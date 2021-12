Vụ đông sớm ở Yên Dương

Vụ đông sớm ở Yên Dương

Những năm gần đây, cây vụ đông ở xã Yên Dương (Ý Yên) đã có thương hiệu, các loại rau màu đã trở thành cây trồng chủ lực ở các thôn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở địa phương.

Chị Nguyễn Thị Ngát, thôn Trung, thu hoạch lứa su hào sớm để xuất bán cho thương lái ở Hà Nội về đặt hàng.

Về Yên Dương những ngày này, trên khắp các xứ đồng của thôn Cẩm, Khả Lang, Trung, Vũ Xuyên… các loại su hào, bắp cải, xà lách, hành, tỏi, cải bó xôi phủ kín một màu xanh non, đầy sức sống báo hiệu vui lại thêm một vụ đông thắng lợi. Tại cánh đồng thôn Trung, chị Nguyễn Thị Ngát đang nhanh tay xếp những củ su hào bầu bĩnh, căng tròn lên xe chở về cho các thương lái. Chị Ngát cho biết, vụ đông năm nay, thời tiết đầu vụ không thuận, mưa to kéo dài gây ngập úng, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Được UBND xã, HTX nông nghiệp khuyến cáo, động viên, gia đình tôi đã cố gắng trồng hết hơn 4 sào su hào, bắp cải. Sau những khó khăn đầu vụ, thời tiết, khí hậu dần “chiều lòng người”, các loại cây trồng vụ đông được tập trung chăm sóc nên sinh trưởng, phát triển tốt. Các trà rau màu sớm đã bắt đầu cho thu hoạch và được các thương lái từ Hà Nội, Hải Phòng về tận ruộng thu mua với giá từ 5.000-5.500 đồng/củ su hào, cao gấp rưỡi so với vụ đông năm ngoái… Còn tại điểm tập kết rau của gia đình chị Trần Thị Loan ở thôn Cẩm, hàng chục chị đang cắt tỉa, làm sạch, đóng gói rau chờ xe của thương lái về lấy hàng. Chị Loan cho biết, hiện những loại rau màu vụ đông sớm như: su hào, bắp cải, hành hoa, súp lơ trắng, các loại rau thơm đã bắt đầu vào vụ thu hoạch. Điều đáng ghi nhận là chất lượng các loại rau màu của Yên Dương bảo đảm được các thương lái từ Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Nam Định... tin tưởng lựa chọn, đưa xe ô tô tải về tận ruộng thu mua nên bà con không lo ế hàng, lại giảm bớt công sức, thời gian, chi phí vận chuyển đi tiêu thụ, góp phần tăng thu nhập cho người sản xuất.

Đồng đất Yên Dương chủ yếu là đất pha cát, đất thịt nhẹ, điều kiện tưới, tiêu thuận lợi, bà con nông dân luôn cần cù, chịu khó, giàu kinh nghiệm trong việc canh tác là tiền đề quan trọng tạo nên một vụ đông bội thu. Vụ đông năm nay, xã Yên Dương trồng gần 95ha rau màu các loại, trong đó có trên 60% diện tích là các giống cây rau màu sớm. Mặc dù bước vào sản xuất vụ đông gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng UBND xã Yên Dương đã chỉ đạo Ban Nông nghiệp xã phối hợp với HTX Dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn người dân chủ động lách thời tiết gieo trồng, chăm sóc cây rau màu theo quy trình hướng dẫn của ngành Nông nghiệp. Nhờ đó, toàn bộ diện tích rau màu vụ đông đều sinh trưởng, phát triển tốt và bắt đầu cho thu hoạch với năng suất, chất lượng cao. Chị Nguyễn Thị Hòa ở thôn Cẩm cho biết: Năm nay, phong trào trồng cây vụ đông ở thôn phát triển mạnh, nông dân chúng tôi không cho đất nghỉ. Gia đình tôi lên luống trồng su hào Hàn Quốc là giống có năng suất cao và đang được thị trường ưa chuộng nên dễ tiêu thụ. 40-45 ngày một lứa, trung bình mỗi sào su hào cho thu nhập 3,5-4 triệu đồng cũng được khoản thu khá. Cùng chung chia sẻ, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Dương, Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: Ngoài việc khuyến cáo bà con lựa chọn các loại giống rau tốt, có thị trường tiêu thụ ổn định, tích cực tổ chức dọn vệ sinh đồng ruộng, làm đất bảo đảm kỹ thuật, Ban Nông nghiệp xã phối hợp với HTX thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, tăng cường cải tạo đất bằng phân hữu cơ, chú ý phòng, trừ các loại sâu bệnh trên rau màu như bệnh héo xanh, mốc sương mai, xoăn lá... Nhờ đó đến nay phần lớn diện tích cây trồng vụ đông sớm của các thôn đã cho thu hoạch, năng suất cao, bán được giá nên bà con rất phấn khởi. Cụ thể, giá bắp cải 12-13 nghìn đồng/kg, súp lơ trắng 22-25 nghìn đồng/kg... cao hơn từ 1,3-1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tính ra với giá bán này người trồng rau có lãi từ 3,5-4 triệu đồng/sào/lứa. Điều đáng ghi nhận là mặc dù năm nay thời tiết diễn biến phức tạp, giá các loại vật tư tăng cao nhưng xã đã tích cực hướng dẫn nông dân đưa các giống rau màu là thế mạnh của địa phương, có khả năng chống chịu tốt với điều kiện khí hậu diễn biến thất thường, kháng bệnh tốt, sinh trưởng và phát triển mạnh và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương vào gieo trồng. Đồng thời chủ động điều hành, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông ngay từ đầu năm, tích cực tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ thuật canh tác cho bà con nông dân, chú trọng hỗ trợ việc trông coi, bảo vệ mùa màng, chủ động tưới, tiêu, tổ chức diệt chuột tập trung để bảo vệ sản xuất. Bên cạnh đó, HTX Dịch vụ nông nghiệp cũng chủ động lựa chọn các đơn vị uy tín cung cấp giống rau màu cho bà con; đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu sản xuất, nhất là khâu làm đất nên bảo đảm thời vụ gieo trồng theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng rau màu. Ngoài ra, HTX Dịch vụ nông nghiệp còn liên kết với một số siêu thị, đại lý, cửa hàng nhận bao tiêu sản phẩm, bảo đảm đầu ra cho các loại nông sản, tạo thu nhập ổn định cho bà con nông dân. Chú trọng nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi, bảo đảm cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, phòng, trừ sâu bệnh phục vụ sản xuất. Tiếp tục quy hoạch phát triển vùng sản xuất tập trung theo mô hình cánh đồng lớn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng phương thức sản xuất rau theo công nghệ Nhật Bản, hướng tới sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn… tạo tiền đề hình thành các chuỗi liên kết để bao tiêu và nâng cao giá trị nông sản cho nông dân. Theo đánh giá của các tiểu thương kinh doanh rau, củ, quả, giá bán các loại rau màu vụ đông sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao và ổn định trong thời gian dài. Vì vậy, UBND xã, HTX tiếp tục khuyến cáo bà con nông dân tiếp tục trồng các loại cây rau, màu ưa lạnh, nhất là bắp cải, súp lơ là các loại rau có thị trường tiêu thụ tốt để cung cấp cho thị trường.

Có thể nói, các loại rau màu vụ đông đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao thu nhập cho nông dân, đồng thời tạo nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Văn Đại