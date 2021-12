Công nghiệp tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh dịch bệnh

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhưng năm 2021 ngành công nghiệp tỉnh ta vẫn tăng trưởng khá, góp phần quan trọng trong bức tranh kinh tế chung nhiều khởi sắc của tỉnh, đưa tổng sản phẩm GRDP ước tăng 7,7% so với năm 2020. Đạt được kết quả trên, phải kể đến sự tích cực hỗ trợ của các cấp chính quyền, ngành chức năng; sự nỗ lực vượt khó, vươn lên, thích ứng với tình hình mới của các cơ sở, doanh nghiệp.

Sản xuất tại Công ty Cổ phần May Sông Hồng, chi nhánh Nghĩa Phong (Nghĩa Hưng).

Tích cực hỗ trợ cho công nghiệp phát triển

Theo Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, năm 2021 được ghi nhận là một năm nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung cũng như các doanh nghiệp ngành công nghiệp. Tất cả các doanh nghiệp đều phải gia tăng chi phí phòng, chống dịch. Việc thực hiện giãn cách xã hội của nhiều tỉnh, thành phố khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng trong những tháng đầu năm gây nhiều khó khăn, ách tắc trong nhập nguyên liệu đầu vào cũng như trung chuyển tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp tỉnh ta. Trong năm 2021, cũng ghi nhận chi phí vận chuyển tăng mạnh, nhất là chi phí logistics đối với các doanh nghiệp xuất khẩu…

Dù phát sinh nhiều khó khăn, nhưng tỉnh đã duy trì xuyên suốt định hướng phải lấy việc bảo vệ an toàn cho sức khỏe, tính mạng của người lao động, nhân dân là trên hết. Từ đó chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch cho người lao động theo quy định, chú trọng tầm soát, sàng lọc dịch bệnh cho chuyên gia, cán bộ quản lý, người lao động. Đặc biệt, từ tháng 10-2021 trở lại đây, dịch bệnh trên toàn tỉnh diễn biến phức tạp, dưới sự chỉ đạo của các sở, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp không may phát sinh các trường hợp công nhân, lao động nhiễm COVID-19 đã nhanh chóng đưa ra những quyết sách đúng đắn, kích hoạt hiệu quả hệ thống phòng chống dịch, thiết lập vùng cách ly, “vùng xanh” an toàn, bảo đảm vừa chống dịch hiệu quả, vừa không phải đóng cửa bất kỳ nhà máy, xưởng sản xuất nào. Bên cạnh việc quyết liệt chỉ đạo phòng chống dịch đúng hướng, tỉnh luôn theo dõi sát tình hình, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và duy trì sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh. Các ngành, các địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách: Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động vận chuyển hàng hóa; gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, xử lý khoanh nợ tiền thuế; hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện; hỗ trợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi suất vay; thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh kịp thời giúp doanh nghiệp, người lao động giảm bớt khó khăn, sớm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, quảng bá các thương hiệu, nhất là thương hiệu các sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của tỉnh (dệt may, cơ khí, đồ gỗ mỹ nghệ, nông sản chế biến…) để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến nông sản (một trong những ngành hàng chủ lực của tỉnh) được đẩy mạnh thông qua nhiều chương trình, tiêu biểu là hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp chế biến nông sản nâng tầm chất lượng để đạt chuẩn chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Tăng trưởng ấn tượng trong dịch bệnh

