Sung túc từ trồng sung

Từ lâu cây sung cảnh được nhiều người ưa chuộng nhất là trong những ngày Tết bởi ý nghĩa sẽ mang lại sự sung túc, đủ đầy cho gia đình trong năm mới. Nhạy bén nắm bắt thị hiếu khách hàng, trồng sung cảnh được người dân xóm Nhất Đê, xã Mỹ Trung (Mỹ Lộc) thực hiện nhiều năm, nhiều hộ có thu nhập khá từ nghề. Dự kiến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, xóm sẽ cung cấp ra thị trường hàng vạn cây sung cảnh các loại.

Ông Trần Văn Khoa, xóm Nhất Đê, xã Mỹ Trung (Mỹ Lộc) sửa cây sung cảnh.

Trước kia, người dân xóm Nhất Đê chủ yếu trồng cây nông nghiệp nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Thời điểm đó, nhận thấy có nhiều người có nhu cầu chơi sung cảnh nên một số người dân trong xóm đã mạnh dạn chuyển đổi để trồng cây này. Dần dần, trồng sung cảnh trở thành nghề của xóm. Đến nay, 80% diện tích đất nông nghiệp của xóm được người dân sử dụng để trồng cây sung cảnh. Trung bình trên 1 sào trồng sung cảnh cho thu nhập từ 30-40 triệu đồng/năm, cao hơn nhiều lần so với trồng cây nông nghiệp. Đến với sung cảnh khoảng 20 năm, gia đình anh Trần Văn Khoa hiện có diện tích hơn 1.000m2. Chuẩn bị cho Tết năm nay, anh dự kiến xuất bán hơn 3.000 cây sung cảnh mi ni. Anh Khoa nhân giống cây bằng cách ươm hạt. Anh chọn những quả sung chín kỹ, sau đó tách lấy hạt và mang đi ủ mầm. Sau khi hạt nảy mầm sẽ giao ra bầu rồi đem trồng. Anh Khoa cho biết: Cây sung được nhân giống, sau ít nhất 3 năm sẽ được tiêu thụ ra thị trường. So với nhiều loại cây cảnh thì cây sung thuộc loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, tuy nhiên để có được cây sung cảnh đẹp đòi hỏi người trồng khá công phu, tỉ mỉ. Đối với loại cây sung cảnh to, gốc to, các nhà vườn phải tìm mua được cây có gốc thô đẹp, sau đó cần ít nhất 2-3 năm để uốn tỉa, chỉnh sửa theo các dáng thế đẹp. Để cây sung ra quả, ngoài yếu tố cây sung cần đạt đến độ trưởng thành nhất định thì cần thêm bí quyết của người làm vườn. Đối với cây sung cảnh mi ni không đòi hỏi kỹ thuật cầu kỳ, hầu hết người làm vườn đều có thể làm được. Quá trình chăm sóc cây không cầu kỳ, chủ yếu là bảo đảm độ ẩm thường xuyên, ánh sáng tốt vì sung không ưa khô, không ưa tối. Dịp tết, cùng với quất, đào thì cây sung được khách hàng rất ưa chuộng. Giá bán cây sung cảnh loại to có thế, dáng đẹp từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi cây. Những cây sung cảnh mi ni có giá từ 200-500 nghìn đồng/cây, giá phù hợp nên rất dễ tiêu thụ. Sung mi ni thường được xuất bán nhiều tỉnh, thành phố phục vụ người dân chơi cây ngày Tết và mang bán ở chợ Viềng, các lễ hội đầu năm. Những cây còn sót lại sẽ tiếp tục được người dân chăm sóc, uốn tỉa, thêm tuổi, cây thêm giá trị. Cũng như các cây cảnh nghệ thuật khác, một cây sung được đánh giá là đẹp có dáng, thế “độc”, “lạ”, lộc lá non xanh, ngoài ra có quả nữa thì đẹp trọn vẹn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ cây sung trưởng thành (từ 3 năm tuổi trở lên) mới có khả năng ra quả. Nhiều khách hàng thích cây sung có quả để trưng bày ngày tết có thể yêu cầu người làm vườn gắn tạm thời quả ở cây sung khác vào, còn lại hầu hết chơi dáng thế và lá non, lộc của cây sung. Vài năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của các trang mạng xã hội, gia đình anh Khoa cũng đã chuyển sang bán online cây sung. Với hình thức này, cây sung cảnh có thể dễ dàng đến với người mua với chi phí thấp, hiệu quả cao và đối tượng khách hàng rộng rãi. Trung bình mỗi năm, gia đình anh Khoa thu lãi khoảng 300-400 triệu đồng từ trồng sung. Bên cạnh gia đình anh Khoa, còn nhiều gia đình trong xóm Nhất Đê có kinh tế khá giả nhờ trồng sung như gia đình các ông: Trần Văn Khỏe, Trần Văn Luyến, Nguyễn Văn Khánh... Gia đình ông Trần Văn Khỏe hiện có hàng vạn cây sung cảnh. Những ngày cuối năm, thường xuyên bắt gặp hình ảnh những chiếc xe tải đến nhà ông vận chuyển những cây sung cảnh đi tiêu thụ. Chia sẻ về bí quyết thu hút được nhiều khách hàng mua sung, ông Khỏe cho biết: “Cây sung mang ý nghĩa sung túc khi trên cây mang nhiều quả và lộc non. Vì vậy trong quá trình chăm sóc, tôi chú trọng cho cây mang nhiều quả nên nhiều người ưa chuộng, giá thành cũng cao hơn”. Để cây sung có thể cho ra nhiều quả, ông Khỏe kích thích cây sung ra quả bằng cách ngừng tưới nước 15, 20 ngày, vặt bỏ lá. Sau khi cây ra được một đợt lá mới, tiếp tục chăm sóc, cây sẽ ra nụ hoa và ra quả, thời điểm ông làm từ tháng 6 tới tháng 8 nên sung sẽ cho trái vào cuối năm. Ngoài ra, còn một cách khác để kích thích cây sung ra nhiều quả đó là dùng dao, khía vài đường gần gốc cây, cho nhựa chảy ra, như vậy cây sẽ mau cho ra quả hơn. Nếu cây trồng trong chậu, nên thay sang chậu to hơn, bổ sung phân vi sinh, ngưng tưới nước, sau 2, 3 tháng cây sẽ ra lá và quả mới.

Một mùa xuân mới đang về. Cây sung cảnh không chỉ mang niềm tin về một năm mới sung túc, ấm no, may mắn cho mỗi gia đình, mà còn mang sung túc, đủ đầy cho người trồng sung ở xóm Nhất Đê, xã Mỹ Trung từ đó có thêm động lực để phát triển, mở mang làng nghề, thực hiện làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa