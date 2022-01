Quyết liệt đấu tranh chống gian lận thương mại dịp cuối năm

Càng gần Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh càng trở nên sôi động. Đây cũng là thời điểm các “gian thương” gia tăng vi phạm buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm trục lợi người tiêu dùng. Chủ động ngăn ngừa gian lận thương mại, bảo đảm bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Nam Định đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra phân bón trên địa bàn huyện Ý Yên.

Nhận định rõ những bất thuận trong công tác QLTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 có diễn biến phức tạp hơn mọi năm do thời gian dài ảnh hưởng dịch COVID-19 nên sản xuất, kinh doanh của các cơ sở doanh nghiệp bị đình trệ, sức mua của người dân giảm và xu hướng tiêu dùng các sản phẩm có mức giá bình dân. Gian lận thương mại không chỉ phức tạp ở hoạt động mua bán trực tiếp mà đáng chú ý và khó đấu tranh là trong hoạt động thương mại điện tử. Các hành vi gian lận thương mại tập trung chủ yếu gian lận về hóa đơn chứng từ để trốn thuế, chất lượng hàng hóa không đúng với công bố; không thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; niêm yết giá hàng hóa cao, không đúng với giá trị thật hoặc dùng “chiêu bài” giảm giá, đại hạ giá trà trộn bán hàng nhái, kém chất lượng… để thu lời bất chính. Trong khi đó, những vụ vi phạm an toàn thực phẩm chủ yếu là kinh doanh các mặt hàng rau, củ, quả bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng; thịt gia súc, gia cầm, thủy sản còn dư lượng kháng sinh, sử dụng các hóa chất, phụ gia không đúng quy định trong chế biến, bảo quản. Để ngăn chặn tình trạng đó, lực lượng QLTT đã ban hành Kế hoạch số 545/KH-QLTT ngày 24-11-2021 triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đợt cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước trong và sau Tết xuyên suốt từ cuối tháng 11-2021 đến cuối tháng 2-2022. Trong đó, lực lượng QLTT tập trung 100% quân số, bố trí trực, bám sát thị trường 24/24 giờ để kiểm tra, giám sát, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình thị trường, đề xuất kịp thời các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, xây dựng phương án và chủ trì mở các đợt kiểm tra liên ngành đối với những mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, như: bánh, mứt, kẹo, rượu, thuốc lá, nước giải khát; các sản phẩm thực phẩm từ gia súc, gia cầm; quần áo, phụ kiện thời trang; dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, rượu, thuốc lá... Lực lượng QLTT phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Thuế, Thanh tra Nông nghiệp, Khoa học và Công nghệ, chính quyền các phường, xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát những mặt hàng liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, vật tư nông nghiệp. Trọng tâm kiểm tra là nơi phát luồng hàng hóa lớn như cơ sở sản xuất, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, kho chứa hàng đông lạnh. Lực lượng QLTT còn tập trung kiểm tra hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại của tổ chức, cá nhân trên một số tuyến phố khu vực nội thành nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thẩm lậu vào thị trường nội địa. Để hỗ trợ cho công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, Lực lượng QLTT còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp không tham gia, tiếp tay và cùng tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, mua bán, hàng cấm, hàng giả; yêu cầu cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết “Không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, kém chất lượng”. Định kỳ hàng tuần khảo sát tình hình thị trường về cung cầu và giá các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá, các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, từ đó phát hiện những vấn đề bức xúc, nổi cộm để có biện pháp xử lý kịp thời.

Lực lượng Quản lý thị trường thu giữ bánh kẹo nhập lậu trên địa bàn thành phố Nam Định.

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu, trong đợt ra quân hưởng ứng đợt cao điểm, lực lượng QLTT đã ngăn chặn kịp thời nhiều tụ điểm phát sinh cung ứng nguồn hàng giả, hàng kém chất lượng. Điển hình là vụ việc ngày 16-12-2021, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục QLTT Nam Định) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo Hương Anh tại địa chỉ: Lô 63, 65, 67 Trịnh Hoài Đức, xã Lộc An (thành phố Nam Định), phát hiện khoảng 1.000 sản phẩm quần áo các loại nhập lậu. Quá trình xác minh vụ việc, bà Vũ Thị Hương, chủ cơ sở kinh doanh khai nhận bà đã mua trôi nổi số hàng hóa trên thị trường nội địa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và các tài liệu kèm theo hàng hóa theo quy định, trên nhãn không thể hiện thông tin về nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. Cục QLTT quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở kinh doanh quần áo Hương Anh 15 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá gần 48 triệu đồng. Tiếp đó lực lượng QLTT đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc lưu thông cung ứng ra thị trường hơn 500kg bánh kẹo nhập lậu không rõ chất lượng tại tổng kho khu vực thành phố Nam Định và gần 500kg thịt lợn sề, giò, chả tại khu vực huyện Nam Trực không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Với sự chỉ đạo quyết liệt chủ động đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại của toàn thể cán bộ, kiểm soát viên, Cục QLTT Nam Định đã góp phần ổn định thị trường giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm các mặt hàng đúng chất lượng, giá cả hợp lý trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương