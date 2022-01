Ðồng hành cùng doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ban Quản lý các KCN tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp “thực hiện mục tiêu kép” - vừa phòng chống dịch an toàn, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Quản lý đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại KCN Hòa Xá. Từ tháng 5-2021, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng tháng, Ban Quản lý các KCN tỉnh ban hành các văn bản gửi các doanh nghiệp đôn đốc hướng dẫn về tăng cường đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Sản xuất các sản phẩm vải, sợi tại Công ty Cổ phần Dệt Bảo Minh, Khu Công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản). Ảnh: Thành Trung

Trong đó, yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp tiến hành tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị mình theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch, phương án, kịch bản phòng, chống dịch, phương án tổ chức sản xuất, tổ chức lao động của doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện ứng phó chủ động, hiệu quả nếu dịch bệnh xảy ra tại doanh nghiệp. Yêu cầu người lao động ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp mình. Bên cạnh đó, Ban còn tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là việc gia hạn nộp thuế. Hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện các phương án sản xuất trong điều kiện dịch bệnh lây lan, giảm tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đối với sản xuất. Duy trì hoạt động của các tổ công tác liên ngành kiểm tra doanh nghiệp trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch, kiên quyết tạm dừng sản xuất đối với các nhà máy không bảo đảm các yếu tố phòng, chống dịch.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Quản lý các KCN đã vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong các KCN trên địa bàn tỉnh chung tay quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, đã có 16 nhà đầu tư trong và ngoài nước tại các KCN Bảo Minh, Rạng Đông, Hòa Xá hưởng ứng lời kêu gọi, ủng hộ số tiền 4 tỷ 680 triệu đồng và 101 nghìn USD (tương đương 2 tỷ 316 triệu đồng) với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó thực hiện thắng lợi đẩy lùi dịch bệnh, đưa hoạt động sản xuất trở lại bình thường, góp phần thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh.

Mặc dù các doanh nghiệp KCN phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19, song với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành chức năng trong tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các doanh nghiệp KCN. Hoạt động sản xuất kinh doanh của hơn 150 doanh nghiệp trong các KCN cơ bản ổn định, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Đến ngày 31-12-2021, có 5 dự án đăng ký mới, trong đó có 3 dự án đầu tư trong nước và 2 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 2.342 tỷ đồng và 2,6 triệu USD; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 lượt dự án, trong đó có 6 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng thêm là 13,2 triệu USD và 29,8 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trong các KCN có 184 dự án đầu tư của 160 nhà đầu tư thứ cấp; trong đó có 53 dự án của 49 nhà đầu tư nước ngoài. Tổng số vốn đăng ký là 7.987 tỷ đồng và 1,021 tỷ USD, vốn thực hiện là 5.239 tỷ đồng và 700,226 triệu USD.

Năm 2022, dự báo dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, Ban Quản lý các KCN tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp về đầu tư tại các KCN của tỉnh, nhất là thu hút đầu tư vào KCN Dệt may Rạng Đông; ưu tiên thu hút các dự án có vốn lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 ổn định sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh./.

Việt Thắng