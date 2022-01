Sôi nổi phong trào thi đua khối doanh nghiệp có vốn Nhà nước

Khối Thi đua các doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh hiện có 7 đơn vị gồm 3 Công ty TNHH một thành viên: Xổ số kiến thiết Nam Định, Nông nghiệp Rạng Đông, Nông nghiệp Bạch Long; 4 Công ty cổ phần: Môi trường Nam Định, Công trình đô thị Nam Định, Cấp nước Nam Định, Nước sạch và Vệ sinh nông thôn Nam Định. Hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2021-2026” do UBND tỉnh phát động, trong năm 2021 cấp ủy đảng trong các đơn vị quan tâm chỉ đạo, thực hiện các chỉ tiêu thi đua cụ thể; kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt, các điển hình nhân tố mới, tạo không khí sôi nổi, có tác dụng tích cực động viên, khích lệ phong trào thi đua ngay từ cơ sở.

Vận hành hệ thống cấp nước sạch nông thôn tại xã Xuân Ninh (Xuân Trường).

Trên lĩnh vực môi trường và đô thị, triển khai phong trào thi đua “Xanh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy nổ”; “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật”, hai Công ty cổ phần: Môi trường Nam Định, Công trình đô thị Nam Định đã thực hiện tốt các dịch vụ về xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, trang trí cảnh quan đô thị, quản lý, vận hành hệ thống cấp, thoát nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố Nam Định. Trong năm 2021, các tuyến vỉa hè, cảnh quan khu vực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Nhà văn hóa 3-2, hồ Vị Hoàng... đã được Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định thực hiện cải tạo, nâng cấp, bổ sung nhiều cây xanh, hệ thống chiếu sáng đã góp phần đưa bộ mặt đô thị ngày càng khang trang. Bên cạnh đó, một số công trình thoát nước mới ở thành phố được Công ty xây dựng xong và đưa vào sử dụng như cống thoát nước đường Kênh, đoạn từ đường Đông A đến cống Quán Tây; cống thoát nước Mạ Điện, đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Song Hào. Đến nay, công trình cống thoát nước nối từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Thượng Lỗi đang đầu tư, đạt khoảng 60% khối lượng dự kiến khi hoàn thành sẽ góp phần thoát nước khu vực. Công ty cổ phần Môi trường Nam Định đang từng bước đầu tư, đổi mới phương thức vận chuyển rác thải từ xe đẩy thủ công sang xe điện, xe có động cơ nhằm nâng công suất lên gấp 3 lần. Mỗi ngày, Công ty thường xuyên huy động 34 xe chuyên dụng vận chuyển hơn 250 tấn rác thải đến địa điểm xử lý, bảo đảm môi trường sạch, đẹp, an toàn phục vụ các tầng lớp nhân dân thành phố. Lĩnh vực nước sạch và vệ sinh nông thôn, Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định đang quản lý, vận hành hệ thống cấp nước sạch với công suất 105.000m3 mỗi ngày, đêm, cung cấp nước phục vụ hơn 145 nghìn khách hàng sinh hoạt, sản xuất công nghiệp tại địa bàn thành phố Nam Định, một số xã, thị trấn ở các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên, Trực Ninh. Trước đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định đã bố trí 2 ca trực làm việc liên tục theo phương châm “4 tại chỗ”. Cùng với chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động, năm 2021 Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định đã ủng hộ Quỹ vắc-xin của tỉnh hơn 500 triệu đồng. Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn Nam Định đang quản lý 2 chi nhánh cấp nước, 12 nhà máy nước với tổng công suất 88.300m3 mỗi ngày, đêm, cấp nước cho gần 146 nghìn khách hàng trên địa bàn 74 xã, thị trấn trong toàn tỉnh. Hiện nay, Công ty đang từng bước cải tạo, nâng công suất các nhà máy và mở rộng phạm vi cấp nước đến các xã lân cận nhằm không ngừng mở rộng thị trường, phục vụ phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở các địa phương. Ở lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hai Công ty TNHH một thành viên: Nông nghiệp Rạng Đông (Nghĩa Hưng), Nông nghiệp Bạch Long (Giao Thủy) đang cố gắng khắc phục khó khăn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn khu vực ven biển khai thác hiệu quả 907ha mặt đất, mặt nước được giao quản lý bằng cách tăng cường thâm canh các giống lúa mới cho giá trị kinh tế cao; tích cực nuôi trồng thủy đặc sản; kinh doanh giống cây, giống con, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, thuốc thú y; chế biến sản phẩm nông nghiệp, tìm thị trường tiêu thụ cho bà con nông dân. Trong lĩnh vực tài chính, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng trong năm 2021 Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định đã chỉ đạo 5 phòng, ban chuyên môn, 1 Chi nhánh Xổ số thành phố Nam Định, 9 trung tâm kinh doanh các loại hình xổ số ở cấp huyện nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ UBND tỉnh giao với tổng doanh thu đạt 140,7 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, nộp ngân sách 30,4 tỷ đồng, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 96 người lao động. Trong năm, Công ty đã nghiên cứu, đưa ra thị trường 2 loại hình sản phẩm mới phục vụ người chơi đó là xổ số lô tô 2 số đọ thưởng 27 giải và xổ số lô tô 2 số đọ thưởng so với giải nhất thu hút nhiều người tham gia, góp phần giảm thiểu tệ nạn cờ bạc, số đề, cá độ hoạt động phi pháp, tràn lan, trốn thuế, thoát ly sự quản lý của Nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Đồng chí Bùi Quang Vũ, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định, Khối trưởng Khối Thi đua các doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021 phấn khởi cho biết, trong năm qua, các doanh nghiệp trong Khối Thi đua đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2021, doanh thu của 7 doanh nghiệp trong Khối Thi đua ước đạt 771,45 tỷ đồng, thu nộp ngân sách hơn 73 tỷ đồng, bảo đảm việc làm, thu nhập cho 1.652 lao động, tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo do các tổ chức phát động hơn 1,1 tỷ đồng. Bước sang năm mới 2022, các doanh nghiệp trong Khối Thi đua tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra, đóng góp vào thành tích chung xây dựng tỉnh ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Xuân Thu