Tận dụng tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, nhóm cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến nông sản của tỉnh đã tích cực nâng cao chất lượng và tạo ra được những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, nhất là yêu cầu đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc. Năm 2021 có tổng số 63 đơn vị cơ sở, doanh nghiệp của huyện, thành phố nỗ lực, cố gắng đầu tư cải tiến, nâng cấp, hoàn thiện chất lượng 109 sản phẩm đảm bảo đạt các tiêu chí của Chương trình OCOP. Trong đó có 11 sản phẩm OCOP đạt 4 sao (có 1 sản phẩm nghêu thịt hộp Lenger của Công ty TNHH thủy sản Lenger Việt Nam là sản phẩm tiềm năng 5 sao) và 98 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Theo các cơ sở, doanh nghiệp, từ khi tham gia Chương trình OCOP đã giúp các sản phẩm được người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn; sau khi được công nhận đạt chuẩn OCOP, thị trường tiêu thụ các sản phẩm được mở rộng hơn, đơn đặt hàng tăng lên. Ông Trần Quốc Toản, Giám đốc Công ty TNHH Toản Xuân, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Nông sản sạch Nam Định cho biết: Để tồn tại, phát triển trong đại dịch cần quan tâm đến yêu cầu tiết giảm chi phí nhưng doanh nghiệp còn phải chú tâm nâng tầm chất lượng và tạo ra được những sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của thị trường. Về phía Công ty TNHH Toản Xuân, trong bối cảnh nhiều khó khăn bởi đại dịch, Công ty tích cực khai thác, phát huy yếu tố chủ động thích ứng, linh hoạt trong liên kết từ khâu sản xuất nguyên liệu đến chế biến, bao tiêu sản phẩm nên vẫn tạo được bước phát triển mới cho thương hiện là đơn vị sản xuất lúa gạo đầu tiên tại đồng bằng sông Hồng được công nhận có “Sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn”. Trong năm 2021, sản phẩm “Gạo sạch Toản Xuân” được Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh xếp hạng 4 sao và đang trở thành sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn bởi chất lượng bảo đảm, giá bán hợp lý. Bên cạnh đó, Công ty có nhiều sản phẩm khác tiếp tục được người dân tin tưởng lựa chọn tiêu dùng tiêu biểu như: Gạo Toản Xuân 888, Gạo lức Toản Xuân, Gạo nếp cái hoa vàng, Cám gạo tinh dùng trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm. Trong đợt gián đoạn chuỗi sản xuất - cung ứng hàng hóa của nhiều tỉnh, thành phố 9 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp dệt may trên toàn tỉnh đã nhanh nhạy, tận dụng khai thác, được nhiều bạn hàng có tên tuổi, thương hiệu lớn ký kết các đơn hàng dài hạn, duy trì việc làm cho người lao động, thậm chí có doanh nghiệp đã ký được đơn hàng đảm bảo việc làm đến hết năm 2022. Đại diện Công ty Cổ phần Thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy cho biết, Công ty luôn chú trọng chăm lo chế độ an sinh xã hội như chi trả, hỗ trợ tiền đi đường, các chi phí y tế theo yêu cầu kiểm soát dịch bệnh, tăng lương, thưởng, phúc lợi khi doanh nghiệp sản xuất có hiệu quả; nhờ đó đã giúp Công ty giữ chân người lao động, không bị đứt gãy, thiếu hụt nguồn nhân lực. Trong năm, số lượng đơn hàng của công ty tăng mạnh. Bên cạnh đó, nhóm doanh nghiệp xuất khẩu đã tận dụng tốt các cơ hội mới khi nước ta tiếp tục hội nhập sâu nền kinh tế quốc tế, tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do để tăng cường xuất khẩu. Tiêu biểu như Công ty TNHH Lenger Việt Nam đã tích cực khai thác tối đa các yếu tố thuận lợi, ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) để gia tăng xuất khẩu các dòng sản phẩm ngao chế biến sang thị trường EU. Công ty TNHH Thắng Lợi (thành phố Nam Định) nhờ đảm bảo tất cả các sản phẩm trước khi xuất ra khỏi nhà máy đều được kiểm định tại Trung tâm kiểm định kim loại có quy mô khu vực của Công ty nên đã chinh phục được các thị trường yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng như Nhật Bản, Đức, Hà Lan... Bạn hàng ngày càng tin tưởng, giúp Công ty ổn định được các đơn hàng cung ứng sản phẩm cơ khí phục vụ ngành khai khoáng, nhiệt điện, xi măng, hóa chất, chế tạo máy.

Sự tích cực đồng hành, tạo mọi điều kiện của các cấp chính quyền, ngành chức năng cùng nỗ lực, tự cường của các doanh nghiệp đã giúp các địa phương tiếp tục duy trì mức tăng trưởng sản xuất công nghiệp so với năm 2020. Tại thành phố Nam Định, giá trị sản xuất công nghiệp thành phố quản lý năm 2021 ước đạt 18.186 tỷ đồng, tăng 15,1% giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 của huyện Nam Trực, tăng 13,64%. Tại Hải Hậu, giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2021, ước đạt 5.850 tỷ đồng, tăng 13,19%. Các nhóm doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, mây tre đan, dệt sợi, chế biến thủy hải sản… vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển. Sản xuất công nghiệp toàn tỉnh năm 2021 duy trì đà phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá; ước cả năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14% so với năm 2020. Trong đó các ngành tăng trưởng cao gồm: chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải...

Thành tích đạt được của ngành công nghiệp cũng là nền tảng mới để các doanh nghiệp vững tin, tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm kỳ 2020-2025./.

