực, làm công cụ đắc lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh trong hành trình vì công bằng và an sinh xã hội./.

Bài và ảnh: Đức Toàn